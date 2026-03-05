День Катыша: каким правилам следовали наши предки 5 марта

В православном календаре вспоминают епископа Сицилии преподобного Льва Катанского, а также игумена Корнилия Псково-Печерского. В народном календаре отмечается как День Катыша, или Катальник.

Сейчас катались с горок, а еще смотрели в небо. Если видели падающую звезду - ждали неприятностей.

Чтобы избежать бедности, в этот день обязательно выбрасывали старую обувь, многие для этого берегли ее с лета. Для хорошего урожая мужчины выносили в поле тайно угольки из кузни. Это был своеобразный ритуал в союзе земли, сохи и бороны. Считалось, что угли "согревают" землю, из-за чего молодые ростки будут лучше расти.

В этот день не начинали новые дела, так как удачи не будет. Не давали никаких обещаний, особенно касающихся брака. Пустая посуда, оставленная на столе, сулила хлопоты и ссоры.

Если в этот день начал впервые с зимы таять снег, значит, скоро придет настоящее тепло.

Снег идет - урожая летом не будет. Птицы в луже купаются - к оттепели. Вороны стаями летают, сильный снег ждут. Метель началась - неделю продлится. Ветер в середине дня изменил направление - середина лета будет дождливая.