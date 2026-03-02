2 марта: почему покупку обуви лучше перенести на другой день

В церковном календаре почитают великомученика Феодора Тирона. Это был воин из Аласии, сожженный за веру. В народе отмечают день Федора или Маримьяны.

По народным поверьям, Федор защищает дом от воров, а помогает ему в этом дух Скарбник. Обитает этот дух на чердаке или за печкой. И при опасности предупреждает шумом. Второе название дня происходит от имени жены домового, которую звали Маримьяна. Ее присутствие можно определить по разбивающейся случайно посуде, возникновению неожиданных трещин на любимой чашке или падающим часто крышкам заварного чайника.

Наладить мир в семье и заодно избавить скарб от повреждений можно с помощью ветки можжевельника. Ею проводили по всем поверхностям в доме. Считалось, что это растение успокаивает буйный нрав Маримьяны.

В ночь на этот день, как считали предки, снятся вещие сны. Если приснилось дерево - беда придет. Что-то веселое увидели, значит, в реальности что-то сильно испугает.

Сейчас нельзя покупать обувь, считалось, что она предсказывает трудности и препятствия. Отрезанные в этот день косы символизируют потерю финансов в скором времени. Нельзя было спать отдельно супругам, так как это предвещает разлуку.

Нельзя пришивать пуговицы, чтобы беду к себе не пришить.

Перелетные птицы начали возвращаться - жди раннюю весну.

Перистые облака появились на западе - может пойти дождь. Туман утром по земле стелется - холодный май предвещает. Снег пошел - в апреле будет сыро и дождливо. А дождь закапал - жди потепления.