В каких войнах Англия была союзником, а в каких – противником России

В массовом сознании история отношений России и Англии часто воспринимается сквозь призму «Большой игры» — геополитического противостояния XIX века, которое многие считают предтечей холодной войны. Этот антагонизм настолько прочно закрепился в исторической памяти, что из него выпадают целые столетия, когда Лондон и Москва выступали не противниками, а союзниками. Между тем самые кровопролитные войны двух последних столетий Россия вела плечом к плечу с Британией.

Первое рукопожатие: от Ивана Грозного до первых Романовых

Начало русско-английским отношениям положил случай. В 1553 году буря прибила корабль английского мореплавателя Ричарда Ченслора к берегам Северодвинского Поморья. Визит оказался судьбоносным: Иван Грозный, искавший союзников и торговых партнеров на Западе, щедро одарил англичан привилегиями. На протяжении более чем ста лет — весь XVII век и большую часть XVIII — Россия проводила в отношении Англии подчеркнуто дружественную политику.

Англия отвечала взаимностью. Когда после Смуты в России воцарялась династия Романовых, Лондон не только сразу признал новую власть, но и выдал ей заем в 100 тысяч рублей. Существуют даже сведения, что английские купцы жертвовали деньги на ополчение Минина и Пожарского, а летом 1612 года через Архангельск для помощи нижегородцам был направлен отряд регулярной английской пехоты.

Короткие размолвки случались, но они были скорее исключениями. Так, царь Алексей Михайлович, узнав о казни короля Карла I, в гневе запретил английским купцам въезд в страну. Но с реставрацией монархии в 1660 году отношения восстановились. Даже в ходе Северной войны, когда Англия эпизодически поддерживала Швецию, общий фон взаимодействия оставался благожелательным.

Карл Маркс, изучая рассекреченные дипломатические документы XVIII века, с удивлением констатировал: превращение Московии в Российскую империю — державу, вышедшую к берегам Балтики, — едва ли могло состояться без молчаливого согласия или даже участия Англии, владычицы морей.

Век Екатерины: симпатии и «вооруженный нейтралитет»

Будущая императрица Екатерина II, еще будучи великой княгиней, в 1757 году писала английскому послу: «Я воспользуюсь всеми случаями, чтобы привести Россию к тому, в чём я признаю её истинный интерес, — быть в дружественном союзе с Англией». Эти строки писались в разгар Семилетней войны, где Россия сражалась против Пруссии в союзе с Францией и Австрией — врагами Англии. Тем не менее, прямого конфликта с Лондоном удалось избежать.

Вступив на престол, Екатерина сохранила мир с Пруссией — союзницей англичан. Но интересы России всегда стояли для нее выше личных симпатий. Когда в 1775 году вспыхнула война за независимость США, английский король дважды обращался к Петербургу с просьбой: продать наемную армию во главе с Суворовым для подавления мятежников. Екатерина вежливо, но твердо отказала.

Более того, в 1780 году она инициировала создание Лиги нейтральных стран, защищавшей свободу морской торговли от английских блокад. Это была мощная дипломатическая поддержка молодых Соединенных Штатов. Но и тогда до прямой конфронтации дело не дошло.

«Странная война» и союз против Наполеона

Единственный период, когда Россия и Англия официально находились в состоянии войны, пришелся на 1807–1812 годы. После Тильзитского мира Александр I вынужденно присоединился к континентальной блокаде Британии. Однако эта война была настолько пассивной, что историки назвали ее «странной». Вооруженных столкновений почти не было, английские корабли под нейтральными флагами спокойно заходили в русские порты, а сам Александр, готовясь к вторжению Наполеона, уже в 1811 году вел переговоры с британским фельдмаршалом Веллингтоном, обсуждая возможность его назначения главнокомандующим русской армией.

Как только Наполеон перешел Неман, «странная война» мгновенно забылась. Россия и Англия стали союзниками и оставались ими вплоть до падения Парижа.

Арифметика войн и союзов

Если подвести сухой остаток, картина получится неожиданной.

Англия воевала с Россией лишь однажды в «настоящей», полноценной войне — в Крымскую кампанию 1853–1856 годов. Эпизод 1807–1812 годов был во многом формальностью. Интервенцию 1918–1919 годов корректнее считать не войной между государствами, а вмешательством в чужую гражданскую войну.

При этом Англия была верным и важнейшим союзником России:

В коалициях против революционной и наполеоновской Франции (конец XVIII — начало XIX века);

В Первой мировой войне (Антанта);

Во Второй мировой войне (антигитлеровская коалиция).

Так, если отбросить идеологические штампы и взглянуть на историю непредвзято, русские и англичане гораздо чаще оказывались товарищами по оружию, стоявшими плечом к плечу против общего врага, нежели противниками.