Какие блюда Сталин любил больше всего

Иосиф Сталин в нашем сознании — фигура суровая, почти аскетичная. Трубка, сапоги, взгляд исподлобья. Но за этим образом скрывался человек со своими привычками, слабостями и, конечно, вкусовыми пристрастиями. Его обеды — это не просто еда, а целый ритуал, где политика мешалась с грузинским гостеприимством и тонкой психологической игрой.

Знаменитые ночные застолья на ближней даче в Кунцеве вошли в историю. Там решались судьбы, вершились дела и гости проходили проверку на прочность. Еда и вино лились рекой, но сам хозяин всегда оставался с холодной головой. Он пробовал все, но ел мало. Это была позиция: хозяин наблюдает, гости раскрываются. Алкоголь — инструмент, а не удовольствие, отмечает автор канала Фавор.

При этом в душе Сталин до конца оставался грузином. Его любимые блюда родом из детства, из солнечного Гори. Абсолютным фаворитом было лобио. Не то, что мы часто представляем, а густая фасолевая похлебка с грецкими орехами, кинзой и специями. Ее подавали в глиняном горшочке, и вождь мог есть это блюдо несколько раз в неделю.

Шашлык Сталин обожал настолько, что на даче построили специальную беседку с мангалом. Баранина, осетрина, дичь — он лично контролировал выбор мяса и процесс готовки. Считал, что настоящий вкус дает только открытый огонь.

Но не грузинской единой. Русская кухня тоже занимала место в рационе. Особенно уха. Царская, как ее называли: из стерляди, судака и налима, с минимумом овощей, но с обилием зелени. Подавали с расстегаями. И щи из квашеной капусты — наваристые, кислые, по-русски основательные.

Были и неожиданные пристрастия. Лук и чеснок Сталин ел сырыми, просто посыпая солью. Верил, что это спасает от простуд. Дичь — утку, тетерева, куропатку — любил как страстный, хотя и нечастый охотник.

С алкоголем отдельная история. За столом лилось рекой, но сам хозяин пил умеренно. Вино предпочитал грузинское, сухое, особенно «Цинандали». Часто разбавлял водой. В коньяк мог бросить кусочек лимона. А гостей поил, наблюдая, как они теряют контроль. Это была стратегия.

Страх отравления тоже никуда не делся. На кухне работала целая бригада поваров и дегустаторов. Все продукты проверялись строжайше, на даче была своя теплица с овощами и зеленью. Никакой случайной еды.

Что говорят о человеке его пищевые привычки? В случае со Сталиным — многое. Контроль за собой и другими.

