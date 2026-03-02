Инструкция НКВД: какие требования предъявлялись к женам чекистов

В конце 1990-х годов в российских СМИ появилась сенсационная публикация. Некий документ, якобы хранившийся в архивах НКВД, проливал свет на методы отбора кадров в ведомство Лаврентия Берии. Требования, изложенные в инструкции, поражали даже видавших виды историков: проверка родственников до пятого колена, запрет на прием лиц с еврейской кровью, отсев кандидатов с физическими недостатками и даже «изучение» жен по целому ряду параметров. Но чем больше эксперты вглядывались в текст, тем больше вопросов у них возникало. Слишком уж идеально эта бумага вписывалась в конспирологическую картину мира. Слишком удобной оказывалась для подтверждения тезиса о «расовом» характере сталинского режима.

Что гласит документ

Согласно публикациям, инструкция НКВД СССР №00134/13 «Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР» была подписана Лаврентием Берией 21 декабря 1938 года и имела гриф «Совершенно секретно». В качестве доказательства подлинности приводилось изображение титульного листа со штампами архивов МВД 1949 года и ЦК КПСС 1969 года.

Как пишет Арон Пейсахович в книге «Евреи в агентурной разведке», документ предписывал проверять кандидатов на предмет «чистоты крови» вплоть до пятого поколения. Особое внимание уделялось наличию еврейских родственников — такие кандидаты отсеивались.

Но самое интересное касалось семейной жизни. Григорий Липартелиани в книге «Сталин великий» цитирует инструкцию: разводы родителей назывались «печатью проклятия, которая передается из поколения в поколение». Принимать детей разведенных не рекомендовалось.

Требования к женам были еще жестче. Анатолий Чайковский в издании «Плен: за чужие и свои грехи» приводит цитату:

«У дегенеративных матерей часто случается так, что чем больше они грешат, тем больше плодят детей».

Выходцы из многодетных семей вызывали подозрение. Также считалось, что «хуже всех бывает последний ребенок» — соответственно, кандидатам и их женам рекомендовалось не быть младшими детьми.

Отдельно оговаривались физические недостатки: косоглазие, картавость и прочие признаки «вырождения» служили основанием для отказа.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

Противники подлинности документа указывают на целый ряд нестыковок.

Во-первых, нигде не опубликован полный текст инструкции. В распоряжении исследователей имеется лишь титульный лист. Если документ рассекречен, почему нельзя привести его целиком? — задаются вопросом авторы сборника «О расовых доктринах: несостоятельны, но правдоподобны» (СПб, 2000).

Во-вторых, шрифт. Эксперты обратили внимание, что текст набран гарнитурой, практически не использовавшейся в советском делопроизводстве 1930-х годов. Шрифты без засечек, которыми напечатан документ, появились в массовом обиходе гораздо позже. Исследователи предполагают, что неизвестные лица набрали текст на компьютере, а затем «присоединили» к нему шапку, сфотографированную с какого-то подлинного архивного дела.

Кому и зачем это нужно

Если инструкция — фальшивка, возникает закономерный вопрос: кому она понадобилась?

Версий несколько. Согласно одной, документ сфабриковали в 1990-е годы для подтверждения тезиса о «расовой» природе сталинизма. Яков Рабинович в книге «Быть евреем в России» обращает внимание, что некоторые исследователи даже пытались обосновать сотрудничество НКВД и Гестапо, опираясь на эту инструкцию. Мол, если у нас были такие же расовые критерии, значит, мы с нацистами почти братья.

Другая версия — чисто коммерческая. Сенсационные документы всегда хорошо продаются. А в 1990-е годы спрос на «разоблачения» советской власти был огромен.

Вместо вывода

Что мы имеем в сухом остатке? Титульный лист с реальными архивными штампами — возможно, подлинный. Но содержание документа, известное лишь по цитатам, вызывает серьезные сомнения. Пока полный текст не будет опубликован и подвергнут независимой экспертизе, вопрос о подлинности инструкции остается открытым.

История с «инструкцией Берии» — хороший урок для всех, кто работает с историческими документами. Гриф «секретно» и даже архивные штампы не гарантируют подлинности. Фальшивки умеют маскироваться. Иногда — очень искусно.