«Каждый самодержец лавировал»: факты о крепостном праве и его отмене

165 лет назад российский император Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права, благодаря чему вошёл в историю как «освободитель». Он ликвидировал существовавшую столетиями систему личной зависимости крестьян от помещиков, которую жёстко критиковали многие общественные и государственные деятели. Часть помещиков, пользуясь полным контролем над крестьянами, совершали изощрённые преступления — вплоть до садистских убийств и насилия над несовершеннолетними. Идея ликвидации крепостного права в России обсуждалась почти столетие, однако монархи долгое время не решались на этот шаг, опасаясь реакции дворянства. По словам историков, одним из факторов, подтолкнувших Александра II к отмене крепостного права, стало поражение в Крымской войне.

Не только Россия

Существует распространённый стереотип о том, что крепостное право — явление, прежде всего связанное с Россией. На самом деле существовало оно во многих странах, в ряде которых было упразднено позже, чем в Российской империи.

Крепостное право возникло в различных государствах в разное время. Так, в Англии количество свободных крестьян стало сокращаться ещё в VII—VIII веках, а в отдельные регионы Германии крепостничество пришло только в XVI—XVII столетиях.

Процесс его отмены также растянулся на века. В Англии освобождение крестьян практически завершилось ещё в XIV веке, правда, были введены другие социально-экономические ограничения — например, огораживание.

В большинстве европейских стран крепостное право официально отменили в конце XVIII — XIX веках. Во Франции крепостничество перестало существовать на фоне революции в 1789 году, в Австрийской империи — в 1848 году, в Валахии и Молдавии (окончательно) — в 1864 году, в Исландии — в 1894 году. Во многих странах за пределами Европы практики, аналогичные крепостному праву, ликвидировали только в XX веке.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

Практика личной зависимости крестьян возникла ещё во времена Древнерусского государства и называлась холопством. Но крепостничество в его привычном понимании оформилось гораздо позже, впрочем, в историографии до сих пор нет единой позиции относительно точных сроков.

«Царям нужно было как-то расплачиваться за военную и чиновничью службу. Расплачивались землёй, на которой жили крестьяне», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук Леонид Ляшенко.

На рубеже XV и XVI веков в Русском государстве сложилась поместная система. Государь передавал поместья тем, кто находился у него на службе. При этом крестьяне, работавшие на земле в поместьях, долгое время считались лично свободными. Судебник Ивана III в 1497 году установил конкретный срок крестьянского выхода из поместья — это неделя до Юрьева дня (26 ноября) и неделя после.

Ряд историков, опираясь на косвенные доказательства, утверждают, что в 1592 году был принят некий неизвестный нормативный акт, запретивший крестьянам свободно покидать помещика. Но всё же окончательно крепостное право было оформлено в 1649 году Соборным уложением Алексея Михайловича. Даже крестьяне, не имевшие долгов, полностью утратили право уходить из поместий, а розыск беглых крестьян стал бессрочным. Возникло устойчивое выражение: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

Введённые при Алексее Михайловиче правила были очень жёсткими. Например, выданную в бегах замуж крестьянскую дочь возвращали владельцу уже вместе с мужем. Обязанности крестьянина перед хозяином законодательно никак не ограничивались. И это создавало простор для злоупотреблений. В 1675 году Алексей Михайлович разрешил продавать крепостных без земли.

Меняли на собак, насиловали, убивали

При Петре I доля крепостных крестьян относительно всего взрослого мужского населения империи достигла, согласно подсчётам историков, примерно 55%. В дальнейшем более 100 лет она колебалась на уровне 50—58% и начала ощутимо снижаться лишь при Николае I. Крепостное право было основой экономики страны.

«В течение нескольких столетий это был фундамент, на котором базировались и политическая, и социально-экономическая жизнь, и культура. Есть понятие «дворянская культура», а какая дворянская культура без крепостного права?» — отметил Ляшенко.

Крестьяне находились в полной власти помещиков, поэтому их положение напрямую зависело от личности хозяина. Если одни владельцы заботились о своих крепостных, помогали им во время неурожая и отпускали на лояльных условиях, то истории других напоминали сюжеты фильмов ужасов.

Овдовевшая во второй половине XVIII века дворянка Дарья Салтыкова получила в наследство поместья, в которых жили около 1,2 тыс. крестьян. Примерно через полгода после смерти мужа она начала зверски истязать свою прислугу: лично била людей поленом, обливала кипятком, вырывала волосы, выгоняла голыми на мороз, приказывала конюхам пороть их до смерти кнутами. Ходили даже слухи, что Салтыкова занималась людоедством, но официально они не были подтверждены. Крестьяне неоднократно жаловались на помещицу, которую называли Салтычихой, но им никто не верил. Жалобщиков пороли кнутом и ссылали в Сибирь. Салтыкова упивалась безнаказанностью, так как приходилась родственницей царской семье и московскому градоначальнику Петру Салтыкову.

