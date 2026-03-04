Петр Ширшов: что стало с наркомом, жена которого отшила Берию

Эта история похожа на трагический роман, в котором любовь, карьера и придворные интриги переплелись в тугой узел, разрубить который можно было только ценой жизни. Евгения Гаркуша была талантливой актрисой и женой наркома. Но в историю она вошла не из-за своих ролей, а из-за поступка, который в 1946 году стоил ей свободы, а вскоре — и жизни. Она посмела дать пощечину самому Лаврентию Берии.

Человек из Арктики и женщина с театральной сцены

Петр Ширшов, человек, которого Гаркуша любила до конца своих дней, был фигурой легендарной. Сын рабочего-печатника из Екатеринослава, он с детства бредил путешествиями. Окончил биологический факультет в Одессе и подался в Арктику. Работал на дрейфующей станции «Северный полюс-1», за что получил Золотую Звезду Героя. В 1939 году возглавил Главсевморпуть, а в войну стал наркомом морского флота СССР.

Личная жизнь Ширшова до встречи с Гаркушей складывалась неровно. Первый брак с Фаиной Брук подарил сына Рональда, но распался. Второй — с Надеждой Теличеевой, родившей дочь Лору, тоже не выдержал испытания временем. С началом войны Надежду с ребенком отправили в эвакуацию, а Петр Петрович остался в столице.

В 1941 году в Москве он встретил Евгению Гаркушу. Молодая, красивая, талантливая актриса, игравшая в Театре имени Моссовета, покорила его сердце с первого взгляда. Как писал позднее Эдвард Радзинский, это была настоящая любовь. Гаркуша родила Ширшову дочь Марину, и нарком, не раздумывая, ушел из второй семьи. Он был счастлив.

Впереди были война, трудные годы, но они держались друг за друга. Евгения сопровождала мужа в служебных поездках, он души в ней не чаял. Их жизнь, казалось, наладилась прочно и надолго.

Роковой прием

Все рухнуло летом 1946 года. На одном из правительственных приемов в Кремле внимание на Евгению обратил Лаврентий Берия. Всесильный глава НКВД, привыкший получать все, что пожелает, сделал актрисе непристойное предложение.

То, что произошло дальше, не укладывалось в правила игры того времени. Евгения Гаркуша, женщина горячая и решительная, не стала молчать или делать вид, что ничего не случилось. Она залепила Берии пощечину.

Это был приговор. И Берия, и вся его машина были устроены так, что прощать подобное не умели.

Ловушка для актрисы

Через несколько дней на дачу к Ширшовым приехал Виктор Абакумов, зам Берии. С Ширшовым они были знакомы, Абакумов частенько заезжал к ним в гости. Ничего не предвещало беды.

Абакумов сказал Евгении, что ее срочно вызывают в театр, и предложил подвезти. Она, ни о чем не догадываясь, поцеловала мужа, взглянула на спящую дочь и села в машину. Домой она уже не вернулась.

Ширшов ждал день, два, неделю. Потом начал обзванивать знакомых, писать запросы. Ответа не было. Никто не объяснял, за что арестована его жена, где она и что с ней. Три месяца он «долбился в стену молчания», как позже записал в дневнике.

«Три месяца я добиваюсь, чтобы мне хоть что-то сказали о ней, о ее судьбе, и каждый раз натыкаюсь на стену молчания», — писал Ширшов.

Он пытался держаться ради маленькой Марины, но сердце разрывалось от бессилия. В дневнике появилась горькая запись, обращенная к дочери:

«Пусть никогда ты не узнаешь, как трудно оторвать руку от пистолета, ставшего горячим в кармане шинели».

Лагерь и отчаяние

Гаркушу осудили по стандартной статье — «спекуляция». Восемь лет лагерей. Никакой пощечины в приговоре, конечно, не значилось. Формулировка была удобной и привычной: «за связь с врагами народа» и «спекуляцию».

Через два года, находясь в заключении, Евгения Александровна Гаркуша покончила с собой. Не выдержала разлуки с дочерью, с мужем, с жизнью, которая так внезапно и жестоко оборвалась.

Одинокий финал наркома

Ширшов узнал о смерти жены не сразу. Ему сообщили позже, сухо и казенно. Примерно в то же время его попросили с поста министра морского флота. Формально он оставался директором Института океанологии, работал, пытался забыться. Но болезнь уже точила его изнутри.

Врачи диагностировали рак. Последние месяцы за Петром Петровичем ухаживала Нина Ивановна Деева — женщина, которая скрасила его закат. Перед смертью Ширшов взял с нее слово, что она не бросит его дочь Марину.

Он умер в феврале 1953 года. А через месяц не станет и самого Сталина. Берия продержится у власти еще полгода — до июльского пленума, после которого его арестуют и расстреляют. Но Гаркушу и Ширшова это уже не спасет.