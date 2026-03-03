Сколько немецких генералов ликвидировал отряд «Победители»

Он начал войну с рапорта, написанного 22 июня, а закончил её Героем Советского Союза. Дмитрий Медведев — человек, которого дважды увольняли из НКВД как неблагонадежного, но именно ему доверили самую сложную миссию: создать отряд, способный действовать в сердце вражеского тыла. И он справился. «Победители» — так называлось его соединение — за два года уничтожили 11 генералов вермахта и предотвратили покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Чекист, который знал Леваду

Дмитрий Медведев был из той самой породы «красных следопытов», которые прошли Гражданскую войну. В 1920-х он служил на Украине, боролся с бандитизмом и успел познакомиться с фигурами колоритными. В Одессе он возглавлял секретный отдел ГПУ, а в Старобельске руководил ЧК. Там судьба свела его с легендарным махновцем Левой Задовым (Зиньковским). Медведев не только сумел найти с помощью Задова клад, спрятанный батькой Махно, но и перевербовал анархиста. Тот даже какое-то время служил в ГПУ (впрочем, до 1937 года, когда его расстреляли за «шпионаж»).

Но и самому Медведеву пришлось несладко. В 1939 году, несмотря на зарубежную работу и награды, его уволили из органов. Сказалась и подозрительность эпохи, и брат-«оппозиционер», и, возможно, слишком самостоятельный характер. Оказавшись не у дел, 41-летний чекист, казалось, поставил крест на карьере.

С первого дня войны

22 июня 1941 года Медведев не стал ждать. Он написал рапорт Лаврентию Берии и приложил к нему подробный план: как создать в тылу врага разведывательно-диверсионную группу. Ему поверили.

Уже в первые месяцы войны отряд «Митя» действовал в центральных областях. Медведев координировал партизанское движение, выявлял вражеских агентов и дважды был ранен. После этого — орден Ленина и новое задание: сформировать отряд для рейдов на Западной Украине.Так родились «Победители».

Боевой интернационал и легендарный Кузнецов

В июне 1942 года группа из нескольких десятков человек ушла в глубокий тыл. Спустя два года это было уже мощное соединение, выросшее почти в 100 раз. В отряде воевали представители 20 национальностей, включая иностранцев.

Задачи «Победителей» не ограничивались взрывами и засадами. Главной их ударной силой была разведка. В отряде служил человек-легенда — Николай Кузнецов. Переодетый в форму немецкого офицера, он добывал сведения, от которых зависел исход войны.

Именно Кузнецов и его товарищи сообщили в Центр о том, что в Тегеране готовится покушение на лидеров «Большой тройки». Информация позволила сорвать планы абвера. Но это была лишь одна из многих операций. Разведчики Медведева выявили расположение ставки Гитлера «Вервольф» под Винницей, предупредили о немецких планах под Курском и ликвидировали 11 генералов вермахта.

Сухие цифры архивов СВР говорят сами за себя: более 100 крупных боев, около 2000 уничтоженных гитлеровцев, 80 взорванных эшелонов и 10 мостов.

Цена победы

В 1944 году, когда Украина была освобождена, отряд расформировали. Сотни бойцов получили награды, а Дмитрий Медведев и Николай Кузнецов (посмертно) — звезды Героев Советского Союза. У самого командира к тому времени было четыре ордена Ленина и орден Красного Знамени.

Но война отняла у него здоровье. В 1946 году 48-летний полковник вышел в отставку. Он писал книги, занимался общественной работой, но раны давали о себе знать. Через восемь лет его не стало. Ему было всего 56.

Дмитрий Медведев не дожил до глубокой старости, но успел главное: доказать, что даже опальный чекист может стать легендой, если за его плечами — опыт, воля и любовь к Родине.