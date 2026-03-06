6 марта: почему в день Тимофея Весновея переступать порог надо только левой ногой

В церковном календаре чтут память преподобного Тимофея - ученика апостола Павла, первого епископа Ефесского. В народном календаре - Тимофей Весновей. День связан с пробуждением природы.

Наши предки говорили:

"На Тимофея Весновея - тепло у дверей", "Дожить до Весновея, а там зима не страшна".

В деревнях было принято разводить большие костры, чтобы нечистая сила не заходила в населенные пункты. С факелами обходили поля и домашний скот. Сжигали в кострах старые и отслужившие свое вещи. Считалось, что так можно избавить дом от всего плохого.

Хорошей приметой было встать на порог дома и трижды позвонить в колокольчик, приговаривая:

"Колокольчик, ты звени, мне удачу принеси".

К этому дню шили обувь, так как она будет долго носиться. Сейчас можно переступать порог только левой ногой, чтобы удачно сложился день.

Запрещалось подбирать любые вещи на земле, чтобы никто не навел порчу. В этот день не оставляли неоконченные дела, иначе заниматься ими придется очень долго.

Если ветер в этот день дует с востока - к сухой и теплой весне, с севера - к холодной. Снег возле деревьев растаял - скоро станет теплее.