Как в СССР создали 8 Марта и почему этот праздник пережил советскую власть

8 Марта принято считать днем весны, любви и мимозы. Но сто с лишним лет назад этот праздник пах не цветами, а порохом и горелым хлебом. Женская ярость в 1917-м стала тем детонатором, который обрушил монархию быстрее, чем действовали политические партии. За 70 лет советской власти этот день прошел невероятный путь: от сурового смотра боевых подруг и женщин-ресурсов до дня «мужской расплаты» и легализации права на слабость. «Лента.ру» отследила, как СССР пытался национализировать женскую силу, почему Сталину понадобился гламур и как самый политизированный праздник превратился в единственный ритуал, который пережил империю без потерь.

«Я хотела быть свободной»

Петроград, 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года. Город измотан войной. Из магазинов исчез хлеб. И пока Ленин в эмиграции сетовал, что его поколение не застанет революцию, а генералы чертили карты рассыпающихся фронтов, у петроградских женщин в очередях лопнуло терпение.

Разразился шторм (или грянул гром). С одной стороны — измученные домохозяйки и работницы фабрик, которым нечем кормить детей. С другой — переполненные гневом суфражистки из Российской лиги равноправия женщин, что годами качали права, получая от правительства лишь извечные «завтраки».

В этот день они пошли ва-банк. С Выборгской стороны женская лавина двинулась к центру. На плакатах — «Хлеба и мира!», затем громогласное — «На Невский!». Полиция в растерянности: стрелять в баб? Только эти «бабы» оказались страшнее любой армии.

Лев Троцкий, знавший толк в революционной стихии, позже восхищенно написал:

«Они смелее мужчин наступают на солдатскую цепь, хватаются руками за винтовки, умоляют, почти приказывают: "Отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к нам"», — Лев Троцкий, «История русской революции».

Именно женщины запустили цепную реакцию, которая вскоре вернет Ленина из эмиграции. Солдаты опускали винтовки. Казаки отворачивались. Женская ярость стала детонатором, взорвавшим монархию за несколько дней. Уже летом 1917-го Россия стала одной из первых крупных держав Европы, где женщины получили полное избирательное право — раньше, чем в США, Франции или Британии.

Как море в капле воды, эта стихия отразилась в судьбе дворянки Александры Коллонтай, троюродной сестры эгофутуриста Игоря Северянина. В XIX веке — жена офицера, примерная мать. В век революций она вошла, отринув все это.

«Я хотела быть свободной. Маленькие хозяйственные и домашние заботы заполоняли весь день, и я не могла больше писать повести и романы… Как только маленький сын засыпал, я шла в соседнюю комнату, чтобы снова взяться за книгу Ленина», — Александра Коллонтай, письмо «Дорогу крылатому эросу!».

В 1917-м Коллонтай станет первой в мире женщиной-министром. Суждено ли ей вознести на ту же высоту российских женщин в целом?

«Дорогу крылатому эросу!»

Двадцатые годы стали временем крушения иллюзий. Революция обещала новый мир, но не смогла победить смерть — в 1924-м умер Ленин. А быт начал побеждать революционную романтику.

Фантазии Серебряного века о свободной любви упали на суровую почву голодной страны. Сексуальная революция, вопреки популярному мифу, не стала всеобщей. Она обернулась лишь вспышками радикальных экспериментов, которые пугали даже самих большевиков. В Москве гремело общество «Долой стыд», комсомольцы экспериментировали с коммунальным бытом, иногда доходя до утопических идей общих жен, а богема ломала традиционный брак — как Маяковский с четой Бриков.

Символом эпохи стала пресловутая «теория стакана воды». Ее приписывали Коллонтай, хотя корни идут скорее от Жорж Санд: удовлетворить половую потребность должно быть так же просто, как выпить воды в жару. Но партия быстро ударила по тормозам. В противовес вольности почти мгновенно появилась брошюра психиатра Арона Залкинда «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата», призывавшего к воздержанию и накоплению энергии для классовой борьбы.

