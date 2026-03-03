Правда ли, что в СССР мыло варили из бродячих собак?

© ГлагоL

Сегодня многим трудно поверить, что в СССР всерьез говорили о том, будто мыло делают из бродячих животных. А тогда об этом знали буквально все — эта версия казалась очевидной и никого особенно не шокировала. Сейчас противники теории уверяют, что мыло варили из бараньего жира, а не из собак, вспоминает автор канала «История. А вы знали?».

Но тогда неизбежно возникал другой вопрос: куда девались уличные собаки? В те годы бесхозное животное на улице было редкостью. По городам ежедневно ездили так называемые «собачьи будки». Если по пути встречалась собака без хозяина, из машины выходили рабочие в спецовках — с рогатиной и сачком. Животное загоняли в угол и ловили. В основном это были не совсем бездомные псы, а те, что убежали из дома. Если терялась породистая собака, хозяева шли в службу отлова и за взятку выкупали ее у работников. И все же вопрос оставался: куда девали остальных, если не «на мыло»?

В 70-е годы в СССР стало появляться импортное мыло, и оно быстро превратилось в престижный подарок — почти как книга в прежние времена. Однажды удалось поговорить с иностранным студентом. Когда ему выразили восхищение их мылом, он ответил: да, оно приятно пахнет, но советское делают из натуральных компонентов, поэтому оно полезнее для кожи. На этом фоне разговоры о том, что отловленных собак отправляют «на мыло», воспринимались как нечто само собой разумеющееся и особых споров не вызывали.

Со школьной экскурсией довелось побывать и на мыловаренном комбинате. Запах там стоял тяжелый, дышать было трудно. Когда дети начали закрывать носы, учительница сделала замечание: здесь работают люди, и так выражать свое отношение — неуважительно.

Самым распространенным было хозяйственное мыло. Шампуни и стиральные порошки массово появились только в 70-х. До этого и стирали, и мылись именно хозяйственным. Новорожденных разрешалось купать только им. Со временем люди нашли у него множество применений. Врачи рекомендовали мыть детей не красивым пахучим мылом, а хозяйственным, потому что оно, по их словам, лучше других убивает микробы.

Его выпускают и сейчас, стараясь соблюдать ГОСТ, по которому оно производилось в СССР. В сезон простуд люди не спешили за масками и специальными средствами. Считалось, что достаточно смазать слизистую носа раствором этого мыла. Его же использовали при запорах у детей — делали небольшую «свечку» из мыла и применяли ее.

Производство брусков с оттиском «72%» началось еще в 30-е годы. Изобретателем рецептуры называли ученого из Франции. К двум видам животных жиров, которые французы использовали в производстве, советские промышленники добавили пищевой желатин и щелочные металлы. Хозяйственное мыло выпускали с маркировкой 72% и 65% — цифра означала содержание жирных кислот. Для мытья головы советовали брать 65%, а для стирки и уборки — 72%.

В СССР вообще умели делать вещи, которые становились легендами. Синяя изолента — ею чинили все от проводки до фар и даже, по слухам, бородавки. И треугольная бутылка для уксуса — ее грани позволяли не перепутать с водой в темноте, а форма делала устойчивой и удобной в транспортировке. «ГлагоL» рассказывает, как гениальный дизайн и дефицит породили предметы, которые помнят до сих пор.