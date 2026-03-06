Приметы и поверья на 6 марта: что нельзя делать в день Тимофея Весновея

По народному календарю 6 марта — день Тимофея Весновея. В старину считали, что в этот день зима окончательно отступает, и погода берет курс на тепло, отсюда и название праздника. Православные верующие чтят память преподобного Тимофея, пустынника, который жил в Малой Азии в VIII веке.

Наши предки радовались приходу весны и теплу и старались выйти на улицу, особенно это полезно для пожилых людей — яркое весеннее солнце придает сил и выгоняет все хвори. В народе даже говорили: «Весновей веет и старые косточки греет. Также люди верили, что на Тимофея Весновея снятся вещие сны.

В этот день прибирались в доме и избавлялись от всего старого и ненужного — с такими вещами, по поверьям, уйдут и все накопившиеся за зиму проблемы и болезни. А чтобы они не вернулись, на Тимофея Весновея нельзя пить спиртные напитки. Кроме того, употребление алкоголя 6 марта плохо влияет на ментальные способности человека.

Чтобы впустить в дом удачу и благополучие, на Тимофея Весновея широко распахивали двери.

С этого дня начиналось сокодвижение в лиственных деревьях. По этой причине рубить такие растения запрещалось строго-настрого — это считалось большим грехом.

А еще в этот день нельзя ни с кем ссориться — конфликт может затянуться на годы.

По народным приметам, ясная солнечная погода на Тимофея Весновея предвещает скорую весну. Если на деревьях набухли почки — потепление будет резким. Быструю весну обещает и гроза при восточном или южном ветре. А вот если сосульки даже еще не начали таять, грядет похолодание. Вернулись ласточки — весна не за горами.