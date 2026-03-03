Самовар на крестьянском столе: история чаепития в России XIX века

Многие думают, что чай в Россию привез Петр Первый. На самом деле о нем знали еще в 17 веке, только поначалу использовали как лекарство. В 18 веке чай оставался дорогим, пили его только богатые. А вот простому народу он стал доступен лишь в 19 веке.

Французский путешественник Астольф де Кюстин, побывавший в России в 1839 году, очень удивлялся, что даже бедные крестьяне пьют чай. Он писал, что у русских в каждом доме есть чайник и медный самовар, и по утрам и вечерам они пьют чай всей семьей. При этом француз отмечал контраст между убогой обстановкой избы и изящным напитком, который в ней употребляют, отмечает канал Российского этнографического музея.

К концу 19 века в некоторых регионах чай пили уже ежедневно. Зажиточные крестьяне могли сопровождать чаем чуть ли не каждый прием пищи, иногда даже до еды. Но бедняки позволяли себе такое только по праздникам или после бани. Бывало, что чай заменял завтрак или обед.

Этнографы князя Тенишева собирали сведения по всей стране. В Вологодской губернии сообщали, что чай пьют все и редкий дом обходится без самовара. В Новгородской писали, что употребление чая очень развито, для богатых это необходимость. Но там же другие корреспонденты уточняли: чай, как и пиво с водкой, пьют только в большие праздники, на свадьбах или поминках. Даже зажиточные крестьяне в Костромской губернии не каждый день баловались чайком, и самовар был не в каждом доме. А старики и вовсе смотрели на напиток косо, считая его причиной разорения.

С чем пили? В Новгородской губернии добавляли цикорий, чтобы чай был покраснее. Иногда заваривали травы: зверобой, листья земляники. Молоко подавали отдельно в глиняной посуде, покрытой глазурью. Хозяйка сначала наливала молоко в чашки, потом доливала чай. Пили помногу, чашку за чашкой, заедая хлебом с маслом, ржаными лепешками. В праздники к чаю подавали блины, пироги, пряженцы.

Любили чаепития все, от мала до велика. Глава семьи, большак, мог наказать ребенка, запретив садиться за стол. Он же запирал чай и сахар в сундук, ключи носил на поясе, сам заваривал и разливал напиток.

Сцены чаепития часто рисовали на прялках, посуде, игрушках. До наших дней дошли старые чайники, чашки, самовары, даже детская игрушечная посуда — миниатюрные чайнички и чашечки. Все это хранится в музеях и напоминает о времени, когда чай из заморского диковинного зелья превратился в символ домашнего уюта и русской души.

