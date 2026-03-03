Секретная любовница Сталина: с кем тайно встречался вождь народов

После смерти второй жены Иосиф Сталин официально остался вдовцом. Но значит ли это, что сердце «отца народов» было свободно? Охранники вождя десятилетиями хранили молчание о женщине, ради которой генсек срывался на тайные свидания под видом совещаний. Её звали Рузадан Пачкория, и она была не просто красивой грузинкой, а боевой летчицей.

Два удара судьбы

Личная жизнь Иосифа Джугашвили складывалась трагично. Первая жена, Екатерина Сванидзе, родила ему сына Якова и вскоре умерла — то ли от тифа, то ли от туберкулеза. Второй брак с Надеждой Аллилуевой, подарившей ему сына Василия и дочь Светлану, оборвался в 1932 году: официальная версия гласила, что Надежда покончила с собой.

Потеря обеих супруг стала для Сталина тяжелым ударом. Возможно, именно поэтому он больше никогда не решался на официальный брак. Однако, как это часто бывает с сильными мира сего, статус вдовца не означал одиночества. Вопрос лишь в том, кто занимал сердце вождя.

Историки до сих пор спорят. Например, Борис Соколов в книге «Иосиф Сталин — беспощадный созидатель» называет главной любовницей генсека его экономку Валентину Истомину, описывая её как пышнотелую красавицу, соответствовавшую идеалам вождя. Однако люди из ближнего круга Сталина были с этим категорически не согласны.

Свидетельство охраны: только одна

Алексей Рыбин, сотрудник личной охраны генералиссимуса, в конце 1990-х годов решился нарушить обет молчания. В интервью 1999 года (отрывки которого приводит Николай Зенькович в книге «Власть. Распри. Подоплека») Рыбин заявил: все разговоры об Истоминой — миф. Охранники точно знали только об одной женщине, с которой Сталина связывали долгие и глубокие отношения. И длились они без малого 15 лет — с 1938 года до самой смерти вождя в 1953-м.

Этой женщиной была ослепительная грузинка, моложе Сталина минимум на 20 лет. Интересно, что Вячеслав Молотов, прекрасно осведомленный о личной жизни соратника, тоже упоминал некую грузинку. Правда, в его устах она звучала как «старая» — возможно, сказывалась разница в восприятии или многолетняя конспирация.

Конспирация высшего уровня

Встречи проходили в атмосфере строжайшей секретности. По словам Алексея Сергеева (автора книги «Светские и духовные властители Европы за 2000 лет»), Сталин не только принимал даму на своей ближней даче, но и сам навещал её — как в московской, так и в тбилисской квартире. Для охраны эти визиты были делом привычным, но запретным для обсуждения. Официально же существовало прикрытие, достойное шпионского романа: «консультации по авиационной проблематике».

И это была не просто легенда. Тот факт, что избранницей вождя стала военная летчица, ученица генерал-майора авиации, Героя Советского Союза Андрея Юмашева, делал такие встречи вполне легитимными на первый взгляд.

Рузадан: летчица, вдова, любовь

Таинственную грузинку звали Рузадан Пачкория. Она родилась в 1908 году, так что разница в возрасте с Иосифом Виссарионовичем (1878 или 1879 года рождения) составляла около 30 лет. Как и Сталин, Рузадан была вдовой. Возможно, это обстоятельство и стало точкой соприкосновения двух людей, познавших горечь утраты.

Рафаил Гругман в издании «Советский квадрат: Сталин, Хрущев, Берия, Горбачев» приводит трогательную деталь: летчица называла грозного вождя ласково — Сосо. Со временем Рузадан оставила небо и перешла на руководящие должности в авиационной промышленности. Но их связь, по словам Рыбина, не прерывалась.

Охранники молчали до тех пор, пока были живы главные свидетели. Когда в конце 1990-х Пачкория перестала отвечать на письма и звонки, Рыбин понял: её больше нет. И только тогда приоткрыл завесу тайны над одной из самых скрытных страниц личной жизни человека, державшего в страхе полмира. Была ли Рузадан Пачкория главной любовью Сталина? Возможно. Но точно можно сказать одно: в его жизни после Аллилуевой была женщина, ради которой он рисковал тайной и находил время, несмотря на титаническую занятость.