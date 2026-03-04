Праздник Холи: как его отмечают в Индии и почему критикуют в России

Холи, или фестиваль красок, — это самый яркий и красочный индуистский праздник, который символизирует наступление весны. В этот день принято посыпать друг друга цветными порошками и желать счастья и благополучия. Когда отмечают Холи в 2026 году, какие традиции связаны с этим праздником и чем он похож на российскую Масленицу — в материале «Газеты.Ru».

Праздник Холи: чему он посвящен и когда его отмечают

Даты Холи каждый год меняются и приходятся на полнолуние месяца пхалгуна . Традиционно гуляния длятся два дня. В 2026 году Холи начинают отмечать с 3 марта.

4 марта основной день празднования Холи в 2026 году

В некоторых регионах, например в историческом регионе Брадж, где, по преданию, прошло детство Кришны, праздник может продолжаться пять и более дней.

История появления Холи уходит в древность и объясняется в нескольких легендах, которые связаны прежде всего с почитаемыми индуистскими божествами Вишну и Кришной, рассказала «Газете.Ru» кандидат филологических наук, индолог, этнограф-полевик, научный сотрудник Лаборатории музейных технологий Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Ксения Шишова-Маретина.

Согласно одной из самых известных легенд, злой царь Хираньякашипу возомнил себя богом и начал преследовать почитателей Вишну, среди которых был и его собственный сын Прахлад. Царь велел своей сестре Холике, обладавшей даром не сгорать в огне, взойти с мальчиком на костер. Однако, благодаря преданности Прахлада, дар Холики обернулся против нее: демоница сгорела, а царевич остался невредим. В память об этом событии в канун Холи принято разжигать большой костер, который символизирует победу добра над злыми силами. Ксения Шишова-Маретина индолог, кандидат филологических наук

По другой версии, как поясняет эксперт, праздник появился из-за бога Кришны. Он стеснялся темно-синего цвета своей кожи и боялся, что из-за этого не понравится возлюбленной Радхе. Тогда приемная мать Кришны Яшода предложила ему раскрасить лицо Радхи в любой цвет, чтобы они стали похожи. Считается, что тогда и появилась традиция посыпать друг друга красками, уточнила Ксения Шишова-Маретина.

Традиции и атрибуты праздника Холи

Первый вечер праздника называется Холика Дахан («сожжение Холики»). С наступлением сумерек устраивают ритуальный костер: собирают хворост, дрова и мусор, устанавливают чучело или украшенное дерево, символизирующее злую демоницу Холику. В этом праздник напоминает российскую Масленицу. После захода солнца чучело поджигают под пение и танцы. Согласно поверьям, огонь помогает прогнать злых духов и остатки зимних холодов. В некоторых регионах через костер прогоняют скот, а смельчаки ходят по углям — зола костра Холи считается священной и приносящей удачу.

Во второй день Рангвали Холи («Красочный Холи») проходят основные торжества. С утра все выходят на улицы, обсыпают друг друга цветными порошками (гулал) и обливают подкрашенной водой. Традиционно красители делали из природных компонентов: куркумы, сандала, хны и других растений. Но сейчас используют и химические краски. Люди навещают родных и друзей, едят традиционные сладости, веселятся и желают друг другу счастливого праздника. Даже враги в этот день становятся друзьями.

Краски на Холи используют не просто так, каждый цвет имеет значение:

* Красный — любовь и плодородие,

* Зеленый — обновление и надежда,

* Желтый — благополучие и здоровье,

* Синий — цвет бога Кришны.

© Люди во время празднования Холи в храме Нандаграм, март 2025 года // Keystone Press Agency/Global Look Press

Осыпая друг друга красками, люди желают счастья и процветания. Чем больше разных цветов на человеке, тем больше добрых пожеланий он получил. Ксения Шишова-Маретина индолог, кандидат филологических наук

Еще один важный атрибут Холи — тандай — освежающий напиток на основе молока, орехов и специй.

Празднование сопровождается массовыми танцами на улицах под ритмы барабанов-дхол. Дети и взрослые стреляют друг в друга из пичкарей — водяных пистолетов.

С Холи связано и много интересных региональных традиций. В храме Банке Бихари во Вриндаване существует красивая церемония: священнослужители-брахманы посыпают собравшихся лепестками цветов, знаменуя начало праздника.

Очень зрелищная традиция сохраняется в деревнях Барсана и Нандгаон, где, по преданию, Кришна и Радха провели свое детство. Там женщины в шутку бьют мужчин бамбуковыми палками, а те защищаются щитами и обсыпают их красками. Легенда гласит, что Кришна пришел в Барсану, деревню своей возлюбленной Радхи, чтобы подшутить над ней и ее подругами, но женщины прогнали его и друзей палками. Ксения Шишова-Маретина индолог, кандидат филологических наук

Что едят и дарят на Холи

На Холи, по словам индолога, принято дарить небольшие подарки: индийские сладости, сухофрукты, орехи, новую одежду или красивые ткани, наборы с праздничными красками.

Праздничное меню разнообразно, но есть блюда, особенно характерные для этого праздника:

* Гуджия — самое известное угощение. Это жареные во фритюре пирожки из слоеного теста в форме полумесяца с начинкой из сухого молока (кхоя), орехов и сухофруктов.

* Ладду — сладкие шарики из нутовой муки с орехами и кардамоном.

* Мальпуа — мягкие блинчики, пропитанные сахарным сиропом.

* Дахи вада — клецки из чечевичного теста в густом йогурте со специями.

Как отмечают Холи в России и других странах

Холи отмечают прежде всего в странах с большой индийской диаспорой: в США, Великобритании, ЮАР, на Маврикии, Фиджи, в Суринаме, Гайане, Тринидаде и Тобаго, а также в странах Южной Азии: Непале, Бангладеш, Пакистане. В последние десятилетия он распространился по всей Европе и Северной Америке как светский праздник весны, любви и веселья.

В России Холи отмечают как фестиваль красок. Мероприятия, когда все обсыпают друг друга цветными порошками, обычно проводятся поздней весной и летом в парках, подчеркнула Ксения Шишова-Маретина.

Однако фестивали красок неоднократно вызывали негативную реакцию у представителей Русской православной церкви. По их мнению, бездумное следование ритуалам вовлекает людей в чужую религию. В 2015 году на празднике Холи в Пензе православные активисты и служители РПЦ раздавали листовки, выступая против проведения данного мероприятия. Миссионерский отдел Челябинской епархии выпустил письмо-предупреждение, в котором утверждалось, что фестиваль Холи имеет скрытую религиозную подоплеку, а «языческий обряд разбрасывания разноцветного порошка, чуждый православному сознанию, — это грех и измена Богу».

«Это обсыпание пеплом от костра, на котором была сожжена демоница, чертовка. Я с ними полемизировать по этому поводу не буду, у нас есть эксперты, которые компетентны в таких вопросах. Это демоница. Они могут называть ее богиней», — заявил руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии РПЦ Константин Путник.

В 2017 году в Воронеже отменили фестиваль красок после обращения православного активиста Дмитрия Адоньева. В своем письме он назвал мероприятие «религиозным» и «сектантским» и отметил, что краска на фестивале может быть опасна.