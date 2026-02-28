Как война Судного дня превратила СССР в нефтяную сверхдержаву

Октябрь 1973 года стал переломным моментом не только для Ближнего Востока, но и для всей мировой экономики. Четвертая арабо-израильская война, известная как война Судного дня, обернулась неожиданным последствием: западный мир в одночасье лишился ближневосточной нефти, а Советский Союз получил шанс, который выпадает раз в столетие.

Арабский гнев против западных союзников

Когда Египет и Сирия начали военные действия против Израиля, США и Европа без колебаний встали на сторону Тель-Авива. Для арабских стран-экспортеров это стало последней каплей. Нефть всегда была их главным козырем, и в октябре 1973 года они решили его разыграть.

Уже на второй день войны в Вене прервались переговоры между странами ОАПЕК и западными потребителями. Арабские министры покинули стол переговоров, а через несколько дней цены на нефть взлетели с привычных трех-четырех долларов до семи с лишним за баррель. Но главный удар ждал впереди.

20 октября король Саудовской Аравии Фейсал объявил о полном прекращении поставок нефти Соединенным Штатам, Западной Европе и Южной Африке. Эмбарго поддержали все арабские производители, добавив в черный список даже Японию, которая не имела к конфликту никакого отношения, но считалась союзником Америки.

Жизнь на Западе встала

Картинки из западных городов тех дней напоминали кадры из фильмов-катастроф. На автозаправках выстраивались очереди длиной в километр, водители дежурили сутками, надеясь заправить бак. Правительства вводили жесткие ограничения: в Нидерландах, например, автомобилистам запретили выезжать на дороги по воскресеньям. Американцы, привыкшие к огромным машинам с двигателями V8, вдруг обнаружили, что их любимые автомобили превратились в обузу — бензина на всех не хватало.

Автопром лихорадочно перестраивался. На смену тяжелым лимузинам пришли японские малолитражки, которые до этого американцы считали «несерьезными» игрушками. Европа тоже спешно пересаживалась на экономичные модели. Но главная проблема оставалась нерешенной: без нефти экономика западных стран просто не могла функционировать.

СССР: правильное место в правильное время

И здесь на сцене появился Советский Союз. Страна, которую на Западе привыкли считать идеологическим врагом, вдруг оказалась единственным поставщиком, способным заменить арабскую нефть.

К счастью для Москвы, инфраструктура уже была готова. Нефтепровод «Дружба», построенный в шестидесятые, доставлял советскую нефь в страны Восточной Европы. Теперь его мощности решили нарастить, а трубы протянуть дальше на запад. В 1974 году строительство второй ветки «Дружбы» завершилось, и поток нефти хлынул в капиталистическую Европу.

Цены на мировом рынке к тому моменту достигли невиданных высот. Если раньше баррель стоил три-четыре доллара, то теперь за него давали одиннадцать-двенадцать, а в пиковые моменты и все двадцать. Советский Союз, который десятилетиями продавал нефть соцстранам по бросовым ценам, вдруг получил доступ к настоящим деньгам.

Нефтедоллары, которых ждала страна

Доходы от экспорта нефти измерялись десятками миллиардов долларов ежегодно. Государственный бюджет, по воспоминаниям экономистов тех лет, просто «распухал» от денег. Возникла редкая ситуация: средств было так много, что власти всерьез задумались, на что их потратить.

Часть денег ушла на развитие собственной нефтедобычи. Именно в эти годы началось активное освоение сибирских месторождений, строительство новых городов и поселков для нефтяников. Возобновилось строительство Байкало-Амурской магистрали — грандиозного проекта, замороженного еще при Сталине. Закупались западные технологии и оборудование для промышленности.

Но самой заметной для простых граждан стала другая статья расходов. Партийное руководство решило направить нефтяные деньги на повышение уровня жизни. В городах и селах развернулось масштабное жилищное строительство. Особое внимание уделяли сельским учителям, врачам, агрономам — для них возводили отдельные дома. Школы и детские сады строили тысячами. По плану на 1974–1980 годы только новых школьных мест должно было появиться больше семи миллионов.

Изобилие на прилавках

Другая часть нефтедолларов пошла на закупку товаров народного потребления. В страну хлынули потоки импортной продукции — из Восточной Европы, из развивающихся стран, даже из некоторых капиталистических государств, которые не участвовали в эмбарго. Прилавки, еще недавно пустовавшие или заполненные однообразными отечественными товарами, вдруг запестрели импортными этикетками.

Середина семидесятых вошла в историю СССР как время относительного изобилия. Конечно, до западного уровня потребления было далеко, но по сравнению с предыдущими десятилетиями жизнь явно наладилась. Люди получили возможность покупать то, о чем раньше могли только мечтать.

Цена «золотого века»

Период с 1973 по начало восьмидесятых годов позже назовут «золотым веком» советской экономики. Деньги лились рекой, страна строила и развивалась, уровень жизни рос. Казалось, что так будет всегда.

Но за блеском нефтедолларов крылась опасность, которую тогда мало кто замечал. Советская экономика подсаживалась на «нефтяную иглу» — зависимость от экспортных доходов становилась все сильнее. Когда через несколько лет цены на нефть поползут вниз, выяснится, что страна разучилась зарабатывать по-другому. Но в середине семидесятых об этом никто не думал. Слишком уж хорошо жилось на арабской войне и западном кризисе.