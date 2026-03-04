День Архиппа, Филимона и Апфии: святые, на которых держалась первая церковь

Сегодня церковь вспоминает апостолов от Семидесяти Архиппа и Филимона и мученицу Апфию. Это не громкие имена из учебников, а люди самой первой христианской общины, те, кто жил рядом с апостолом Павлом и буквально держал на себе зарождающуюся церковную жизнь, пишут авторы портала «Вокруг света».

Архипп служил в Колоссах. Ему доверяли общину — наставление, порядок, верность учению. И все это в то время, когда христиане не имели ни защиты, ни статуса. Любая открытая вера могла обернуться враждебностью. Его служение — это не трибуна и не слава, а ежедневная ответственность.

Филимон известен как человек, в доме которого собирались верующие. В первые века именно дом становился храмом. Там молились, читали послания, поддерживали друг друга. И от хозяина зависело многое: безопасность, атмосфера, сама возможность быть вместе.

Апфия почитается как их ближайшая помощница. Ее вклад — не в словах, а в делах: забота о людях, поддержка, верность в тревожное время. Церковное предание говорит об их исповедническом подвиге — они не отказались от Христа, когда это стало рискованно. Поэтому их память — о стойкости без пафоса, о верности в мелочах, из которых и складывается настоящая жизнь общины.

В 2026 году этот день приходится на среду Великого поста. Богослужение будет строгим, без внешней торжественности. Постный день задает тон: умеренность, внимательность к словам, меньше суеты. Верующие чаще обращаются к Писанию, молятся о мире в семье, о мудрости в заботах, о способности быть опорой для близких.

В этот же день вспоминают преподобного Феодора Санаксарского — русского подвижника XVIII века, известного строгой жизнью и пастырской рассудительностью. Также чтят мучеников Максима, Феодота и Исихия и мученицу Асклипиодоту, пострадавших в начале IV века, преподобных Евгения и Макария, пресвитеров Антиохийских, и преподобного Досифея Палестинского, ученика аввы Дорофея. Эти имена добавляют к дню еще одну важную мысль: вера держится на внутренней дисциплине и умении быть верным до конца.

На Руси 4 марта считали днем домашним. Важно было, чтобы в доме был порядок и чтобы люди не ссорились. Постная среда настраивала на простоту: еда без излишеств, без шумных развлечений, без лишних слов. Старались помочь тем, кому трудно, проявить гостеприимство. Вечером собирались всей семьей, спокойно обсуждали дела и, если нужно, просили друг у друга прощения.

Этот день напоминает о простом и важном: община начинается с дома, а мир — с обычного человеческого внимания. Верность не всегда звучит громко. Чаще она проявляется тихо — в заботе, в поддержке и в готовности стоять рядом.

