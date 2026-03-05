Приметы и поверья на 5 марта: что нельзя делать в день Тимофея Весновея

По народному календарю 5 марта — Тимофей Весновей. К этому времени южные ветра уже обычно приносят тепло. Поэтому на Руси бытовала поговорка: «Тимофей Весновей — тепло у дверей. Также считается, что с этого дня начинается сокодвижение в березах и кленах. Православные верующие вспоминают 5 марта святителя Льва Катанского, который жил в VIII веке.

Еще одно название этого народного праздника — день Катыша, или Катальщик. В старину в первые дни марта устраивали последние катания на санках по еще не растаявшему снегу или льду.

Наши предки верили, что тот, кто скатится с горки и проедет дальше всех, продлит свое счастье. На Катыша хозяйки готовили круглые колобки на сливочном масле. А еще ходили в гости к друзьям и родственникам.

В этот день старались выбросить всю старую обувь — чтобы семья зажила богаче. По этой же причине нежелательно надевать старую или поношенную обувь — иначе окажешься в нужде.

Матерям нельзя целовать новорожденных детей — можно передать ребенку свою судьбу и свои проблемы.

В ночь на 5 марта запрещается смотреть на небо. По поверьям, тот, кто увидит падающую звезду, в скором времени потеряет кого-то из близких. Замужним женщинам нельзя стоять под звездным небом, иначе муж может начать гулять.

Также нельзя давать клятвы, зароки и обещания: выполнить их не получится. Детей младше семи лет не рекомендуется стричь — чтобы не укоротить им память. Женщинам нельзя завивать волосы, чтобы не стать объектом чужих сплетен. А мужчинам лучше воздержаться от стрижки бороды — иначе могут возникнуть финансовые сложности.

Кроме того, в этот день не принято оставлять недоделанные дела. Еще один запрет гласит: не сажать, не обрезать и не пересаживать цветы. Если нарушить это правило, растения станут слабыми и будут плохо расти.

По народным приметам, если на Тимофея Весновея идет снег с дождем, близится потепление. Дождь 5 марта предвещает неурожайный год. Снег быстро стаивает — придет половодье. Если гремит гром и дует северный ветер — холода затянутся надолго. А вот если гром сопровождается южным ветром, значит, весна будет теплой.