Александра Коллонтай в знаменитой статье «Дорогу крылатому эросу!» пыталась объяснить: суть не в беспорядочных связях, а в свободе от кухонного рабства. Она призывала переплавить простой инстинкт размножения, к которому так без удержу тянет выживших после войны, в новую, высшую форму — энергию истинного братства и сестринства. Сама она жила так, как писала: дочь генерала, ставшая наркомом, сошлась с матросом-анархистом Павлом Дыбенко. Союз, немыслимый в прошлом веке. Но даже этот «крылатый эрос» разбивался о реальность.

Как отмечают социологи, 1920-е стали временем мучительного слома: Россия переходила от традиционной многодетной семьи к городской, малодетной. Роль женщины действительно росла, она выходила из тени мужа. Но стала ли она свободной? Или просто сменила одного хозяина — мужчину, на другого — государство?

«Про "бабу" злые прибаутки у нас уж больше не в ходу»

В Конституцию 1918 года вошла статья о равноправии полов. Решив вопрос юридически, большевики перешли к практике: женщину нужно было срочно приобщить к социалистическому строительству. О любви и личном счастье в новых директивах не было ни слова.

Каждая работница должна стать солдатом революции. Основной задачей является деятельное участие во всех видах революционной борьбы: как путем агитации, так и путем непосредственной вооруженной борьбы Из партийных документов 1920-х.

Международный контекст праздника — забастовки американских текстильщиц или немецких социалисток — в Советской России быстро отошел на второй план. Большевики перезагрузили 8 Марта, наполнив его своим, утилитарным содержанием.

Стране нужна была не просто свободная женщина, а эффективная боевая единица. Ликбез был нужен для индустриализации, эмансипация — для мобилизации гигантского трудового ресурса. Женщина должна была стать всем: комиссаром, летчицей, трактористкой, шпалоукладчицей и сталеваром.

Как точно подметила социолог Наталья Козлова, настоящая революция состояла в создании человека нового типа. И парадокс в том, что мужская биография после 1917-го изменилась мало: станок, винтовка, кабинет — декорации остались прежними. А вот женская судьба совершила квантовый скачок.

Вчерашняя «баба» ворвалась в науку, спорт, управление, ломая вековые устои. Именно женщина, а не мужчина стала подлинным лицом советского проекта — живым доказательством того, что «новый человек» возможен. И 8 Марта (тогда — Международный коммунистический женский день) стало не праздником весны и красоты, а ежегодным смотром этих достижений. Днем, когда женщине напоминали: ты больше не рабыня мужа, ты — строитель коммунизма.

В 1935 году придворный поэт Демьян Бедный в стихотворении «Привет растущей силе» зафиксировал эту победу: «Про "бабу" злые прибаутки / У нас уж больше не в ходу».

В этой программной поэме Бедный манифестирует конец патриархального рабства («от печки до порога»), заменяя его героическим мифом о колхознице. Через каторжный труд («поработавши, как черт») она пробивается на кремлевскую трибуну, чтобы увидеть Сталина.

Женщина обрела величие? Безусловно. Но есть нюанс.

Сталин важнее женщины

К 1935 году декорации сменились окончательно. Первая пятилетка выполнена, вторая в разгаре. Романтика «мировой революции» уступила место суровому «построению социализма в отдельно взятой стране».

Троцкий, когда-то восхищавшийся женщинами на баррикадах, изгнан. Коллонтай, символ «свободной любви», отправлена в почетную дипломатическую ссылку. Женотделы, которые она создавала для реальной защиты прав, расформированы в 1930-м — партия официально объявила, что «женский вопрос» в СССР решен полностью. А если и не окончательно — с остатками пережитков поможет справиться Международный женский день.

На сцене остались две главные силы: советская женщина и товарищ Сталин. Причем иерархия была предельно жесткой. Триумф героини в поэме Демьяна Бедного заканчивается показательно:

И ей — да, ей! Петровой Дуне!

Все рукоплещут. Сталин тож.

Он рукоплещет всех сильнее.

Советская женщина сильна, но ее сила легитимна только потому, что вождь оказал ей доверие.

