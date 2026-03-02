Операция «Шквал»: чем подземный город душманов поразил советских спецназовцев

В конце 2001 года весь мир облетели кадры: министр обороны США Дональд Рамсфельд с указкой в руках демонстрирует журналистам схему гигантского пещерного комплекса в горах Афганистана. Тора-Бора — логово Усамы бен Ладена, неприступная крепость, где террорист №1 скрывался от американских бомб. Американцы штурмовали эти пещеры две недели, сбрасывали на них мощнейшие бомбы, но бен Ладен ушел. Однако мало кто знает: советский спецназ побывал в Тора-Бора за два десятилетия до американцев. И вышел оттуда победителем.

Гнездо в Белых горах

Тора-Бора расположен в хребте Сафедкох (Белые горы) на высоте около 4 тысяч метров. Название переводится как «черная пещера» или, по другим данным, «черная вдова». Место выбрано с дьявольской хитростью: неприступные скалы и непосредственная близость к пакистанской границе. В случае опасности можно мгновенно уйти в соседнюю страну.

В ноябре 2001 года американское командование получило данные: бен Ладен укрывается именно здесь. 12 декабря начался штурм. Пять дней массированных бомбардировок, удары по склонам, попытки запечатать входы. Применялись даже крупнокалиберные бомбы, способные пробивать скальные породы.

17 декабря бои прекратились. Американцы объявили: бен Ладен, возможно, уничтожен. Провели ДНК-тесты нескольких тел, но подтвердить смерть террориста не смогли. Как выяснилось позже, бен Ладен покинул комплекс еще до начала бомбежек.

Операция «Шквал»: советский след

История Тора-Бора началась гораздо раньше. Осенью 1980 года, когда американцы еще только начинали заигрывать с афганскими моджахедами, советское командование получило информацию: в горах скрываются боевики, удерживающие заложников. Место называли Тора-Бора, но точных данных не было.

Было принято решение о проведении секретной операции под кодовым названием «Шквал». В ней участвовали бойцы спецназа КГБ «Каскад» и подразделения 66-й отдельной мотострелковой бригады 40-й армии.

То, что они обнаружили, поразило даже видавших виды спецназовцев.

Город под землей

Тора-Бора оказался не просто пещерой, а гигантским подземным комплексом. Сеть тоннелей общей протяженностью около 25 километров уходила в глубину на 400 метров. Все проходы были наклонными — это защищало от авиаударов. Взрывная волна уходила вверх, не разрушая основные помещения.

После проведения операции стало ясно, как не сотни, а тысячи моджахедов могли так долго скрываться в горах. Оказалось, что Тора-Бора – это целая сеть пещер и тоннелей, образующих настоящие лабиринты, где несведущий путник легко мог заблудиться. Пещерный комплекс, как утверждает автор издания «Легенды метро и подземелий» Матвей Гречко, уходил в глубину на 400 метров. Подземные же коридоры имели общую протяженность около 25 километров. Как пишет Николас Хаггер в своей книге «Синдикат. История мирового правительства», все проходы в пещерах были наклонными и поднимались от входа – предосторожность на случай авиаударов.

Целый пещерный город

По словам Хаггера, несмотря на авиаудары бой американцев за Тора-Бора длился около 2 недель. Впрочем, это неудивительно: у террористов было все, чтобы держать оборону в течение и более долгого срока. В пещерном комплексе имелись склады оружия, боеприпасов, продовольствия, а также помещения, предназначенные для жилья и для укрытия. Комплекс был оснащен системой вентиляции и собственными источниками энергии, которые подпитывались от генератора, установленного в горной реке. Все это демонстрировал на американских телеканалах министр обороны США Дональд Рамсфельд. Только к тому моменту в Тора-Бора уже был и интернет.

Неудивительно, что Дмитрий Винтер, автор издания «Взять Берлин в 1941 году», задается вопросом о том, мог ли такой террорист как Усама бен Ладен организовать в Афганских пещерах супергород с подобным техническим оснащением. По мнению Винтера, есть основания полагать, что к сооружению комплекса причастны сами Соединенные Штаты Америки. А упомянутый ранее Николас Хаггер на страницах своей книги прямо заявляет о том, что Тора-Бора был построен именно на американские деньги и именно для противостояния советским войскам. Как бы то ни было, Игорь Прокопенко, автор издания «Правда и мифы о спецназе», утверждает, что база Тора-Бора была разрушена до основания.