Любовь и жертва: вдова Владислава Галкина рассказала правду об их браке

Прошло более пятнадцати лет с тех пор, как не стало Владислава Галкина — актера, который был кумиром миллионов. Долгое время его вдова, актриса Дарья Михайлова, хранила молчание. Лишь спустя годы она решилась на откровение, приоткрыв завесу тайны над их непростыми отношениями:

«Я долго жила ради другого человека, забывая о себе. Теперь понимаю — любовь не должна быть жертвой»...

Путь в кино для Галкина начался случайно: в девять лет бабушка отвела его на пробы фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Позже были Щукинское училище и ВГИК, а в 2000-х он стал по-настоящему народным любимцем. Роль в «Ворошиловском стрелке», образ дальнобойщика в «Дальнобойщиках» и Иван Бездомный в «Мастере и Маргарите» — каждая его работа становилась событием.

Коллеги знали Галкина как душу компании, но за внешней бравадой скрывалась колоссальная нагрузка. Он работал на износ, даже когда здоровье давало сбой. На съемках «Диверсанта» он порвал связки колена, но продолжал работу, заглушая боль. Травма привела к инфекции и сепсису, врачи едва спасли ногу. Хроническую боль Владислав все чаще снимал алкоголем. Увы, но это стало началом конца...

При внешней общительности Галкин всегда искал глубокую привязанность. Он четыре раза пытался создать семью. Первый брак в 17 лет продлился лишь год, два последующих тоже не принесли счастья. Все изменила встреча с актрисой Дарьей Михайловой. Галкин влюбился с первого взгляда, они поженились, и он удочерил ее дочь. Со стороны это был образцовый союз, но идиллия рухнула под грузом проблем.

Дарья позже вспоминала, что с годами Галкин все чаще позволял себе лишнее, а под воздействием алкоголя становился агрессивным. Михайлова почти отказалась от карьеры, пытаясь спасти мужа, уговаривала лечиться, но все было тщетно.

В 2009 году случился инцидент в московском баре: нетрезвый Галкин устроил скандал с стрельбой из травматического пистолета. Началось уголовное преследование, и хотя приговор был условным, публичная травля сделала свое дело. Дарья, уставшая от проблем, подала на развод. Заседание было назначено на март 2010 года.

Казалось, после разрыва Галкин пытался начать жизнь заново: у него был новый роман, ремонт в квартире и сценарии. Но здоровье было подорвано. 25 февраля 2010 года Владислав Галкин скончался в своей квартире. Тело пролежало там два дня. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность на фоне алкогольного отравления.

Однако его отец, Борис Галкин, до сих пор уверен, что дело нечисто. Он указывает на странности: на столе стояла водка и стакан томатного сока, который сын терпеть не мог. Кроме того, незадолго до смерти Владислав снял со счета крупную сумму на ремонт (более 100 тысяч долларов), которая бесследно исчезла. В его телефоне нашли контакты, подписанные как «Враг», по которым никто так и не ответил.

После смерти мужа Дарья Михайлова стала наследницей внушительного состояния, что вызвало волну критики. Она ушла в тень и почти не снималась. Лишь спустя годы, переосмыслив прожитое, она обронила фразу, ставшую главным откровением.

«Это моя мрачная тайна...» — этими словами она призналась, что долгие годы существовала в тени гениального, но разрушающего себя мужа.

Она пыталась спасти его, забыв о себе, но в итоге поняла: жертвенность не спасает никого. В памяти поклонников она навсегда осталась последней любовью Владислава Галкина — любовью, которая, по ее собственным словам, не должна была становиться жертвой...