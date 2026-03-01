Зачем СССР собирался взорвать на Урале 250 ядерных бомб

Во второй половине 1960-х годов Советский Союз приступил к осуществлению амбициозной программы, не имевшей аналогов в мире. За четверть века было проведено 124 мирных ядерных взрыва — для геологоразведки, интенсификации добычи нефти и даже для того, чтобы повернуть вспять течение северных рек. Программу свернули лишь тогда, когда радиоактивные облака стали замечать за тысячи километров от полигонов, а международный скандал сделал продолжение работ невозможным. Но следы «мирного атома» остались в тайге до сих пор.

Геология на службе экономики

Основным разработчиком мирных ядерных зарядов стал ВНИИТФ имени Забабахина — тот самый институт, который создавал и боеголовки. Из 124 промышленных взрывов 75 были проведены с учетом его разработок. Заряды закладывали в скважины глубиной до 2,5 километров. С их помощью сейсмозондировали земную кору в поисках полезных ископаемых, создавали подземные резервуары для хранения газа и пытались интенсифицировать добычу нефти.

В 1968 году в Узбекистане произвели взрыв мощностью 47 килотонн — в три раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Цель была сугубо мирной: заставить газ лучше идти из недр.

Проект «Тайга»: как хотели повернуть реки вспять

Самым грандиозным и одновременно самым скандальным стал проект «Тайга». Он был частью гигантской программы по переброске стока северных рек в Волгу. Планировалось соединить Печору с Колвой, прорыв канал длиной в десятки километров. И прорыть его собирались с помощью 250 ядерных взрывов.

23 марта 1971 года в 20 километрах от города Чусового, в районе деревни Васюково, одновременно привели в действие три 15-килотонных заряда, заложенных на глубине более 100 метров. Пылевое облако поднялось на два километра. Его видели жители окрестных поселков — в основном это были лагерные населенные пункты при исправительно-трудовых учреждениях.

Результат впечатлял: образовалась траншея длиной 700 метров, шириной 340 метров и глубиной до 15 метров. Воронку быстро окрестили Ядерным озером. Но радость была недолгой.

Радиоактивный след длиной в 25 километров

Заряды считались «чистыми» — конструкторы обещали, что радиоактивного загрязнения не будет. Но реальность оказалась иной. Взрыв оставил за собой 25-километровый радиоактивный след. Радиацию зафиксировали шведские и американские специалисты. Разразился международный скандал: СССР обвинили в нарушении моратория на испытания в атмосфере (формально взрыв был подземным, но облако ушло высоко).

Дальнейшие работы по проекту свернули. Переброска рек так и осталась чертежом в кабинетах Госплана.

Ядерное озеро: зона отдыха или зона отчуждения?

Воронка быстро заполнилась водой. Местные жители — а это были в основном заключенные и вольнонаемные работники лагерей — восприняли озеро как подарок судьбы. В тайге немного мест для купания. В Ядерном озере ловили рыбу, по берегам собирали грибы и ягоды.

Ученые забили тревогу позже. В начале 2000-х специалисты Уральского отделения РАН взяли пробы воды, грунта, водорослей и рыбы. Результаты не публиковались до сих пор. Журналисты НТВ в своих репортажах обращали внимание на другую проблему: местные жители собирали на месте взрыва куски кабелей, оставшиеся с 70-х, и сдавали их в металлолом. Кабели были загрязнены радионуклидами.

В 2009 году петербургский НИИ имени Рамзаева провел масштабное радиологическое исследование полигона «Тайга». Вывод был однозначен: в районе взрыва зафиксированы участки с устойчиво повышенным гамма-фоном. В отдельных местах уровень радиации достигал 600 микрорентген в час — в 30 раз выше природного фона.

Цена прогресса

Мирные ядерные взрывы продолжались до конца 1980-х годов. СССР оставался единственной страной, где эта практика была поставлена на промышленную основу. В основном заряды использовали в нефтегазовой отрасли. Полная сводка об экологических последствиях до сих пор засекречена.

Проект «Тайга» стал символом советского подхода к природе: грандиозные планы, колоссальные ресурсы и полное пренебрежение к долгосрочным последствиям. Ядерное озеро до сих пор плещется в пермской тайге. Рыба в нем ловится, грибы по берегам растут. Вот только есть их местные жители перестали. А те, кто не перестал, уже не расскажут, какие они на вкус.