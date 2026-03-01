Почему засекретили самое страшное землетрясение в СССР

В ночь с 5 на 6 октября 1948 года столица Туркменской ССР перестала существовать. Землетрясение магнитудой 7,3, очаг которого залегал на глубине 18 километров прямо под центром города, стер Ашхабад с лица земли. Однако страна узнала о масштабах трагедии далеко не сразу: власти предпочли засекретить информацию о катастрофе, а истинное число жертв не установлено до сих пор. Историки и сейсмологи сходятся в одном: рекордная смертность объяснялась не только силой подземных толчков, но и трагическим стечением обстоятельств — от качества застройки до времени суток.

«500 бомбардировщиков»: масштаб уничтожения

Толчок в 2 часа 17 минут местного времени оказался фатальным для города. Командующий Туркестанским военным округом генерал И.Е. Петров впоследствии отмечал, что для разрушений такого уровня противнику потребовалось бы не менее 500 бомбардировщиков, круглосуточно бомбящих Ашхабад на протяжении года. Очевидцам же показалось, что город подвергся атомной бомбардировке — настолько тотальным было опустошение.

Как свидетельствуют данные из сборника «Сейсмичность территории Туркменской ССР и Ашхабадское землетрясение 1948 г.» под редакцией Д.Н. Рустановича, стихия не пощадила практически ничего. Все одноэтажные здания из сырцового (необожженного) кирпича были уничтожены полностью. 95% домов из обожженного кирпича превратились в руины. Даже 85% построек, оснащенных элементами сейсмозащиты, не выдержали колебаний.

Инфраструктура города оказалась парализована: вышли из строя телефонная и телеграфная связь, электросети, водопровод и ирригационная система. Железнодорожный вокзал лежал в руинах, а взлетные полосы аэропорта, изрезанные трещинами, не могли принимать самолеты.

Засекреченные жертвы

Однако больше всего поражает количество жертв, которое повлекло за собой землетрясение в Ашхабаде. Точное число погибших не определено до сих пор. По словам Л.Н. Иванова, автора издания «Социально-экономические и медико-биологические аспекты экологии Чувашии», в результате этой трагедии лишились жизней более 100 тысяч человек. Рустанович же называет более «скромную» цифру – 36-37 тысяч погибших. Как бы то ни было, по мнению Рустановича, возможное число тех, кто погиб во время землетрясения 1948 года, было огромным. По подсчетам автора, даже если принять во внимание именно его статистику, под завалами погиб как минимум каждый третий житель Туркменской столицы.

Масштабы произошедшей катастрофы стали одной из причин ее «замалчивания» в центральной советской прессе. Кирилл Королев утверждает, что лишь газета «Правда» в статье, посвященной сейсмологии, вскользь упомянула о последствиях землетрясения в Туркмении, но без конкретных фактов и цифр. А Николай Николаев, автор книги «ТАСС уполномочен... промолчать», сообщает о том, что был засекречен и фильм, снятый кинодокументалистом Романом Карменом. Эту картину и по сей день видели лишь представители узкого круга специалистов. Землетрясение, случившееся в Ашхабаде в октябре 1948 года, власти скрывали не одно десятилетие. И на то были причины.

Причины Ашхабадской трагедии

Батыр Каррыев, автор издания «Катастрофы в природе: землетрясения», факт значительного превышения числа погибших над тяжелоранеными нетипичен для природных катастроф. Кроме невозможности уловить признаки приближающегося бедствия, одним из основных «виновников» гибели большого количества людей стали здания, а точнее непрочность построек, которые оказались неспособны выдержать земные колебания: одноэтажные дома были построены из сырцового кирпича. Мало того, как вспоминал академик Д. В. Наливкин, находившийся в тот момент в Туркмении, многие были погребены под упавшими плоскими тяжелыми глиняными крышами толщиной в полметра.

По словам Д.Н. Рустановича, положение усугубилось тем, что землетрясение произошло ночью, когда большинство горожан и их детей мирно спали в своих домах. О грядущем бедствии жителей Ашхабада никто не предупредил, поэтому и покинуть помещения многие попросту не успели. Заместитель министра здравоохранения Т.Е. Болдырев рассказывал, что «катастрофы ничто не предвещало». По словам Болдырева, стояла тихая и ясная ночь. Именно поэтому ашхабадцы были застигнуты врасплох. Болдырев утверждал, что погибли и бодрствовавшие дома жители города, и те, кто находился на работе.