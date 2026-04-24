Живая история: почему номера квартир в Петербурге сводят с ума гостей города

Если вы хоть раз были в Петербурге и заходили в старый дом в центре, вы наверняка сталкивались с этим. Стоите перед дверью, смотрите на табличку с номерами квартир, а там — полная каша. Вместо привычного порядка — цифры вразнобой, да еще и с пометкой «лестница». И непонятно, то ли вы в парадную не ту зашли, то ли вообще адрес перепутали.

На самом деле это не баг, а фишка Петербурга. Хотя встречается такая нумерация и в других городах, именно в Северной столице она стала массовым явлением. И виноваты в этом старые доходные дома, которых в центре сохранилось больше, чем где-либо, отмечает канал «Дотошный турист».

В этих домах изначально все было устроено иначе, чем мы привыкли. Многие большие квартиры имели два входа. Один — парадный, для гостей и хозяев. Второй — черный, через черную лестницу, для прислуги и доставки дров или продуктов. Потом грянула советская власть, и бывшие барские квартиры начали уплотнять. Коммуналки, уплотнение, расселение — и одна квартира с двумя входами легко превращалась в две отдельные. А входы у них получались с разных сторон здания или с разных лестниц. Вот вам и первый источник путаницы.

Дальше — больше. В квартиры начали превращать помещения, которые вообще никогда квартирами не были. Бывшая дворницкая, кладовка, мастерская — все шло в дело, если там можно было поставить кровать и плитку. У этих помещений изначально не было номеров, потому что они нежилые. А когда их переделывали под жилье, нумерацию приходилось вписывать в уже существующую систему.

В 70-е годы прошлого века многие старые дома в центре пережили капитальный ремонт. Тогда появились новые лестничные клетки, входы в перепланированные квартиры, а на многих зданиях надстроили дополнительные этажи. Все это тоже требовало нумерации. И архитекторы, видимо, исходили из принципа «лишь бы как-то».

В итоге в одном подъезде могут соседствовать квартиры с номерами 5, 27 и 103. Потому что 5 была изначально, 27 появилась после уплотнения бывшей коммуналки, а 103 — это вообще вход с другой лестницы, но табличку повесили здесь, чтобы курьеры не терялись. Курьеры, кстати, теряются до сих пор.

Так что если вы в Питере и видите табличку с хаотичными цифрами — знайте, перед вами живая история. История уплотнения, перепланировок и попыток советской власти впихнуть невпихуемое в старые стены. И да, парадными это называют далеко не везде. В Питере часто говорят «лестница». Привыкайте.