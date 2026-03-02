Последний бой Аркадия Гайдара: как на самом деле погиб автор «Тимура и его команды»

22 июня 1941 года началась война. 23 июня Аркадий Гайдар уже был в военкомате с заявлением о добровольной отправке на фронт. Инвалид Гражданской войны — ему отказали. Но писатель оказался настойчивее, чем предполагали чиновники. Через месяц, добившись переосвидетельствования, он уехал в Киев. В качестве военного корреспондента «Комсомольской правды» на Юго-Западный фронт. Воевать ему оставалось чуть больше трех месяцев.

Журналист, который не прятался за спины

Биограф Гайдара Борис Камов посвятил десятилетия восстановлению подлинной истории гибели писателя. Он встречался с отставными офицерами, партизанами, жителями украинских сел, где довелось воевать автору «Тимура».

Гайдар не был кабинетным журналистом. Он ходил в атаки, участвовал в рейдах за «языками», сам отправлялся в разведку. Бывший комбат Иван Прудников рассказывал Камову: в одном из боев Гайдар вынес его, контуженного и потерявшего сознание, в безопасное место.

Когда часть попала в окружение, Гайдару предлагали эвакуироваться. Он отказался. Ушел в партизаны.

Последний переход

В конце октября 1941 года группа партизан — Гайдар и четверо его товарищей — двигалась к основным силам отряда в Прохоровский лес. В районе села Лепляво, под железнодорожной насыпью, решили передохнуть.

Гайдар знал местного путевого обходчика Игната Сорокопуда. Вызвался сходить к нему за картошкой. Взял ведро, поднялся на насыпь. Там стояли немцы.

Колхозник Опанас Касич позже рассказывал: гитлеровцы, скорее всего, слышали переговоры партизан и ждали, не подойдут ли остальные.

Гайдар успел крикнуть: «Ребята, немцы!» Автоматная очередь срезала его.

Товарищи отступили, забросав немцев гранатами. Вернулись вечером. Сорокопуд, которого немцы заставили похоронить убитого, показал место. Могила была свежей.

Свидетельства против домыслов

Казалось бы, история гибели Гайдара восстановлена детально, по горячим следам, с опорой на десятки свидетельств. Но вокруг смерти знаменитого писателя успели нарасти конспирологические наслоения.

Версия первая: убили свои. Владимир Баташев в ряде статей упоминал, что Гайдара якобы застрелили окруженцы, которым он предложил организовать партизанский отряд. Откуда взята эта информация — неизвестно. Источники отсутствуют.

Версия вторая: ГУЛАГ. Баташев же в книге «Власов» пересказал историю, услышанную от кинодраматурга Валентина Дьяченко: Гайдар попал в лагерь и в 1942-м был застрелен конвоирами. Вдова Дьяченко в комментарии «Московскому комсомольцу» назвала это бредом. Ее муж оставил письменные воспоминания о лагерях — в них нет ни слова о Гайдаре.

Версия третья: не тот труп. В 2006 году «АиФ» опубликовал версию некоего каневского краеведа Германа Дроздова. Тот утверждал, что в 1947 году при перезахоронении останков родственники не опознали Гайдара, но их заставили подписать нужные бумаги. Никаких следов «каневского краеведа» и его исследований, кроме этой публикации, не существует.

Что говорят факты

Дочь писателя Евгения Гайдар рассказывала: когда в 1947 году вскрывали могилу отца, труп опознали легко — он сравнительно хорошо сохранился.

Борис Камов, собравший десятки интервью с очевидцами, опубликовал их имена, фотографии, письменные свидетельства. Его книга «Сумка Гайдара» — не мемуары, а документальное расследование, где каждый факт перекрестно проверен.

Аркадий Гайдар погиб 26 октября 1941 года от пули немецкого солдата. Ему было 37 лет.

Все остальное — мифы, порожденные либо небрежностью, либо желанием придумать «красивую» версию там, где правда и без того трагична.