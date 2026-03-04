Приметы и поверья на 4 марта: что нельзя делать в день Архипа и Филимона

По народному календарю 4 марта — день Архипа и Филимона. Православные верующие почитают память святых апостолов из 70-ти Архипа и Филимона из города Колосса. Святого Филимона в народе называли Филя Вешний — наши предки верили, что с 4 марта весна все активнее вступает в свои права.

В старину в этот день женщины старались побольше времени уделить приготовлению еды. Чем обильнее будет стол, тем богаче будет жизнь обитателей дома. Хозяйки пекли караваи и угощали ими членов семьи и соседей, а также раздавали нищим. Крошки выносили домашней птице. Проводили еще один особый ритуал: женщины бросали хлебные крошки за спину, чтобы осенью был хороший урожай.

В этот день делали как можно больше добрых дел, чтобы семья весь год не знала бед и горестей. Если кто-то просил о помощи или нуждался в еде, ему ни в коем случае не отказывали, чтобы самим не лишиться удачи. Однако за добрые дела судьба воздаст сторицей.

На Архипа и Филимона наводили в доме порядок — считалось, что это привлечет удачу в наступившем году. Также в этот день отправлялись в дальние путешествия и переезжали на новое место жительства. А чтобы весна не прошла даром, люди не сидели дома и обязательно выходили на улицу.

В этот день нельзя ссориться и конфликтовать, запрещается плохо о ком-либо высказываться. По поверьям, зло вернется бумерангом. Кроме того, в этот день не стоит париться в бане — дух, который обитает в предбаннике, может разозлиться и погубить человека.

На Архипа и Филимона запрещается устраивать шумные вечеринки с танцами, иначе можно серьезно заболеть. Еще один запрет связан с рукоделием: в этот день нельзя шить, вязать, делать куклы-обереги, поскольку такие вещи могут навлечь беды. Не стоит также хвастаться своими успехами и достижениями, чтобы не нарушились планы.

По народным приметам, если на Архипа и Филимона погода ясная, год будет урожайным. Если еще лежат сугробы — весна придет нескоро. Вороны купаются в лужах — близится потепление. Собака или кошка прячет нос — к похолоданию. Белые облака на небе — погода будет ветреной.