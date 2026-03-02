2 марта: какие праздники отмечают в России и в мире

2 марта спортсмены и болельщики празднуют Всемирный день большого тенниса. Международный день спасения кошек напоминает о проблеме брошенных животных. В День психического здоровья подростков врачи и психологи говорят о важности ментального благополучия детей. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

© Freepik

Праздники в России и мире 2 марта

Всемирный день большого тенниса

Ежегодно в первый понедельник марта по всему миру отмечают День большого тенниса. Праздник учрежден Международной федерацией тенниса (ITF) в 2013 году. Событие приурочили к 100-летию «Кубка Дэвиса».

Теннис как вид спорта сформировался в XIX веке. Его предшественником была игра с теннисным мячом в помещении. В средние века ей увлекались привилегированные слои населения. Теннисные залы были оборудованы в Лувре, в Вестминстере и Хэмптон-корте. Упоминание тенниса встречается в произведении Шекспира «Генрих V». В Россию теннис пришел в XIX веке. Одним из приверженцев игры был Лев Толстой.

Всемирный день психического здоровья подростков

Праздник отмечается с 2020 года. Его задача — разъяснить обществу, что ментальное здоровье подростков не менее важно, чем физическое, и призвать взрослых бережно относиться к хрупкой и нестабильной детской психике. Подростку свойственно чувствовать себя непонятым. Сочетание стремления к независимости и постоянного контроля со стороны родителей может вызвать замешательство, страх и попытки закрыться. Психологи советуют больше говорить с детьми, не игнорировать их страхи и не осуждать за оплошности.

Международный день спички

Необычный праздник посвящен незаменимой вещи в нашей жизни — спичкам. Их современный вариант появился в 1805 году благодаря французскому ученому Жану Шанселю. В 1855 году химик Йохан Лундстрем запатентовал «шведские спички», которые дошли до наших дней почти без изменений. Кстати, спички применяются не только по прямому назначению — для добычи огня. Их используют в жеребьевке или изготовлении сувениров.

День создания народных дружин

2 марта 1959 года в СССР приняли постановление Совета Министров «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Так на улицах городов и поселков появились народные дружины, которые следили за порядком и безопасностью. Они действуют и в наше время. Согласно федеральному закону «Об участии граждан в охране общественного порядка» люди могут на внештатной основе содействовать полиции, участвовать в розыске без вести пропавших лиц, в составе народных дружин обеспечивать спокойствие и безопасность на улицах и во дворах. Полиция часто прибегает к помощи народных дружинников во время больших праздников и общественных мероприятий.

День рождения компакт-диска

2 марта 1983 года три звукозаписывающие компании представили в Лондоне первый 12-сантиметровый компакт-диск. Качество звучания восхитило публику. Компакт-диски быстро завоевали популярность, вытеснив виниловые пластинки и магнитофонные кассеты. В 1991 году CD заняли первую строчку по объемам продаж среди всех аудионосителей. Однако их эра была недолгой. В середине 2000-х годов появились MP3, iTunes и другие более прогрессивные аудиоформаты.

Международный день спасения кошек

Этот праздник появился в 2019 году по инициативе благотворительной организации Yorkshire Cat Rescue, чтобы обратить внимание на положение бездомных животных и поблагодарить людей, которые становятся хозяевами брошенных четвероногих. В России его отмечают волонтеры, посвятившие себя заботе о бездомных животных. Благодаря их усилиям оказавшиеся на улице кошки (и собаки) находят второй дом и любящих хозяев.

Какие праздники отмечаются 2 марта в других странах

День старых вещей — США. Этот праздник — отличный повод пересмотреть залежи в кладовках, шкафах и на чердаках. То, что не нужно и лишь собирает пыль, лучше отправить на переработку или раздать нуждающимся. В этот день американские психологи призывают обновить свою жизнь, избавившись от хлама в прямом и переносном смысле.

День флага — Бангладеш. В этот день в 1971 году в Бангладеш был поднят первый независимый флаг страны. Авторы знамени — студенческие лидеры и активисты подпольной политической группы. Сегодня в честь праздника флагами страны украшают не только правительственные здания, но и дома и предприятия. 2 марта — официальный выходной день в стране.

Религиозные праздники 2 марта

День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси

Священномученик Ермоген — известный церковный и государственный деятель времен Смуты. Он родился около 1530 года. Служение начал в Казани. В 1579 году Ермоген, будучи священником, стал свидетелем чудесного явления Казанской иконы Божией Матери. Он первым представил бесценный образ народу и составил службу в честь святыни.