Реальность за фасадом плакатов была куда трагичнее. В 1932-м застрелилась жена Сталина Надежда Аллилуева. Вдова Ленина, Надежда Крупская, еще пыталась оппонировать Кобе, но быстро лишилась политического влияния. Женщины из высшей элиты либо становились безмолвными тенями великих мужей, либо ломались. В сталинском руководстве места для женщин не было.

Кремлевские жены

Женщины влияли на власть, но исподволь. Казалось бы, политбюро — чисто мужской клуб. Но за закрытыми дверями квартир «железные наркомы» часто оказывались ведомыми. Однако в сталинскую эпоху эта «домашняя власть» стоила дорого. Вождь не терпел конкуренции даже со стороны жен. Судьбы «кремлевских жен» — страшное доказательство того, кто был главным мужчиной в стране.

Полина Жемчужина, жена Вячеслава Молотова, сама была наркомом и подругой Надежды Аллилуевой. Но когда Сталин решил ее убрать, Молотов не посмел возразить. Жемчужина отправилась в лагерь, а муж продолжил заседать в Кремле. Та же участь постигла жену «всесоюзного старосты» Михаила Калинина. Пока он вручал ордена в Кремле, она гнила в ГУЛАГе, очищая вшивые рубахи заключенных. Государство не просто заменило женщинам мужа. Оно заставило реальных мужей отречься от своих жен ради верности системе.

«Кухонное рабство», от которого обещали избавить большевики, никуда не делось — оно трансформировалось в двойную нагрузку. Днем женщина трудилась на благо индустриализации наравне с мужчиной, а вечером возвращалась ко второй смене — детям и быту.

Идеологически ей выделили не только место (у станка и колыбели), но и время. 8 Марта стало днем получения ценных указаний. Праздник, который все еще был рабочим днем, превратился в ежегодный отчет: как женщина помогает стране готовиться к неизбежной войне.

Стране нужны были миллионы рабочих рук. Но еще стране нужны были символы. И если в Политбюро женщин не пускали, то на пьедестал героев их возводили охотно.

Веселые девчата

В СССР секс-символов официально не существовало. Но страна нуждалась в кумирах — кто-то же должен был вдохновлять на то, чтобы «жить и строить»? Если мужской пантеон был понятен и суров (Стаханов, Чкалов, Ворошилов), то женский оказался парадоксально пестрым.

Сталин, при всей своей аскетичности, понимал: одной идеологией сыт не будешь. Энергия желания — страшная социальная сила, которую нужно направить в правильное русло. И в СССР была своя Любовь.

Любовь Орлова — икона сталинского гламура. Фильмы с ее участием — «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» — обожал и простой народ, и сам вождь. В этом было их удивительное единство. Орлова стала образцом моды и стиля, не позволяя советской женщине в ходе бесконечных мобилизаций окончательно раствориться в серой массе и превратиться в бесполого солдата в ватнике.

Но чтобы народ не слишком расслаблялся, глядя на перья и сияющие улыбки, был создан второй эшелон кумиров. Суровых и героических. Летчицы Валентина Гризодубова и Марина Раскова, первая трактористка Прасковья (Паша) Ангелина.

О них трубили газеты, их ставили в пример. Но если Орлова дарила иллюзию легкости, то эти женщины олицетворяли самопожертвование. Их биографии — это либо растворение в профессии, либо гибель. Марина Раскова разбилась на Пе-2, попав в густую низкую облачность. Паша Ангелина умерла от цирроза печени — по воспоминаниям современников, причиной могли стать годы работы с горючим и машинным маслом.

Даже названия их мемуаров говорят сами за себя: «Записки штурмана», «Люди колхозных полей». Никакого «я», только функция: штурман, колхозница, стахановка.

Эти два мира — гламур и героизм — пересеклись в войну. Любовь Орлова ездила по фронтам, поднимая боевой дух песнями, пока такие, как Раскова, гибли в небе. Все работали на одну цель.

В этом и заключался главный сдвиг 1930-х годов. Как отмечает социолог Наталья Козлова, образ революционерки и бунтарки был вытеснен образом передовика производства. Из газет, выходящих 8 Марта, исчезли призывы к борьбе за права. На их место пришли портреты «героинь нашего времени», которые умели перевыполнять план.

