Самый жестокий ребенок в истории: чем «прославилась» Мэри Белл

Мэри Флора Белл появилась на свет 26 мая 1957 года в Скотсвуде – трущобах Ньюкасла, среди обветшалых двухэтажных таунхаусов викторианской эпохи, больше половины которых уже пора было сносить.

Казалось бы, уже не очень хорошее начало. Вдобавок к этому ее мать, 17-летняя Бетти Белл, была проституткой, что не было такой уж редкостью в те времена, в этих забытых богом задворках британского промышленного центра. Мотаясь за 200 километров обслуживать морячков в портовом Глазго, она постоянно оставляла детей предоставленными самим себе.

Вдобавок к этому, что биологический отец Мэри остался неизвестным. Долгое время она считала своим папой Уильяма Белла — преступника и алкоголика, однако он умудрился выбрать спутницей жизни маму Мэри уже после её рождения.

Вишенкой на торте был тот факт, что сама Бетти, мама героини нашей статьи, с детства имела психические отклонения: девочка годами отказывалась есть с семьей, требуя ставить еду в угол под кресло.

Превращение в монстра

Мэри повезло - она родилась с ангельской внешностью и вызывала у людей доверие. Но за этим фасадом скрывалось нечто пугающее. Мэри была нежеланным ребенком – до ее рождения мать предприняла неудачную попытку самоубийства. В раннем детстве Мэри неоднократно получала травмы при подозрительных обстоятельствах.

Родственники подозревали, что Бетти пыталась убить дочь, инсценируя несчастные случаи: однажды, около 1960 года, она просто выбросила девочку из окна первого этажа, в другой раз – пичкала снотворным под видом конфет. Известен также случай, когда Бетти продала Мэри через агентство психически неуравновешенной бездетной женщине, и старшей сестре пришлось в одиночку ездить по Ньюкаслу, чтобы вернуть ребенка домой.

И все эти обстоятельства не смогли не изуродовать психику девочки. В школе Мэри проявляла насилие к другим детям, совершала акты вандализма, патологически лгала. Одноклассники научились распознавать приступы грядущей агрессии по специфической моторике девочки и старались держаться подальше.

Несчастный ребенок превратился в маниакального социофоба. Она не позволяла себя обнимать, часто стонала во сне, страдала хроническим ночным недержанием и внезапными перепадами настроения.

В какой-то момент девочку можно было бы спасти: Мэри любила Библию и мечтала уйти в монастырь. Но всё случилось так, как случилось.

Начало насилия

11 мая 1968 года трехлетний мальчик упал с крыши заброшенного бомбоубежища, играя с Мэри и ее 13-летней подругой Нормой Белл (однофамилицей, не родственницей). Ребенок получил серьезную травму головы и был госпитализирован.

В тот же вечер три местные жительницы заявили в полицию, что Мэри пыталась задушить их шестилетних детей, играя с ними в песочнице. Норма подтвердила эти факты на допросе. Полиция ограничилась устным предупреждением, уведомив местные власти о жестоком характере Мэри, но никаких дальнейших мер принято не было.

Мартин Браун

25 мая 1968 года, за день до своего 11-летия, Мэри задушила четырехлетнего Мартина Брауна в спальне на верхнем этаже заброшенного дома №85 по Сент-Маргарет-роуд. Считается, что это преступление она совершила одна. Тело обнаружили трое детей около половины четвертого дня. Накануне похорон Мэри вместе с Нормой явилась к тете Мартина и сообщила: «С одним из детей вашей сестры только что произошёл несчастный случай. Мы думаем, это Мартин, но не можем сказать точно, потому что он весь в крови».

Позже, незадолго до похорон, Мэри и Норма зашли в дом матери Мартина и попросили разрешения посмотреть на тело в гробу. Когда убитая горем женщина ответила, что это невозможно, Мэри холодно произнесла:

«О, я знаю, что он мёртв. Я хочу посмотреть на него в гробу».

На следующий день после убийства Мэри и Норма проникли в детский сад, разгромили его и оставили четыре записки, в которых признавались в убийстве. В них были фразы:

«Я убиваю, чтобы вернуться», «Мы убили Мартина Брауна, чёрт бы вас побрал, ублюдки». Полиция сочла это детской шалостью.

Брайен Хоу

31 июля 1968 года исчез трехлетний Брайен Хоу. Его тело нашли поздно вечером на пустыре между бетонными блоками. Малыш был задушен, на животе бритвой была вырезана буква «M», на правой руке – «N». Ножницами были расцарапаны гениталии и отрезан клок волос. Экспертиза показала, что убийца не обладал большой физической силой – это мог сделать даже ребенок.

Мэри сама выдала себя. Она рассказала сестре Брайена, что видела его на пустыре рядом с соседским мальчиком, державшим сломанные ножницы. Никто не сообщал публично о найденных ножницах.

Норма Белл дала показания: Мэри напала на Брайена, душила его, а потом кромсала тело бритвой и ножницами. Бритву нашли там, где указала Норма, – под камнем.

На допросах 11-летняя Мэри вела себя как опытный преступник: потребовала адвоката и пыталась оговорить подругу. Психиатры диагностировали у нее психопатическое расстройство личности.

Суд и наказание

17 декабря 1968 года суд признал Мэри Белл виновной в непредумышленном убийстве двоих детей со смягчающим обстоятельством по причине ограниченной ответственности. Норму Белл оправдали. Судья приговорил Мэри к бессрочному заключению с правом освобождения по усмотрению властей, когда она перестанет представлять опасность.

В 1980 году 23-летнюю Мэри выпустили на свободу. Она получила новое имя и документы для защиты от возможного линчевания. В 1984 году родила дочь. В 1998 году дала интервью писательнице Гитте Серени для книги «Неуслышанные крики», получив гонорар, что вызвало гнев семей жертв и новый виток преследования со стороны прессы. Суд продлил анонимность Мэри, чтобы защитить ее дочь. Нынешняя ее судьба неизвестна.