Став патриархом, он в 1606 году противостоял нашествию самозванца Лжедмитрия II и польского короля Сигизмунда III. После захвата Москвы Ермоген возглавил патриотическое движение. В ответ на его смелые действия поляки вместе с изменниками заперли его в Кремле в подземелье Чудова монастыря. Из заточения Ермоген в последний раз обратился к русскому народу, благословив его на освободительную войну. Святой погиб от голода и пыток в 1612 году. Триста лет спустя священномученик Ермоген был прославлен в лике святых.

День блаженного Карла I Доброго — у католиков

Карл I Добрый — граф Фландрии с 1119 года, принимавший участие в Первом крестовом походе. Он прославился своей щедростью, мужеством и милосердием. Карл заботился о бедных: в своем замке он ежедневно раздавал еду нищим. Он также защищал монастыри и народ от произвола и тирании, за что получил прозвище «Добрый».

Народные праздники и приметы 2 марта

День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы

В этот день на Руси чтили память святого Феодора Тирона и преподобной Мариамны. К святому Феодору люди обращались за помощью в поиске пропавших близких и потерянных вещей. Ему молились о защите дома от воров и завистников. Святую Мариамну просили о помощи в борьбе с Кикиморой, женой домового.

В этот день девушки гадали на суженого. Над маленькими детьми читали молитвы, а в изголовье их колыбели помещали образок для защиты от злых сил.

Наши предки верили, что сны в этот день вещие. Если в ночь на 2 марта приснится новая одежда — значит, предстоит дальняя дорога. Много смеяться во сне — к испытаниям в реальной жизни.

Приметы

По небу летят перелетные птицы — весна будет ранней.

На западе показались перистые облака — к дождю.

Туман стелется по земле — конец весны будет холодным.

Снегопад — к дождливому и холодному апрелю.

Какие исторические события произошли 2 марта

1711 год — в России учрежден высший государственный орган — сенат.

1791 год — во Франции внедрили семафор — новую систему сигнализации на железных дорогах.

1831 год — Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.

1855 год — Александр II вступил на престол Российской империи.

1911 год — в Москве состоялось первое выступление русского народного хора под руководством Митрофана Пятницкого. Перед публикой предстали поющие крестьяне, которых Пятницкий разыскивал по деревням и приглашал для выступления в столицу.

1933 год — в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Кинг Конг».

1943 год — в юго-западной части Тихого океана началось морское сражение между США и Японией.

1956 год — Марокко получило независимость в результате снятия французского протектората.

1964 год — группа «Битлз» приступила к съемкам фильма «A Hard Day's Night».

1974 год — на церемонии вручения «Грэмми» Стиви Уандер получил пять наград.

1986 год — Елизавета II подписала «Билль об Австралии», который упразднил последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией.

2001 год — талибы (движение внесено в список террористических организаций) приступили к разрушению буддийских памятников.

Дни рождения и юбилеи 2 марта

В 1823 году родился Константин Ушинский — основоположник научной педагогики в России.

— основоположник научной педагогики в России. В 1824 году родился Бедржих Сметана — чешский композитор, создатель национальной чешской оперы.

— чешский композитор, создатель национальной чешской оперы. В 1859 году родился Шолом-Алейхем — еврейский писатель, классик литературы на идише.

— еврейский писатель, классик литературы на идише. В 1862 году родился Борис Голицын — физик, академик Петербургской Академии наук, один из основоположников сейсмологии, изобретатель первого электромагнитного сейсмографа.

— физик, академик Петербургской Академии наук, один из основоположников сейсмологии, изобретатель первого электромагнитного сейсмографа. В 1931 году родился Михаил Горбачев — генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991), первый и единственный президент СССР.

— генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991), первый и единственный президент СССР. В 1936 году родилась Ия Саввина — актриса театра и кино, народная артистка СССР.

— актриса театра и кино, народная артистка СССР. В 1938 году родился Вячеслав Зайцев — советский и российский модельер.

— советский и российский модельер. В 1942 году родился Джон Ирвинг — американский писатель и сценарист, обладатель премии «Оскар».

— американский писатель и сценарист, обладатель премии «Оскар». В 1947 году родился Юрий Богатырев — актер театра и кино, народный артист РСФСР.

— актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1955 году родился Сёко Асахара — основатель и руководитель японской тоталитарной секты «Аум синрике».

Кто отмечает дни рождения