Отсутствие независимых женских организаций и жесткая привязка к государству превратили 8 Марта в памятник не женскому движению, а самой системе. Праздник стал днем лояльности. Днем, когда женщина клялась в верности государству.

Родина-мать зовет… любить

Война окончательно отлила образ советской женщины в бронзе. На смену «женщине-передовику» 1930-х пришла «женщина-герой». Этот образ, сакральный и вневременной, позже воплотится в монументе «Родина-мать зовет!». Но началось все в 1941-м.

В годы войны 8 Марта лишилось последних остатков праздничности. Это была перекличка.

Священным долгом каждой советской патриотки является самоотверженный труд на помощь фронту Из постановления ЦК ВКП(б), 1942 год.

Никаких цветов — только снаряды, бинты и станки. Женщина стала тылом, который так же крепок, как фронт.

Да и на передовой она перестала быть исключением: снайперы, летчицы, саперы. Теневая, человеческая сторона войны — военно-полевые романы — существовала, но официально была табуирована. Герои не влюбляются, они сражаются.

И все же ни металл, ни люди не могут находиться в состоянии бесконечного напряжения.

После 1953 года, когда ушел «главный муж» страны — Сталин (кстати, икона феминизма Коллонтай ушла годом раньше), система начала выдыхать. Армия тружениц сформирована, война выиграна, страна отстроена. Наступила оттепель. И впервые за долгие годы произошел сдвиг от общественного к частному. Женская тема зазвучала не в регистре сверхчеловеческого подвига, а в тональности нежности, слабости и прощения.

В конце 1955 года государство сделало исторический шаг назад от женского тела: отменили сталинский запрет на аборты. Женщина перестала быть преступницей за отказ рожать, ей вернули право выбора.

А спустя два года случился культурный взрыв. Фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957) взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Формально это кино о войне. По факту — о праве на слабость. Главная героиня, Вероника, изменяет ушедшему на фронт возлюбленному. По сталинским меркам это предательство, достойное трибунала. Хрущев, воспитанник той эпохи, в ярости назвал героиню «шлюхой». Но зритель плакал и прощал ее. Механизм был запущен: старая мораль стала архаикой.

Именно на этой волне 8 Марта наконец обрело привычный нам вид. Указом от 8 мая 1965 года — в канун 20-летия Победы — Международный женский день стал нерабочим.

Здесь кроется важный парадокс. Праздник сделали выходным не ради феминизма и не в память о суфражистках. В обосновании указа нет ни слова о борьбе за права. Выходной дали «в ознаменование выдающихся заслуг советских женщин в коммунистическом строительстве и защите Родины в годы Великой Отечественной войны».

Как точно подметила Наталья Козлова, 8 Марта вписали в цикл праздников Победы. Это была награда за прошлое, а не заявка на будущее. Женщинам разрешили отдохнуть, потому что они хорошо поработали и хорошо повоевали.

В контексте холодной войны праздник приобрел и новый внешний пафос: советская женщина теперь выступала как «голубь мира», противостоящий западному империализму. Но внутри страны она, наконец, получила законное право на один день в году просто быть женщиной, а не солдатом.

Крепкого здоровья, большого счастья

Последние десятилетия СССР — это время, когда история потекла вспять: от революции к ритуалу.

Началось все с того, что великие цели превратились в декорации. Хрущев пообещал построить коммунизм к 1980 году. Когда наступил 1980-й, вместо коммунизма случилась Олимпиада, а народ окончательно понял: он живет в театре абсурда. Полет в космос, при всей его грандиозности, не изменил земной быт, а кукурузная эпопея разбилась о климат.

Прагматизм сменился тотальным цинизмом и двоемыслием. На трибунах говорили одно, на кухнях — другое. Либидо, которое Сталин пытался поставить на службу государству, ушло в подполье — в западный рок, эзотерику и журналы мод. Система теряла герметичность.

