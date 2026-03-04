Как «сталинские соколы» оккупировали американский Север

В 1930-х советские мальчишки грезили не только мировой революцией, но и возвращением Русской Америки. Казалось, Аляска навсегда потеряна. Но война распорядилась иначе: в разгар Второй мировой русские солдаты всё же ступили на американскую землю. Правда, не как завоеватели, а как союзники. И история этой "оккупации" оказалась полна курьезов, тайн и неожиданных открытий.

«Поручите это нашим летчикам»

Лето 1942 года. Гитлер рвется к Сталинграду, а Франклин Рузвельт принимает судьбоносное решение — распространить программу ленд-лиза на Советский Союз. Но как доставить технику через океан? Самый короткий путь лежал через холодное горло Берингова пролива. Так родилась трасса Алсиб (Аляска — Сибирь).

Сталин, всегда подозрительный к иностранцам, предложил смелое решение: забирать самолеты своими руками. 1 июля 1942 года он написал Рузвельту:

«Мне кажется, это дело можно поручить советским летчикам, которые прибудут в Ном к установленному времени».

Американцы дали добро. И вскоре на Аляске высадился советский десант — 1-я Краснознаменная перегоночная авиадивизия. Пять полков, один из которых базировался прямо на американской земле.

Жизнь в «тарелках» и битва с унитазами

Первое, что поразило советских пилотов, — жилье. Их поселили в странных домиках-полусферах, похожих на летающие тарелки. Как вспоминал участник перегонки Виктор Глазков, снаружи они были обиты гофрированным железом, изнутри утеплены стекловатой и обшиты пластиком. Ни одного окна, зато батареи вдоль стен. Рай для Аляски.

Но главный культурный шок ждал героев в сортире. Американские походные унитазы с системой смыва поставили в тупик бывалых вояк. Некоторые, махнув рукой, отправились искать укромные места в тундре. Тщетно: на бескрайних просторах Аляски спрятаться от сослуживцев было не легче, чем в чистом поле.

Основной базой стал Фэрбенкс, аэродром Лэдд-Филд. Здесь, вдали от линии фронта, несли службу 300 советских военнослужащих. Американцы, как истинные прагматики, создали для гостей максимальный комфорт: от казарм до столовой можно было ходить по подземным переходам, не выходя на мороз. Внутри базы было всё: клуб, кинотеатр, госпиталь.

Устрицы против щей: война желудков

Советско-американская дружба проверялась не только политикой, но и кухней. Русские летчики наотрез отказались есть бульон из устриц, чем немало удивили хозяев. Американцы, в свою очередь, недоумевали, зачем пить сок до еды и почему советские коллеги с подозрением косятся на обилие овощей.

Поведение «сталинских соколов» было подчинено строжайшей дисциплине. Никаких вольностей, никаких обменов оружием с союзниками, хотя американские винтовки были куда качественнее «мосинок». Но в одном советские военные дали себе волю — в шопинге. Магазины Фэрбенкса опустошались с космической скоростью: летчики скупали всё, что было дефицитом на Родине.

Однако нашлось и то, что уязвило профессиональную гордость. Оказалось, у американских военных карты Восточной Сибири были точнее, чем у самих хозяев территории. Этот факт, мягко говоря, удивил московских гостей.

Мост через океан

Поначалу самолеты перегоняли поштучно, боясь риска. Но с 1943 года трасса заработала на полную мощность. Маршрут выглядел так: Фэрбенкс — Ном — Уэлькаль (советская Чукотка). Там эстафету принимал второй полк. Дорога была опасной, но жизненно необходимой.

Американский дипломат Максвелл Гамильтон, лично пролетевший по трассе, докладывал в Вашингтон:

«Тесное сотрудничество и дух сердечности между русскими и американцами в Фэрбенксе и Номе производят благоприятнейшее впечатление».

Итог этой невероятной операции — 7 925 крылатых машин, перегнанных из Аляски в Сибирь. Почти половина всей авиации, полученной СССР по ленд-лизу. Русские ушли с Аляски так же тихо, как и появились, оставив после себя лишь воспоминания и карты, которые в Кремле, кажется, так и не удосужились обновить.