3 марта: где отмечают День мясной нарезки

3 марта в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День мясной нарезки, Праздник кукол и День ожидания чуда.

День мясной нарезки

День мясной нарезки справляют в США. Отметить этот праздник можно, отведав мясное ассорти — готовую тарелку можно купить в магазине или сделать самостоятельно. С мясной нарезкой можно сделать свой любимый бутерброд или же красиво разложить ломтики различных мясных продуктов на тарелке и подать к столу в качестве закуски. Мясная нарезка хорошо сочетается с вином, а потому можно устроить дома вечеринку, где гости смогут продегустировать разные виды мясных закусок с этим напитком.

Праздник кукол

Праздник кукол или Ханамацури — это японское национальное торжество. В этот день семьи, в которых есть девочки, выставляют на обозрение кукол под названием «хина нинге», которые устанавливают на многоярусную подставку «хинакадзари», украшая ее лепестками цветов персика. Девочки надевают в этот день нарядное кимоно, ходят друг к друг в гости, дарят подарки и едят различные национальные сладости.

День ожидания чуда

Неизвестно точно, кто придумал отмечать День ожидания чуда, однако считается, что он появился несколько лет назад по инициативе пользователей социальных сетей. Цель этого торжества — напомнить о силе позитивного мышления и о том, что каждый человек способен создать чудо для себя и своих близких. Начало весны считается временем предвкушения и ожидания позитивных изменений, поэтому в этот праздник принято совершать хорошие поступки и делать приятные сюрпризы для близких.