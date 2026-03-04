4 марта: если в день Архиппа и Филимона что-то найдешь на улице - ни за что не бери

В православном календаре отмечают день святых Архиппа и Филимона - апостолов от семидесяти, живших в городе Колоссе. В народном календаре - день Архиппа и Филимона.

Считалось, что тот, кто дальше на санках с горы сейчас уедет, счастлив будет весной. В этот день на столы подавали особые печенья, назывались они кокурки. Внешне они напоминали солнце. Верили, что у того, кто больше печенья съест, жизнь радостнее будет. Остатки не выкидывали, а отдавали домашнему скоту.

В некоторых селениях в этот день относили в поле горящие угли, которые брали тайком в кузнях. Их рассыпали по земле или снегу, чтобы год был благоприятным и высшие силы помогли собрать больше хлеба.

Кто в этот день заболеет, болеть будет долго и тяжело. Нельзя было смотреть на небо, считалось, что это может принести в дом беды. Нельзя было отлынивать от работы, чтобы не остаться без куска хлеба в старости. Нельзя было думать о плохом, так как беды от этого только множатся. Не брали в руки найденные на дороге предметы, чтобы не принимать на себя чужие беды и горести.

Верили, что в этот день можно определить урожай зерновых. Для этого три снопа - ржаной, овсяный и пшеничный - оставляли на ночь на пригорке. Какой инеем поутру покрылся, тот злак и уродится.

Если на рассвете солнечные лучи окрасились в красноватый цвет, жди богатый урожай. Облачно и хмуро весь день - к сырой весне.

Сугроб начал таять с южной стороны - к холодному лету, с северной - к жаркому.

Снег идет целый день - весна будет поздняя.