1 марта: какие праздники отмечают в России и в мире

1 марта встречают весну и отмечают День кошек — самых популярных домашних животных. Поздравления с профессиональным праздником принимают криминалисты и специалисты по гражданской обороне. День комплимента напоминает сегодня, как важно почаще говорить друг другу приятные слова. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 1 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости

Праздники в России и мире 1 марта

Всемирный день гражданской обороны

1 марта профессиональный праздник у специалистов по защите населения. История системы гражданской обороны берет начало в 1931 году, когда французский генерал Жорж Сен-Поль основал в Париже Ассоциацию Женевских зон — так назывались нейтральные территории, где во время военных действий могли укрыться мирные жители. Позже Ассоциацию преобразовали в Международную организацию гражданской обороны (МОГО), а в 1990 году был учрежден Всемирный день гражданской обороны. Сегодня в МОГО входят 50 стран, еще 16 имеют статус наблюдателя. Россия присоединилась к организации в 1993 году.

Всемирный день иммунитета

День иммунитета отмечается по инициативе ВОЗ с 2002 года. Дата — хорошее напоминание о том, что иммунная система организма, ослабленная после зимы, нуждается в поддержке. Стоит обратить внимание на питание, регулярную физическую активность и полноценный сон.

К дате приурочены медицинские конференции, посвященные разным видам расстройств иммунной системы — аллергиям, аутоиммунным заболеваниям, иммунодефицитам. Медучреждения информируют о мерах по укреплению иммунитета, влиянии лекарственных средств и внешних факторов на здоровье.

Международный день детского телевидения и радиовещания

В первое воскресенье марта в мире отмечают праздник в честь работников, занятых производством теле- и радиопрограмм для детской аудитории. Он появился по инициативе ЮНИСЕФ в 1994 году. По замыслу организаторов праздника, в этот день важно уделить внимание не только развитию детского контента, но и проблемам нарушения прав детей и подростков. Поэтому в эфире наряду с детскими развлекательными передачами должны присутствовать программы, разъясняющие ребенку его права в доступной и понятной форме.

Российский день кошек

Недавний опрос ВЦИОМ показал: кошки — самые любимые питомцы у россиян. 79% респондентов сообщили, что держат дома кошку. Неудивительно, что в начале «нулевых» Московский музей кошки и редакция журнала и газеты «Кот и пес» предложили посвятить 1 марта пушистым любимцам.

Ученые доказали: владельцы кошек реже страдают от стрессов и сердечных приступов, а дети, растущие с питомцами, более эмпатичны. Кстати, у кошек есть и другие праздники: в США их чествуют 29 октября, в Японии — 22 февраля, а международный день приходится на 8 августа.

День хостинг-провайдера

Сегодня праздник отмечают специалисты, предоставляющие технические платформы для размещения и хранения данных. От хостинг-провайдеров зависит скорость загрузки сайтов, их бесперебойная работа, защита данных. Услугами хостеров пользуются все владельцы сайтов. Праздник хостинг-провайдеров появился в России в 2011 году по инициативе нескольких IT-компаний и с тех пор отмечается ежегодно.

День первого шага к полезной привычке

Психологи утверждают: чтобы изменить жизнь, не нужно стремиться к глобальным переменам за один день. Достаточно сделать маленький, но уверенный шаг. Этот неформальный праздник напоминает: новая привычка формируется даже не за три недели, как принято считать, а гораздо дольше. Важно понять, какие триггеры провоцируют нас на неправильные действия, и минимизировать их влияние. И конечно, не корить себя, если что-то пошло не так.

День экспертно-криминалистической службы системы МВД России

История экспертно-криминалистической службы берет начало 1 марта 1919 года, когда при Центральном управлении уголовного розыска создали первое экспертное учреждение — Кабинет судебной экспертизы. Специалисты этого профиля работают на месте преступления, изучают вещественные доказательства и проводят сложные экспертизы. Сегодня в их арсенале — современные технологии, а список направлений их деятельности постоянно расширяется.

День джигита

«Джигит» в переводе с тюркского означает «молодец», «юноша», «молодой парень». Народы Северного Кавказа так называли отважных, выносливых и искусных воинов, всадников, виртуозно владеющих оружием. Сегодня джигиты — это храбрые мужчины, готовые встать на защиту родины. Праздник традиционно отмечают в Чечне и Ингушетии — там в этот день проходят различные конные состязания, показательные выступления по стрельбе и фехтованию.

День «Ноль дискриминации»

Праздник, учрежденный в 2014 году по инициативе ООН, призван напомнить о равенстве всех людей независимо от пола, возраста, расы, религии. Этот день особо отмечают такие организации, как ЮНЭЙДС.

Всемирный день морских водорослей

Праздник появился в 2023 году по инициативе ООН, чтобы привлечь внимание к роли водорослей в экосистеме. Эти растения не только служат пищей для морских обитателей, но и защищают берега от эрозии, штормов и наводнений, улучшают качество воды и поглощают углекислый газ. Их сохранение — важная задача для человечества.

Всемирный день комплимента

1 марта — отличный повод вспомнить о силе добрых слов. По одной из версий, праздник зародился в 2001 году в Нидерландах и постепенно распространился по миру. Искусство комплимента требует искренности и уважения к собеседнику. Лучшие комплименты рождаются спонтанно — когда слова идут от сердца.

