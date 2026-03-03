Приметы и поверья на 3 марта: что нельзя делать в Ярилин день

По народному календарю 3 марта — Ярилин день. Есть у этого народного праздника и другие названия: Ярило с овсянкой, Ярило с бороной, день Ярилы Овсяника, Агап, Агапит или просто Ярило.

Православные верующие в этот день вспоминают святителя Агапита. А наши предки почитали 3 марта птичку овсянку, предвестницу тепла и скорого наступления весны, и славянское божество Ярилу, которое ассоциировалось с солнцем и плодородием.

В старину верили, что в этот день Ярило проверял, готовы ли к весеннему севу сохи и бороны. И крестьяне также осматривали сельскохозяйственный инвентарь и, в случае необходимости, шли к кузнецам, чтобы починить инструмент.

В этот день хозяйки пекли пирожки и печенье из овсяной муки и угощали выпечкой родных и близких. Также выносили испеченные лакомства на улицу и оставляли птицам. Женщины старались наготовить как можно больше еды, чтобы весь год прошел без печалей и горестей.

Птичка овсянка в народе была символом семейного счастья. Женщины, мечтавшие о материнстве, 3 марта проводили особый обряд: они отправлялись в гости к соседям, у которых было много детей, просили у них муки и добавляли ее в тесто для булочек. Выпечку делили пополам между супругами, а хлебные крошки отдавали птицам. По поверьям, чем больше птичек слетится на угощение, тем больше шансов, что в семье будет пополнение.

На Ярилу нельзя надевать вещи темного цвета — иначе придется долго еще ходить в трауре. Лучше, чтобы в наряде было что-то желтое, — этот цвет привлекает удачу.

Запрещается в этот день выяснять отношения и затевать ссоры. Также 3 марта ни в коем случае нельзя предаваться лени, а наоборот, нужно хорошенько потрудиться — в этом случае год пройдет благополучно.

Не рекомендуется на Ярилин день ремонтировать вещи и выносить из дома мусор. Считается, что это может навлечь на человека хвори и недуги, а починенные вещи долго не прослужат. Этот день не подходит для свадеб и шумных застолий — чрезмерное веселье может отпугнуть удачу. Однако и сидеть в одиночестве не стоит: желательно встретиться с друзьями. Еще один запрет гласит: не давать 3 марта никому в долг хлеб и соль, чтобы зимой не остаться без еды и без денег.

По народным приметам, если на Ярилу стоит сухая погода — урожай будет богатым. Сосульки длинные — значит, хлеб уродится на славу. Звезды на небе мерцают и слышен треск деревьев в лесу — близится похолодание. Беззвездная ночь предвещает метель. Если гремит гром, лето будет теплым. Багряное небо на рассвете — надвигается вьюга.