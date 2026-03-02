История одной теории: кого в Японии не берут на работу из-за группы крови

Японское общество исторически строилось на строгой иерархии и социальном ранжировании. Отголоски этой традиции прослеживаются и сегодня, проявляясь в специфических социальных феноменах: от сарариманов («белых воротничков», живущих работой) до хикикомори (затворников) и фурита (молодых фрилансеров). Однако существует в Японии и более необычный, псевдонаучный способ классификации людей — по группам крови. Многие японцы убеждены: группа крови определяет характер, таланты и даже мировоззрение человека, поскольку эти качества закладываются генетически.

От окопов до бестселлеров: история одной теории

Впервые гипотеза о связи группы крови и темперамента прозвучала в Японии в 1926 году на страницах «Журнала организации военврачей». Авторы статьи, Рин Хирано и Томита Ясима, опирались на данные о реакции агглютинации эритроцитов, но научное сообщество сочло их выводы голословными.

Тем не менее идея «превосходства» отдельных групп витала в воздухе как в Азии, так и в Европе. Уже в 1927 году профессор Токийского педагогического института Такэдзи Фурукава опубликовал труд «Исследование темперамента по группе крови». Несмотря на сомнительную репутацию ученого, милитаристское правительство Японии усмотрело в его работе потенциал для подготовки кадров. Фурукава получил финансирование для разработки методики Кэцуэкигата (буквально «учение о группе крови»), однако к 1930-м годам интерес к проекту угас.

Второе рождение теории случилось в 1970-х годах благодаря юристу и журналисту Масахико Номи. Изучив архивы Фурукавы, он выпустил книгу «Понимание родства по группе крови», которая мгновенно стала национальным бестселлером. После смерти Номи в 1981 году дело отца продолжил его сын, Тошитака Номи. В 2004 году он основал «Центр гуманитарных наук ABO», превратив семейное увлечение в прибыльный бизнес. В своих интервью Тошитака Номи настаивает, что его классификация не делит людей на «сорта», а лишь помогает эффективнее использовать их природные таланты и сглаживать конфликты, являясь «простым индикатором, не зависящим от расы или религии».

Кадровый отдел по группе крови

Сегодня теория Кэцуэкигата в Японии — это не просто популярный миф, а реальный инструмент HR-менеджмента. Существует даже отдельная профессия — консультант по совместимости сотрудников на основе их группы крови. Специалисты анализируют, как носители разных групп будут взаимодействовать в команде, чтобы достичь максимальной продуктивности.

Как же выглядит эта корпоративная иерархия?

I группа (О): «Лидер». Амбициозен, целеустремлен, готов брать ответственность. Такой человек — прирожденный руководитель, но на позиции рядового сотрудника он может быть разрушителен: плохо подчиняется, груб с коллегами, а его эффективность сильно зависит от настроения.

II группа (А): «Идеальный работник». Самый желанный тип для корпораций. Педантичный, усидчивый, серьезный. Эти люди прекрасно справляются с рутиной, дисциплинированы и ценят чистоту на рабочем месте. Однако они требуют уважительного отношения к себе: в противном случае их спокойствие сменяется упрямством и вспыльчивостью.

III группа (B): «Креативщик». Такого кандидата в обычный офис, скорее всего, не возьмут. Ему быстро становится скучно, он постоянно ищет новизну. Зато из людей с этой группой получаются блестящие журналисты, дизайнеры и повара.

IV группа (AB): «Эксцентрик». Самая неоднозначная категория. Считается, что эту группу часто имеют затворники (хикикомори), бездомные, но при этом — артисты, учителя и даже социальные работники. В резюме рядового соискателя указание IV группы крови может стать серьезным минусом для эйчара, хотя открытая дискриминация по этому признаку в Азии остается предметом острых этических споров.

Маркетинг, политика и любовь

Несмотря на сомнительность с научной точки зрения, Кэцуэкигата остается одним из самых влиятельных социальных феноменов Японии. Маркетологи используют его с размахом: для каждой группы крови выпускаются отдельные линейки косметики, разрабатываются персональные диеты в ресторанах, создаются компьютерные игры и даже дизайны мебели.

В 2009 году телеканал Fuji TV выпустил сериал «Как выйти замуж женщине с определенной группой крови», где судьбы четырех героинь напрямую зависели от их типа крови. Сайты знакомств пестрят анкетами с обязательным указанием этой характеристики, ведь брак с «неподходящей» группой крови, по мнению многих, обречен на провал.

Дошло до того, что политики и чиновники, баллотирующиеся на высокие посты, в первую очередь указывают в своих биографиях группу крови (разумеется, первую, «лидерскую»), и только потом — образование и опыт работы.

Правда, прогрессивная молодежь, ориентированная на глобализацию, все чаще игнорирует этот тренд. В отличие от своих родителей, они понимают: их сверстники в Европе или Америке зачастую даже не знают свою группу крови, если здоровы, и при этом вполне успешно строят карьеру и личную жизнь.