Исподволь эротика начала просачиваться через комедии Гайдая. Сначала — «Бриллиантовая рука» с ее халатиком и криком «Не виноватая я!», затем — «Операция "Ы"», где хорошая девочка Лида без тени смущения раздевалась над конспектами до белья. В 1979-м страна и вовсе замерла перед экранами на первой откровенной постельной сцене в фильме «Экипаж». До «Интердевочки» оставалось рукой подать. А значит, и до необратимой трансформации образа женщины в общественном сознании.

Именно в этой атмосфере 8 Марта окончательно утратило свой героический пафос — революционный, индустриальный, фронтовой. Из дня мобилизации и борьбы оно превратилось в день гендерной амнистии. Женщине официально разрешили быть слабой.

Конечно, фасад сохранялся. Министр культуры Екатерина Фурцева и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова олицетворяли советский успех. В 1975 году ООН объявила Международный год женщины (на Западе бушевала вторая волна феминизма), но внутри СССР вектор был обратным.

В то время как на Западе боролись за права, в Союзе боролись за дефицит. Поэтому газетные передовицы 1970-80-х резко сменили тон. Вместо призывов к трудовым подвигам женщинам стали желать «простого женского счастья», «крепкого здоровья» и «мирного неба». Произошла, как пишут социологи, приватизация праздника. Политическое стало личным. Кто-то назовет это победой мещанства.

Михаил Жванецкий точно уловил суть этой метаморфозы: 8 Марта стало «днем мужской расплаты». В этот день мужчины — и как частные лица, и как правящий класс — коллективно «извинялись». За пустые прилавки, за двойную нагрузку на работе и дома, за то, что быт так и не был налажен. Ветка мимозы или дефицитный букет тюльпанов становились универсальной индульгенцией за остальные 364 дня.

8 Марта превратилось в чисто «женский день», без примеси политики. А природа, как известно, не терпит пустоты. Чтобы восстановить вселенское равновесие, с середины 1970-х пришлось срочно переизобретать 23 Февраля. Из сугубо военного праздника он стал народным «мужским днем».

Так окончательно сформировался советский гендерный календарь: день мальчиков и день девочек. Чтобы никому не было обидно. Система стремилась к идеальной симметрии, но энтропия взяла свое. Искусственное равновесие рухнуло, обернувшись новым историческим хаосом.

***

История совершила полный оборот. Праздник, рожденный в 1917 году из требований равноправия, к концу века пришел к своей полной противоположности. Он утратил социальный смысл и обрел биологическую основу. Женщину стали чествовать не за то, что она гражданин, соратник или профессионал, а просто за то, что она — женщина.

В 1990-е этот процесс ускорился. Пока под хиты Army of Lovers строился миф о новой сексуальной революции, 8 Марта окончательно очистилось от идеологии, став простым и понятным, как тюльпан.

Современная Россия лишь юридически поддержала советский парадокс. Трудовой кодекс закрепил за 8 марта статус «красного дня календаря» наравне с 23 февраля. Законодатель официально утвердил традиционные роли: мужчина — защитник, женщина — украшение.

Почему этот праздник так живуч, несмотря на утрату изначального смысла? Ответ кроется в структуре российской повседневности.

Как точно формулирует социолог Наталья Козлова, перефразируя Маркса: 8 Марта стало «опиумом для женщин». Это одновременно и выражение гендерного неблагополучия, и своеобразный протест против него. Раз в год общество, чувствуя себя в неоплатном долгу, устраивает ритуальное поклонение. Это день, когда «женское убожество» (в терминологии раннего марксизма) драпируется в гламур, превращая день солидарности в коммерческий аналог Дня святого Валентина.

История 8 Марта прошла три этапа: борьба женщин за свои права (1917 год); подмена женских интересов государственными (эпоха Сталина и Хрущева); ритуал почитания женщин, перед которыми общество виновато (поздний СССР и современность).

Круг замкнулся. Женщины 1917 года требовали хлеба и избирательных прав. Женщины XXI века получают цветы и комплименты. И, возможно, именно эта тотальная деполитизация — превращение дня борьбы в день подарков — стала тем единственным условием, которое позволило празднику пережить и революцию, и сам Советский Союз.