«Призраки в эфире»: почему на звукозаписях люди слышат голоса мертвецов

Томас Эдисон — гений, подаривший миру фонограф и лампочку. Но мало кто знает, что в конце жизни он увлёкся идеей создания аппарата для связи с умершими. Звучит как научная фантастика, но изобретатель относился к этому абсолютно серьёзно. С тех пор тысячи людей по всему миру утверждают, что записывали на плёнку голоса с "того света". Священники, лётчики, режиссёры — все они слышали нечто необъяснимое. Но есть ли у этого феномена научное объяснение? Или мы имеем дело с массовой галлюцинацией?

Великий изобретатель и его заблуждение

30 октября 1920 года в журнале «Scientific American» появилась заметка, которая, вероятно, заставила многих читателей улыбнуться. Томас Эдисон, человек, который привык оперировать фактами и патентами, вдруг заявил:

«Если личность или то, что мы называем душой, продолжает жить после смерти, то естественно предположить, что она хотела бы общаться с теми, кого оставила здесь, на земле. Я думаю, что можно создать инструмент, который запишет потусторонние послания».

Эдисон действительно работал над устройством, которое называл "некрографом". Он исходил из гипотезы, что субстанция умершего человека продолжает энергетически существовать где-то в атмосфере или космосе и излучает волны, которые можно поймать.

До конца своих дней изобретатель верил в эту идею. Он даже заключил несколько контрактов с друзьями: если они умрут раньше, то должны попытаться связаться с ним "с того света". И якобы у Эдисона остались записи таких разговоров.

Документы и чертежи некрографа, по слухам, хранятся у частного коллекционера. Вот только никто из серьёзных учёных их не видел.

Феномен электронного голоса

Слухи о "голосах с того света" множились на протяжении XX века. Норвежские и британские лётчики слышали в наушниках странные речи. В лондонском концертном зале из динамиков внезапно зазвучали голоса на разных языках. Два итальянских священника записали на плёнку фразу, которую приписали умершему коллеге.

Но самый известный случай произошёл с эстонско-шведским режиссёром Фридрихом Юргенсоном. В 1959 году он записывал пение птиц в лесу, а дома обнаружил на плёнке посторонние голоса — сначала орнитолога, а потом и своей покойной матери. Это вдохновило его на многолетние исследования и книги "Радиосвязь с миром мёртвых" и "Голоса из Вселенной".

Феномен получил название "эффект Юргенсона". Латвийский философ Константин Раудив, поначалу скептик, сам занялся экспериментами и записал тысячи "голосов", включая, по его словам, голос Владимира Маяковского.

Что говорит наука

Учёные к этим историям относятся осторожно. И на то есть причины.

Во-первых, человеческий мозг устроен так, что ищет знакомые паттерны в случайном шуме. Это явление называется апофения. Когда мы слышим белый шум или радиопомехи, наш мозг пытается "организовать" их в осмысленные фразы — особенно если мы очень хотим что-то услышать.

Во-вторых, существует "эффект плацебо" — сила веры настолько велика, что может вызывать реальные физиологические изменения. Если человек искренне верит, что слышит голос умершего, его мозг действительно "услышит" его — даже если объективно там только шум.

В-третьих, многие записи "голосов" могут быть просто случайными радиоперехватами. В середине XX века радиоволны были полны самых разных сигналов, и не всегда можно было точно определить их источник.

Одесский след

В советской прессе 1960-х годов появилось интервью человека, который утверждал, что знал Юргенсона в юности. По его словам, будущий исследователь потустороннего жил в Одессе до 1925 года, учился в художественной академии и консерватории и уже тогда мечтал прославиться тем, что увидит или услышит нечто сверхъестественное.

Психологи называют это "самоисполняющимся пророчеством". Человек, страстно желающий чего-то, начинает видеть и слышать то, что подтверждает его ожидания.

Между верой и знанием

Феномен электронного голоса до сих пор не имеет однозначного научного объяснения. Для одних это доказательство жизни после смерти. Для других — игра разума, уставшего от неизбежности потери.

Томас Эдисон, гений практической науки, в конце жизни увлёкся идеей, которая сегодня кажется наивной. Но кто знает — может быть, через сто лет наши потомки будут смеяться над нашим скептицизмом?

А пока каждый выбирает сам: слышать в шуме эфира голоса ушедших или просто помехи. В конце концов, вера в чудо иногда важнее любого доказательства.