Земля улетает в небо: как Россия осталась без чернозема

Представьте: в разгар дня солнце исчезает за плотной пеленой, ветер сбивает с ног, мельчайшая пыль забивается в глаза, уши, скрипит на зубах, оседает на коже и в тарелках. Люди вынуждены носить шапки в жару — не от холода, а чтобы уберечь голову от камней и щебня, которые несет ураган. Это не сценарий фильма-катастрофы, а реальность пылевой бури — одного из самых разрушительных явлений природы.

Обычно они бушуют в пустынях: Сахара, Каракумы. Но Россия и Украина тоже хорошо знают, что такое «черные бури». Астраханские, волгоградские, воронежские степи, кубанские черноземы, украинские равнины — все это зона риска. И самая страшная из бурь, случившаяся в апреле 1928 года, вошла в историю не только как климатическая аномалия, но и как предвестник великой трагедии.

Почему земля улетает в небо

Пылевая буря начинается там, где сильный ветер встречается с сухой, лишенной влаги почвой. Весной или летом после малоснежной зимы и засушливой осени чернозем превращается в тончайшую пыль. Стоит подуть упорному ветру — и миллионы тонн плодородной земли взмывают в воздух.

В Приазовье и украинских степях старожилы помнят и «черные зимы»: снег смешивается с пылью, выпадая черными хлопьями. Экологи винят во всем человека: активная распашка целины нарушила природный баланс, который веками удерживал почву на месте. Плуг оказался страшнее засухи.

Апрель 1928-го: три дня, которые перепахали юг России

26 апреля 1928 года над южными степями СССР поднялся ветер. Он дул трое суток. За это время катастрофа охватила почти миллион квадратных километров — от Украины до Астрахани.

Ветер превратил распаханные поля в пустыню. В городах и поселках выросли настоящие песчаные барханы, только вместо песка — чернозем. Облако пыли поднялось на высоту 700 метров и потянулось на запад. Его зафиксировали в Польше, Румынии, Прикарпатье. Общий вес унесенного ветром чернозема составил 15 миллионов тонн.

Это была не первая и не последняя катастрофа. В 1892 году пыльная буря на Кубани затмила небо не только над Россией, но и над Швецией с Данией. Сухие бури свирепствовали в 1901, 1926 годах. В марте 1960 года черная стена высотой до двух километров пять дней двигалась от Астрахани до Одессы. Последняя мощная буря на памяти ныне живущих случилась в 1968 году. Но именно 1928-й стал роковым.

Голод как последствие

Буря апреля 1928 года сорвала верхний слой почвы вместе с озимыми. Урожай на огромной территории был уничтожен. Это, вкупе с засухами и неурожаями предыдущих лет, привело к голоду 1928–1929 годов на Украине. Многие историки считают его прямым предшественником трагедии 1932–1933 годов, вошедшей в историю как Голодомор. Природа ударила по самому уязвимому месту крестьянского хозяйства, а человеческая недальновидность превратила удар в системную катастрофу.

Лечение ландшафта по Докучаеву

Ученые искали управу на пыльные бури еще в XIX веке. После страшного голода 1891–1892 годов почвовед Василий Докучаев опубликовал работу «Метод лечения ландшафта». Его рецепт был гениально прост: не распахивать всё подряд. Оставлять хотя бы 15% земли под дикую растительность. И главное — сажать лесополосы поперек полей, чтобы они гасили ветер.

Царское правительство поддержало Докучаева. Но после его смерти в 1903 году о методе забыли на полвека. Вспомнили только в 1950-х, когда страна в очередной раз столкнулась с катастрофой. Лесополосы начали высаживать массово. И пыльные бури над черноземными степями... прекратились.

Сегодня, когда мы слышим прогнозы о новых климатических сдвигах, опыт Докучаева кажется бесценным. Лечить ландшафт дешевле и разумнее, чем хоронить урожаи и считать миллионы тонн унесенной ветром земли.