Почему дочь Сталина отказалась поцеловать отца во время похорон

В марте 1953 года вся страна прощалась с «отцом народов». Тысячи людей рыдали у гроба, давка на похоронах унесла десятки жизней. Но один человек стоял над телом Сталина с каменным лицом и не мог заставить себя сделать то, что положено — поцеловать покойника в лоб. Это была его дочь, Светлана Аллилуева. Она не истерила, не падала в обморок. Она просто вспомнила другой гроб — материнский — и детский ужас, который вернулся к ней через двадцать лет.

Любимица «папочки»

В раннем детстве Светлана была единственным лучом света в жизни вождя. В письмах она называла его не иначе как «милый папочка». Сталин, которого боялась вся страна, таял при виде дочери. Он не выносил детского плача, а потому постоянно «спасал» Светлану от лечения банками и горчичниками, чем выводил из себя жену Надежду Аллилуеву.

Мать была строгой линией в этой семье. Светлана вспоминала, как изрезала ножницами новую скатерть — Надежда Сергеевна больно отшлепала ее по рукам. На рев прибежал Сталин, взял дочь на руки и утешал. Он был добрым, но именно мать создавала тот самый «интересный мир» детства, который Светлана и ее брат Василий осознали только после ее смерти.

«Всеми развлечениями, играми, всем своим весельем мы были обязаны ей», — напишет она позже.

Ночь, которая сломала всё

8 ноября 1932 года Надежда Аллилуева застрелилась. Светлане было шесть лет.

Девочке, как и всей стране, сказали, что мать умерла от болезни. Но правда детской психики страшнее любой лжи. На похоронах кто-то из взрослых взял Светлану за руку, подвел к гробу и велел поцеловать мать в лоб. Ребенок закричал, вырвался и убежал. Это воспоминание врезалось в нее раскаленным железом.

Сталин потом скажет: дети забыли мать через несколько дней. Но Светлана не забыла. Она просто научилась молчать.

После смерти жены вождь отдалился от детей. Светлана и Василий оказались на попечении прислуги и охраны. Отец не находил в дочери утешения — наоборот, со временем она стала его раздражать. Детство кончилось. Началась жизнь, где за любовь приходилось платить.

Гроб номер два

Прошло двадцать лет. 5 марта 1953 года Сталин умер. Светлана стояла в Колонном зале и смотрела на лицо человека, который когда-то спасал ее от горчичников. Вокруг давила тяжелая тишина ожидания. Все смотрели на дочь. Она должна была подойти и поцеловать отца в лоб. Так принято. Так надо.

Но она не могла.

«Во мне все перевернулось, — признавалась она позже. — Боль и облегчение одновременно. Я чувствовала себя плохой дочерью. Но когда подошла к гробу, меня накрыл тот самый детский ужас, что я испытала на похоронах мамы».

Она не поцеловала Сталина.

Цена свободы

Дальнейшая жизнь Светланы Аллилуевой стала бесконечным побегом. От отца, от страны, от собственной тени. Первый любимый человек — оператор Алексей Каплер — отправился в лагеря только за то, что посмел быть рядом с дочерью вождя. Последующие браки рушились, дети отдалялись.

Она уехала в США, приняла другую веру, пыталась стать просто Светланой, а не «дочерью Сталина». Но два поцелуя — тот, несостоявшийся, и тот, вынужденный в шесть лет, — остались с ней навсегда.

Она так и не смогла проститься с прошлым. И прошлое не простило ее.