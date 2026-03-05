«Ласточки» КГБ: как спецслужба использовала женщин-агентов

Советские спецслужбы умело пользовались человеческими слабостями, и одной из самых действенных была похоть. Сексуально привлекательных женщин, задачей которых становилось соблазнение иностранцев, в КГБ называли «ласточками». Оперативная техника, известная как «медовая ловушка», применялась не только для вербовки, но и тогда, когда нужно было скомпрометировать человека или заставить его замолчать.

Для этой работы, как правило, привлекались красивые, обаятельные и интеллигентные женщины со знанием языков — например, актрисы театра и кино. Вопреки расхожим слухам, специального отдела, состоявшего из «ласточек», в КГБ, в отличие от восточногерманской «Штази», никогда не существовало. Но это не мешало эффективно использовать тех, кто соглашался на такую работу.

«Медовая ловушка»

В книге «КГБ. Последний аргумент» подполковник Игорь Атаманенко приводит цитату из лекции, прочитанной в Ленинградской школе КГБ. Генерал-майор Леонид Козлов объяснял слушателям: «Заключительный этап «загона» объекта в «медовую ловушку», то есть его вступление в половую связь с «ласточкой», как правило, фиксируется с помощью фото- или видеосъемки для последующего оказания на него психологического воздействия» .

Интимные связи становились идеальным поводом для шантажа. Для мужчин, попавших в сети агентесс, обнародование информации о сексуальной связи грозило разрушением семьи или карьеры. Встречи обычно происходили в гостиничных номерах, заранее напичканных записывающей аппаратурой.

Французский посол и актриса Лариса Кронберг

Классическим примером «медовой ловушки» стала операция по разработке французского посла в Москве Мориса Дежана. Операция под кодовым названием «Галант» растянулась на три года. В КГБ быстро обратили внимание на личные качества пятидесятилетнего дипломата — он был не прочь заводить знакомства с московскими женщинами и даже в открытую предлагал им связь.

В качестве «приманки» выбрали Ларису Кронберг — советскую киноактрису, снимавшуюся в эпизодических ролях. Эффектная блондинка понравилась Дежану, и между ними завязался роман, длившийся несколько месяцев. Кронберг действовала строго по инструкциям КГБ, соблазняя француза и приближая момент, когда ловушка захлопнется.

Кульминация наступила, когда в действие ввели новых участников. В квартиру, где находились любовники, ворвался человек, игравший роль ревнивого мужа Кронберг. Вытащив голого Дежана из постели, он жестоко избил его. Напуганный дипломат бросился за помощью к своему знакомому — «правительственному советнику Горбунову», под которым скрывался генерал КГБ Грибанов.

Грибанов любезно согласился «уладить конфликт» без вмешательства милиции. Установившиеся таким образом «особые отношения» между Дежаном и КГБ позволили транслировать через высокопоставленного француза выгодные для СССР идеи. По мнению Игоря Атаманенко, именно по рекомендации своего давнего «друга» Дежана президент Франции генерал де Голль принял решение о выходе страны из военной структуры НАТО. Для социалистического лагеря ослабление Североатлантического альянса стало крупнейшей победой .

Японский журналист и «Эдита»

О другом примечательном случае использования «ласточки» рассказывал ветеран контрразведки Глеб Черкасов. Перед Лубянкой стояла задача по нейтрализации японского журналиста Кэндзи Миядзавы, который работал в Москве под видом корреспондента ведущей токийской газеты, а на деле занимался шпионажем.

Японец был бдителен и осторожен, но в КГБ решили, что соблазнять его не обязательно — достаточно получить компрометирующие снимки. Для операции привлекли агентессу «Эдиту». Первая встреча произошла на приеме в японском посольстве. Девушка подошла к Миядзаве с бокалом шампанского и, взяв его за руку, выпила. Этот момент зафиксировал фотограф.

Через два дня японец случайно столкнулся с той же девушкой на улице. Он мгновенно понял, что готовится провокация, и попытался скрыться на своей машине. Но «Эдита» сама запрыгнула в салон и села ему на колени. Когда Миядзава сбросил её, она нажала на педаль газа, и «Тойота» резко вылетела на тротуар. Пока водитель пытался избежать наезда на прохожих, «Эдита» сорвала с себя платье и порвала ширинку на брюках японца.

Перед подоспевшей милицией оба предстали в крайне неприглядном виде. Разразился публичный скандал. Начальство Миядзавы, не желая международного скандала, сочло за благо отозвать его из Москвы. Все связи, которые японский агент успел наладить с советскими чиновниками, были разрушены .

За каждым таким успехом стояли не только женская красота и обаяние, но и готовность идти на риск, играть сложные роли, а порой и жертвовать собой. «Ласточки» КГБ выполняли задачи, с которыми не всегда могли справиться десятки оперативников.