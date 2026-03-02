Рождение «спецкоманды»: эксперименты с «наземными космонавтами» в СССР

Когда мы говорим о покорении космоса, перед глазами встают образы Гагарина, Титова, Леонова. Но до того, как первый человек полетел к звездам, подвиг совершили те, кто никогда не покидал пределов атмосферы. «Наземные космонавты» — так называли испытателей, которые ценой невероятных усилий и риска для жизни прокладывали дорогу на орбиту. Их имена десятилетиями хранились под грифом «секретно».

© Музей космонавтики

Рождение «спецкоманды»: задолго до Гагарина

Мало кто знает, но первый отряд испытателей был сформирован в СССР раньше, чем знаменитый отряд космонавтов. Еще в 1952 году вышло закрытое правительственное постановление о создании «специальной команды для испытания скафандров и решения других вопросов», связанных с полетами на больших высотах.

Официальной датой рождения отряда «наземных космонавтов» считается 30 июня 1953 года. В тот день Главнокомандующий ВВС подписал приказ о формировании группы испытателей в стенах ГосНИИ военной медицины. Возглавил подразделение подполковник медицинской службы Евгений Карпов — тот самый человек, который позже станет первым начальником Центра подготовки космонавтов.

Костяк отряда составили молодые летчики, набранные из различных частей ВВС. Они добровольно соглашались участвовать в экспериментах, зачастую не представляя истинных масштабов опасности. Все, кто прошел отбор, а также те, кто по разным причинам выбыл, давали подписку о неразглашении сроком на... неопределенный срок. Именно поэтому в историю они вошли как «фантомные космонавты» — люди, чьи имена знали лишь единицы в погонах и белых халатах.

Человек-первопроходец: подвиг Сергея Нефедова

Лишь спустя десятилетия завеса секретности приоткрылась. Одним из самых ярких представителей первого отряда испытателей стал Сергей Павлович Нефедов. Как отмечает историк космонавтики Александр Железняков в книге «Секретный космос», именно Нефедов оказался самым выносливым и универсальным «подопытным».

На него шили первый прототип гагаринского скафандра. Он первым отправился в «лабораторную невесомость». Его запускали на высоту 15 километров в кислородной маске, чтобы проверить дыхательную систему. Но главные испытания ждали впереди.

Американские специалисты в те годы утверждали: человек не способен выдержать изоляцию в сурдокамере более 15 суток. Нефедов провел в полной тишине и одиночестве месяц, доказав, что советский организм способен на невозможное. На центрифуге он испытывал критические перегрузки, граничащие с потерей сознания. Однажды его на трое суток поместили в камеру с температурой –60°C, чтобы проверить надежность термоизоляции скафандра. В другой раз имитировали разгерметизацию на высоте 50 километров: Нефедов провел в тесной капсуле семь суток, пока специалисты следили за работой систем жизнеобеспечения.

Невидимый полк: кто еще был в строю?

Имя Нефедова сегодня известно. Но он был не один. Благодаря работе исследователей, в том числе Игоря Прокопенко («Гости из космоса. Факты. Доказательства. Расследования»), стали известны и другие фамилии: Алексей Качур, Алексей Белоконов, Иван Грачев, Владимир Заводовский, Геннадий Михайлов, Мария Громова, Алексей Ледовский, Евгений Кирюшин, Владимир Цветов, Виктор Костин, Андрей Митков, Сергей Шиборин.

Некоторые из них долгое время считались погибшими — настолько плотной была завеса тайны. Лишь в 1997 году четверо «фантомов» — Костин, Цветов, Нефедов и Кирюшин — были удостоены звания Героев России. Награда нашла героев спустя почти полвека после их подвига.

Но это лишь верхушка айсберга. По данным историка Юрия Зайцева, численность отряда «наземных космонавтов» в разные годы колебалась от 10 до 80 человек. А общее число испытателей, привлекавшихся к программам за всю историю советской и российской космонавтики, приближается к тысяче. Количество же проведенных экспериментов — от проверки катапульт до длительной изоляции — исчисляется десятками тысяч.

Наследие

Их не встречали хлебом-солью на Красной площади. Их портреты не печатали в газетах. Но без их мужества первый полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года был бы невозможен. Интересно, что отряд «наземных космонавтов» существует и сегодня. Как и 70 лет назад, десять добровольцев продолжают рисковать собой, испытывая новейшее оборудование и расширяя границы возможностей человеческого тела ради будущих межпланетных экспедиций.