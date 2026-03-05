Как главаря столичной банды расстреляли у посольства США

Днем 4 марта 1996 года у здания посольства США в Москве злоумышленники расстреляли из автомата дорогую иномарку. Пассажир погиб на месте. Одни знали его как пауэрлифтера Сергея Ананьевского, другие — как лидера самой кровавой ОПГ столицы Культика. Как тренер российской сборной стал бандитом и поплатился за это жизнью — в материале «Газеты.Ru».

«Гангстерская война в Москве»

Днем 4 марта 1996 года на выезде с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат образовалась пробка. Почти вплотную к белому микроавтобусу с тонированными стеклами ехал Volvo-850. Владелец иномарки торопился на встречу и подгонял личного водителя.

Едва Volvo проехала здание посольства США, из впереди идущей машины прямо через заднее стекло по ней открыли огонь. Сначала киллеры расстреляли пассажира — от ранений в грудь и голову он скончался на месте.

Водитель успел спрятаться за торпедо и спасся — пули пробили спинку его сидения и подголовник.

За считаные минуты на место прибыли журналисты и сотрудники милиции, в том числе начальник отдела уголовного розыска 2-го РУВД ЦАО Москвы Владимир Колокольцев.

«Конечно, тут же корреспонденты разных изданий, в том числе и зарубежных, стали снимать эпизод «гангстерской войны в Москве». Надо было прекращать шоу. Пришлось самому сесть на водительское место и отогнать машину с трупом в один из переулков к отделению милиции…» — вспоминал позднее этот эпизод будущий глава МВД.

Несмотря на старания оперативников, новость моментально разлетелась по СМИ, правда, детали произошедшего на тот момент никто не знал. Загадочной оставалась даже личность убитого.

«В нескольких метрах от посольства США неизвестные преступники расстреляли из автомата автомашину Volvo-850. Находившийся в иномарке Сергей Ананьевский был убит, его водитель не пострадал. Судя по найденным у Ананьевского документам, он был начальником службы безопасности Легабанка. В банке, однако, заявили, что Ананьевский у них никогда не работал», — говорится в заметке от 5 марта.

В банке Ананьевский действительно не работал. Уже несколько лет он возглавлял одну из самых кровавых столичных группировок — Ореховскую.

«Грабили спекулянтов и выбивали долги»

До 1990 года Сергей Ананьевский был известен лишь в спортивной среде. Еще будучи студентом он участвовал в соревнованиях по пауэрлифтингу, а затем, получив травму, стал тренером.

В 1989 году вошел в состав комиссии по силовому троеборью от Москвы и был старшим тренером мужской сборной команды СССР.

Под его руководством спортсмены дебютировали на чемпионате мира и завоевали бронзовые медали. В 1990-м Ананьевский основал и возглавил Федерацию пауэрлифтинга СССР.

Как простому тренеру хватало средств на дорогие иномарки для себя и заграничные поездки для сборной при скромной зарплате — выяснилось лишь спустя годы.

Знакомство Ананьевского с криминалом началось в столичном кафе «Аленький цветочек», куда он заглянул на обед после очередной тренировки.

Тогда, в 80-х, вышибалой здесь работал Сергей Буторин (Ося) — будущий лидер Ореховской ОПГ, а на тот момент — начинающий рэкетир. Дружба молодых людей началась с драки.

В тот день группа посетителей кафе устроила разборку, а Буторин должен был унять буйных посетителей.

«Если бы не вмешательство Сергея и его товарища, мне пришлось бы туго. Побоище было славным, и хотя не обошлось без сломанной мебели, изодранной в клочья одежды и нескольких ссадин, враг бежал, а главное — я обрел друга», — писал Ося в своей книге «Славные парни по-русски».

© Андрей Пылев, Сергей Ананьевский, Григорий Гусятинский и Сергей Буторин (слева направо) // Соцсети

mafia-from-uao.narod.ru

Ананьевский стал регулярно захаживать в заведение, и вскоре новый приятель предложил спортсмену стать его коллегой — трудиться в «Аленьком цветочке», а заодно подрабатывать рэкетом. Сергей согласился без малейших колебаний.