Какие праздники отмечаются 1 марта в других странах

Баба Марта — Болгария. Первый день весны болгары встречают с красными и белыми кисточками — мартеницами. Их дарят близким, повязывают на запястья или прикалывают к одежде, чтобы задобрить мифическую Бабу Марту и ускорить приход тепла. Традиция уходит корнями в языческие времена и сохраняется до сих пор.

День пива — Исландия. На протяжении 74 лет, с 1915 по 1989 год, в Исландии действовал запрет на пиво. 1 марта «сухой закон» в стране отменили — с тех пор памятную дату отмечают в пабах, клубах и барах Исландии.

День благодарности — Казахстан. Дату празднуют с 2016 года, она связана с созданием Ассамблеи народа Казахстана в 1995 году. Праздник символизирует дружбу и согласие между представителями более чем 100 этносов, живущих в стране, а также благодарность казахам за гостеприимство и терпимость.

День бабушек — Франция. Этот семейный праздник отмечают в стране в первое воскресенье марта. Поздравления, цветы и подарки в этот день принимают все женщины старше 55 лет, независимо от наличия внуков. Для них организуют концерты и праздники, а кафе и магазины объявляют скидки, акции и распродажи.

Мэрцишор — Молдова и Румыния. Праздник посвящен приходу весны и напоминает болгарскую Бабу Марту. Принято дарить мэрцишоры — маленькие бутоньерки из белых и красных ниток в форме цветочков с пожеланием счастья и удачи.

День движения за независимость — Южная Корея. 1 марта 1919 года группа корейских патриотов зачитала в Сеуле Декларацию независимости, положив начало массовым протестам против японского колониального господства. Восстание было жестоко подавлено, но этот день стал символом сопротивления и национального самосознания.

Религиозные праздники 1 марта

Торжество православия

В седьмой день Великого поста отмечают Торжество православия — праздник, связанный с событиями Константинопольского собора 843 года. Собор осудил иконоборчество и восстановил почитание икон в империи.

В этот день в храмах совершается особый чин — провозглашается вечная память защитникам веры и анафема еретикам. Для христиан это день торжества истины и напоминание о том, что только вера дает силы противостоять любым испытаниям. Церковный устав сегодня допускает послабление поста — разрешено есть вареную пищу с маслом и немного вина.

День святого Давида у католиков

1 марта жители Уэльса отмечают День своего небесного покровителя — святого Давида Валийского, жившего в VI веке. Епископ и просветитель основал множество монастырей, проповедовал простым людям и прославился аскетической жизнью. Самое известное чудо, связанное с ним, произошло на соборе в приходе Лландеви-Бреви: когда святой выступал с проповедью, земля под ним поднялась, образовав небольшой холм, чтобы все собравшиеся могли его видеть и слышать. В тот же момент на плечо Давиду опустился белый голубь — знак Святого Духа.

Святого Давида почитают не только католики и англиканцы, но и православная церковь — в день Собора Британских и Ирландских святых. В Уэльсе 1 марта — национальный праздник: в городах проходят парады, люди прикалывают к одежде нарциссы и лук-порей (символы страны), а дети наряжаются в традиционные валлийские костюмы.

Народные праздники и приметы 1 марта

Ярилин день

В народном календаре 1 марта посвящено Яриле — славянскому богу солнца и плодородия. Его представляли в виде молодого белокурого юноши, восседающего на белом коне. В древности с этой даты начинался новый год.

В праздник устраивали народные гуляния и ярмарки. Беременным женщинам в этот день советовали погреться в лучах солнца, чтобы набраться сил для родов. Повитухи умывались талой водой для обретения душевной чистоты. А еще на Ярилу читали заговоры, защищающие род от самоубийств.

Приметы

Если облака в небе плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.

Вороны громко кричат — будет похолодание.

Если ветка, упавшая на снег, просела — идет потепление.

Какие исторические события произошли 1 марта

1555 год — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1564 год — вышла в свет первая русская печатная книга — «Апостол» Ивана Федорова.

1565 год — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро.

1810 год — император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.

1869 год — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1912 год — в Сент-Луисе капитан Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета.

1954 год — ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт.

1966 год — советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.

1978 год — останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.

1991 год — шахтеры Донбасса начали забастовку, требуя отправить в отставку Михаила Горбачева.

1992 год — на сербской свадьбе в Сараеве произошло убийство, послужившее началом межэтнической войны в Боснии и Герцеговине.

1995 год — в Москве, в подъезде собственного дома, убит телеведущий Влад Листьев.

2000 год — в бою с чеченскими боевиками у высоты 776 погибла 6-я рота псковских десантников.

Дни рождения и юбилеи 1 марта

В 1810 году родился Фридерик Шопен — польский композитор и пианист.

— польский композитор и пианист. В 1863 году родился Федор Сологуб — русский поэт и писатель, драматург, публицист.

— русский поэт и писатель, драматург, публицист. В 1904 году родился Гленн Миллер — американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых оркестров.

— американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых оркестров. В 1922 году родился Ицхак Рабин — израильский политик и военный деятель, 6-й и 11-й премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира (1994).

— израильский политик и военный деятель, 6-й и 11-й премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира (1994). В 1937 году родился Евгений Дога — советский композитор, педагог и общественный деятель, народный артист СССР, автор знаменитого вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

— советский композитор, педагог и общественный деятель, народный артист СССР, автор знаменитого вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». В 1938 году родился Борислав Брондуков — советский киноактер, мастер эпизода, исполнитель звездных ролей в фильмах «Афоня», «Приключения Шерлока Холмса», «Гараж», «Мы из джаза» и многих других.

Кто отмечает дни рождения