Секретная любовница Сталина: с кем тайно встречался вождь народов после смерти жены
После смерти второй жены Иосиф Сталин официально остался вдовцом. Но значит ли это, что сердце «отца народов» было свободно? Охранники вождя десятилетиями хранили молчание о женщине, ради которой генсек срывался на тайные свидания под видом совещаний. Её звали Рузадан Пачкория, и она была не просто красивой грузинкой, а боевой летчицей.
Два удара судьбы
Личная жизнь Иосифа Джугашвили складывалась трагично. Первая жена, Екатерина Сванидзе, родила ему сына Якова и вскоре умерла — то ли от тифа, то ли от туберкулеза. Второй брак с Надеждой Аллилуевой, подарившей ему сына Василия и дочь Светлану, оборвался в 1932 году: официальная версия гласила, что Надежда покончила с собой.
Потеря обеих супруг стала для Сталина тяжелым ударом. Возможно, именно поэтому он больше никогда не решался на официальный брак. Однако, как это часто бывает с сильными мира сего, статус вдовца не означал одиночества. Вопрос лишь в том, кто занимал сердце вождя.
Историки до сих пор спорят. Например, Борис Соколов в книге «Иосиф Сталин — беспощадный созидатель» называет главной любовницей генсека его экономку Валентину Истомину, описывая её как пышнотелую красавицу, соответствовавшую идеалам вождя. Однако люди из ближнего круга Сталина были с этим категорически не согласны.
Свидетельство охраны: только одна
Алексей Рыбин, сотрудник личной охраны генералиссимуса, в конце 1990-х годов решился нарушить обет молчания. В интервью 1999 года (отрывки которого приводит Николай Зенькович в книге «Власть. Распри. Подоплека») Рыбин заявил: все разговоры об Истоминой — миф. Охранники точно знали только об одной женщине, с которой Сталина связывали долгие и глубокие отношения. И длились они без малого 15 лет — с 1938 года до самой смерти вождя в 1953-м.
Этой женщиной была ослепительная грузинка, моложе Сталина минимум на 20 лет. Интересно, что Вячеслав Молотов, прекрасно осведомленный о личной жизни соратника, тоже упоминал некую грузинку. Правда, в его устах она звучала как «старая» — возможно, сказывалась разница в восприятии или многолетняя конспирация.
Конспирация высшего уровня
Встречи проходили в атмосфере строжайшей секретности. По словам Алексея Сергеева (автора книги «Светские и духовные властители Европы за 2000 лет»), Сталин не только принимал даму на своей ближней даче, но и сам навещал её — как в московской, так и в тбилисской квартире. Для охраны эти визиты были делом привычным, но запретным для обсуждения. Официально же существовало прикрытие, достойное шпионского романа: «консультации по авиационной проблематике».
И это была не просто легенда. Тот факт, что избранницей вождя стала военная летчица, ученица генерал-майора авиации, Героя Советского Союза Андрея Юмашева, делал такие встречи вполне легитимными на первый взгляд.
Рузадан: летчица, вдова, любовь
Таинственную грузинку звали Рузадан Пачкория. Она родилась в 1908 году, так что разница в возрасте с Иосифом Виссарионовичем (1878 или 1879 года рождения) составляла около 30 лет. Как и Сталин, Рузадан была вдовой. Возможно, это обстоятельство и стало точкой соприкосновения двух людей, познавших горечь утраты.
Рафаил Гругман в издании «Советский квадрат: Сталин, Хрущев, Берия, Горбачев» приводит трогательную деталь: летчица называла грозного вождя ласково — Сосо. Со временем Рузадан оставила небо и перешла на руководящие должности в авиационной промышленности. Но их связь, по словам Рыбина, не прерывалась.
Охранники молчали до тех пор, пока были живы главные свидетели. Когда в конце 1990-х Пачкория перестала отвечать на письма и звонки, Рыбин понял: её больше нет. И только тогда приоткрыл завесу тайны над одной из самых скрытных страниц личной жизни человека, державшего в страхе полмира. Была ли Рузадан Пачкория главной любовью Сталина? Возможно. Но точно можно сказать одно: в его жизни после Аллилуевой была женщина, ради которой он рисковал тайной и находил время, несмотря на титаническую занятость.