Следствие против неё началось только по приказу Екатерины II. В ходе расследования была собрана информация о 139 возможных жертвах Салтычихи, 38 смертей были официально доказаны. В итоге Салтыкову приговорили к лишению дворянского звания и пожизненному заключению, которое она отбывала сначала в яме без источников света, а затем — в пристройке к церкви. Однако такой приговор был скорее исключением.

Отставной генерал Лев Измайлов приказывал жестоко пороть своих крепостных, заковывал их в кандалы и железные рогатки. Крестьянских детей он менял на породистых щенков. Он постоянно содержал в своём поместье «гарем» из 30 девушек, включая малолетних, которых подвергал насилию и «предлагал» гостям. Его жертвами стали даже собственные дочери, рождённые от него крестьянками. Чтобы скрыть происходящее, Измайлов запретил своим крепостным исповедоваться в храме, что по меркам XIX века также считалось страшным преступлением. Когда о действиях Измайлова стало известно в обществе, против него начали расследование (сначала негласное, а затем и официальное), продолжавшееся более 20 лет. Когда оно завершилось, отставной генерал уже достиг преклонного возраста. Поэтому его имение взяли под государственное управление, а самого помещика фактически освободили от ответственности. Считается, что Измайлов стал прототипом для ряда литературных персонажей — в частности, для пушкинского Троекурова.

Помещик Виктор Страшинский установил в своих владениях подобие средневекового «права первой ночи». По данным историков, он изнасиловал около 500 девушек, включая малолетних девочек. В одном из своих сёл он подверг насилию абсолютно всех девушек и девочек, две из которых от полученных при этом травм умерли. О происходящем стало известно властям, разбирательства продолжались 25 лет и дошли до сената. В итоге Страшинского «оставили в подозрении», оставив фактически безнаказанным.

Помещик Николай Струйский «развлекался», применяя на крепостных орудия пыток или устраивая тир с живыми мишенями. Никакой ответственности он за свои действия не понёс.

Даже в тех поместьях, где крестьян не убивали, не пытали и не насиловали, их запросто могли продать на рынке или по объявлению в газете либо обменять на собак и лошадей.

При этом, по словам историков, значительная часть экономических благ в стране создавалась именно руками крепостных. Несмотря на то что большинство специалистов жёстко критикуют крепостничество и связывают с ним экономическое отставание империи в XIX веке, некоторые позиционируют его как повсеместно распространённую в то время практику, естественную для тех времён. Но против крепостного права свидетельствует тот факт, что в 1850 году две трети поместий и крепостных крестьян были заложены в обеспечение ссуд.

Отмена крепостного права

Вопрос ограничения, а затем и отмены крепостного права поднимался неоднократно — начиная с эпохи Екатерины II.

«Каждый самодержец лавировал. Он смотрел, что страшнее в данный момент для него и для династии: недовольство дворянства или недовольство крестьян», — пояснил Ляшенко.

Николай I начал активно ограничивать крепостничество. К концу его царствования доля крепостных помещичьих крестьян не превышала, по разным оценкам, 35—45%. В 1833 году крестьян запретили продавать с публичного торга и отбирать у них земельные наделы. Однако дальше дело не пошло — работу комиссий, изучавших возможность отменить крепостничество, заблокировали помещики.

Сильное влияние на решения российской короны оказало поражение в Крымской войне, вызванное общей экономической и технической отсталостью. Его в окружении императора Александра II связали с крепостным правом, подчёркивают эксперты.

«Русский монарх получил значение деспота, а свободно-подданный народ — значение раба-невольника на своей земле» — так описал крепостное право в своём обращении к императору идеолог славянофильства Константин Аксаков.

Официально процесс подготовки реформы начался в 1855-м. Два года спустя был создан специальный секретный комитет. Правительство предлагало ликвидировать личную зависимость крестьян, но оставить землю помещикам. Дебаты о деталях реформы затянулись, однако Александр II решительно прервал их, подписав 3 марта 1861 года Манифест об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Крестьяне получали статус «свободных сельских обывателей». Их дома и движимое имущество признавались личной собственностью. Но земля оставалась за помещиками, которых обязали передать крестьянам придомовые участки и наделы. За пользование надельной землёй крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброк (девять лет обязательно, а потом по договорённости). Поставить точку в земельном вопросе в Российской империи так и не удалось.