«Мы грабили спекулянтов и валютчиков, выбивали долги и не особо заморачивались тем, насколько противозаконны наши действия», — вспоминал Буторин.

Тогда же у Ананьевского, совмещающего разборки и культуризм, появилась кличка Культик.

«Контакт с политиками, бизнесменами, милицией»

Подъем Культика к вершинам криминального олимпа тоже во многом связан с увлечением спортом.

В поисках спонсора для заграничной поездки советской сборной на соревнования он вместе с Осей обратился в «ТрансЭкспоБанк». Его контролировал Сергей Тимофеев (Сильвестр), лидер преступного мира Москвы.

Серега Культик рассказал Иванычу [Тимофееву] о Федерации, предстоящем чемпионате и о том, почему нам необходима спонсорская поддержка. Но предварительно мы поведали о себе, о нашем «трудовом коллективе». Эта встреча открыла новую страницу нашей жизни. Мы не только получили спонсорскую поддержку, но и — самое главное — стали частью организации Сильвестра. Сергей Буторин из книги "Славные парни по-русски"

Уже в 1991 году товарищи вошли в костяк Ореховской ОПГ и ближайшее окружение Тимофеева. Теперь им доверяли все более «деликатные» поручения, в том числе убийства неугодных.

Одним из первых, от кого избавились Культик и Ося, стал авторитет Александр Цвиркун (Саша Москва). Он контролировал территорию Воробьевых Гор, где располагались торговые павильоны, и требовал с владельцев долю прибыли. В том числе, с точек Сильвестра.

24 марта 1993 года Буторин и Ананьевский пригласили Цвиркуна в баню, где его «ждали девочки, выпивон, хорошая закусь и приятная компания».

На месте оказалось, что, кроме них троих, в здании не было ни души. Авторитета это не смутило, он поверил заверениям, что скоро подтянутся и остальные.

«Неожиданно, не говоря ни слова, Культик жестко ударил Цвиркуна в голову. Тот рухнул на стоявший у стены диван. Наверное, только сейчас он понял, что попал в засаду, попытался подняться, но я нанес ему еще несколько ударов, уложив обратно на диван. Культик ухватил Москву за шарф, стащил на пол и начал душить», — описывал Ося.

Добили авторитета стоявшим на тумбочке утюгом, а тело сбросили в Яузу.

Не хочу показаться бездушным циником, но, в отличие от некоторых романистов, никаких особых переживаний — ну кроме разве что опасений нарваться на милицию — по этому поводу ни я, ни (уверен) Культик не испытывали. Сергей Буторин из книги «Славные парни по-русски»

За следующие несколько лет Ананьевский еще не раз избавлял от конкурентов банды или чистил ее ряды от «ненадежных» кадров. В отсутствие Сильвестра он оставался его доверенным лицом, а после смерти Тимофеева в 1994 году и вовсе занял его пост, став одним из руководителей ОПГ.

Андрей Стенин/РИА Новости

В обязанности Культика входили встречи с бизнесменами, политиками, сотрудниками правоохранительных органов, решение «текущих вопросов» с лидерами других группировок.

На одну из таких встреч с представителями Курганской ОПГ он и ехал днем 4 марта. Накануне ему позвонил Буторин, намекнул, что недавно узнал неприятные подробности про «коллег по цеху» и попросил отложить переговоры. Обещал, что вылетит в Москву ближайшим рейсом и уже завтра все расскажет в деталях.

Приземлившись в столице, Ося узнал, что несколько часов назад Ананьевского убили. В багажнике его автомобиля оперативники нашли бронежилеты.

Этот клубок мы размотали. Стрелял один из лидеров Курганской ОПГ, который потом при странных обстоятельствах умер в «Матросской тишине». Бандиты живут ярко, но, как правило, недолго. Владимир Колокольцев из интервью "Орловской правде" от января 2007

За следующие два года Ореховская группировка была практически ликвидирована — часть бандитов погибла в ходе криминальных разборок, многие попали за решетку. Всего на счету участников банды — десятки убийств и покушений.