Полк Мишки Япончика: как воевали уголовники в тельняшках и цилиндрах

Он был прототипом Бени Крика из бабелевских «Одесских рассказов». Легендарный налетчик, король Молдаванки и командир Красной армии. Мойша-Янкель Винницкий, известный как Мишка Япончик, прошел путь от уголовной каторги до командования полком РККА. Но закончил жизнь в 28 лет от пули красноармейцев на захолустной станции. Что пошло не так? И почему обстоятельства его гибели до сих пор вызывают споры?

© Русская семерка

Человек Котовского: знакомство на каторге

Будущий король одесских бандитов родился в 1891 году в семье биндюжника. К 1907 году 16-летний Мойша уже получил срок за участие в убийстве полицмейстера. Именно на каторге судьба свела его с Георгием Котовским — легендарным разбойником, приговоренным к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.

Это знакомство станет судьбоносным. Как отмечает доктор исторических наук Виктор Савченко в книге «Авантюристы гражданской войны», именно Котовский впоследствии продвигал своего каторжанского знакомца. Когда грянула революция, старые связи пригодились.

К 1919 году Одесса представляла собой вакханалию бандитизма. Котовский и Япончик действовали рука об руку: громили торговые лавки, освобождали арестантов из тюрем. Но если Котовский к тому времени уже сделал ставку на большевиков, то Япончик оставался фигурой неопределенной.

Красный командир в белых штанах

В мае 1919 года, когда войска Деникина приближались к Одессе, большевики скрепя сердце разрешили Япончику сформировать полк. Так появился 54-й революционный полк имени Ленина.

Отношение к «королю» было двойственным. В «Известиях Одесского Совета рабочих депутатов» прямо писали, что некий «небезызвестный одесский грабитель Мишка Японец» метит на должность секретаря ЧК. Япончику пришлось публично оправдываться. Он писал в газету, заверяя «честным словом», что с грабежами покончено и он теперь такой же борец с буржуазией, как и сами большевики.

Комиссаром полка назначили анархиста Александра Фельдмана. Именно его доклады сохранили для истории картину «красной Молдаванки». В полк набрали около 700 уголовников с Молдаванки, к которым добавились несколько сотен студентов-добровольцев и прочий случайный люд.

Внешний вид бойцов впечатлял: белые штаны, тельняшки, маузеры и винтовки, а на головах — от канотье до цилиндра. Шествовали под еврейский оркестр. Дисциплина отсутствовала полностью. В госпитале взяли взятки, чтобы получить освобождение от службы. Воевать «ребята» не желали.

Как разбежался полк имени Ленина

Когда полк все же отправили на фронт против петлюровцев, он продержался недолго. Первую атаку, кажется, даже отбили. Но во время второй операции бойцы дрогнули и побежали.

Фельдман докладывал: полк абсолютно небоеспособен. Дело было даже не в трусости — просто уголовники не понимали, зачем им умирать за Советскую власть. Они хотели грабить, а не воевать.

Беглецы вернулись в Одессу и занялись привычным делом: начали мародерствовать и грабить мирное население. Терпению большевиков пришел конец. Было принято решение: полк разоружить, а Япончика арестовать.

Выстрел на станции Вознесенск

В начале сентября 1919 года эшелон с «япончиковцами» остановили на станции Вознесенск (ныне — Кировоградская область). Туда с отрядом кавалеристов прибыл уездный военком М. Синюков — фигура настолько темная, что о нем не сохранилось даже биографических данных.

По докладу Синюкова, события развивались стремительно. Кавалеристы остановили эшелон, потребовали командира. Япончику объявили об аресте и приказали сдать оружие. Тот попытался сопротивляться, бросился бежать и был застрелен.

Более 100 его подчиненных арестовали и, как писал Синюков, отправили «на работу в огородную организацию».

Что стало с «ребятами»?

Вот тут начинается главная загадка. Историки до сих пор спорят, что означало это иносказательное выражение. Одни считают, что «огородная организация» — эвфемизм расстрела. Другие полагают, что арестованных действительно могли отправить на принудительные работы.

Убедительных свидетельств нет. Документы той эпохи скупы, а после Гражданской войны многие следы и вовсе затерялись.

Ясно одно: к октябрю 1919 года Одессу заняли деникинцы, и вопрос с «япончиковцами» потерял для большевиков актуальность. Свою роль король одесских бандитов сыграл: помог хоть как-то задержать наступление белых. Дальше он стал опасен.

Наследство Бени Крика

Так закончилась жизнь человека, ставшего легендой еще при жизни. Вопреки распространенному мнению, Япончик не был идейным анархистом или большевиком. Он был бандитом, который умел пользоваться обстоятельствами. Революция дала ему шанс легализоваться и даже получить власть. Но старые привычки взяли верх.

Леонид Утесов, знавший Япончика лично, вспоминал, что тот «не любил белогвардейцев». Этого оказалось недостаточно, чтобы стать своим для красных. Красным он тоже не подошел.

В истории Гражданской войны Мишка Япончик остался фигурой-символом: человек, попытавшийся оседлать революционную волну, но раздавленный ею. Его полк разбежался, сам он погиб от пули тех, кому еще вчера помогал, а его «ребята» отправились в ту самую «огородную организацию» — куда именно, мы, скорее всего, уже никогда не узнаем.