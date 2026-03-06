Людмила Сталь: кем была женщина, из-за которой Джугашвили поменял фамилию

Откуда взялся главный псевдоним XX века? Почему уроженец Грузии Иосиф Джугашвили выбрал фамилию, ставшую символом целой эпохи? Историки спорят до сих пор, но одна из самых романтичных версий гласит: за этим стояла женщина.

Британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре, автор нашумевшей книги «Молодой Сталин», не исключает, что псевдоним «Сталин» появился благодаря революционерке Людмиле Сталь. С ней у будущего «вождя народов», несмотря на значительную разницу в возрасте, могли быть не только рабочие, но и личные отношения.

Роковая женщина революции

Людмила Сталь (урожденная Заславская) появилась на свет в 1872 году в Екатеринославе (ныне Днепр) в богатой купеческой семье. Ее отец был известным фабрикантом, поэтому девушка получила блестящее по тем временам образование: знала языки, играла на фортепиано. Однако богемная жизнь ее не прельщала. В 1897 году, когда многие будущие соратники Сталина еще учились в семинариях, Людмила уже вступила в партию. Ее революционный стаж был колоссальным — за ним стояли тюрьмы, ссылки и аресты.

Согласно ряду источников, именно в ссылке и произошло знакомство темпераментной Людмилы с молодым грузином Кобой. Она была старше его почти на семь лет, но, по воспоминаниям современников, отличалась умом, энергией и привлекательностью. Коба влюбился.

Правда, Лазарь Каганович, слова которого приводит в своих мемуарах Феликс Чуев, отзывался об этих слухах скептически. Мол, ничего предосудительного в этом нет и неизвестно, были ли отношения вообще. Но если и были — то в период между смертью первой жены и браком с Надеждой Аллилуевой Сталин имел полное право на личную жизнь.

Десять лет разлуки и возвращение

После недолгого романа пути разошлись. С 1907 по 1917 год Людмила Сталь, как и многие революционеры-эмигранты, жила за границей — во Франции, Швейцарии, Англии. Там она продолжала партийную работу, скрываясь от преследований царской охранки.

После Февральской революции 1917 года Сталь триумфально вернулась в Россию. И сразу же окунулась в водоворот событий. Как вспоминал Федор Раскольников, Людмила Николаевна работала агитатором в Петрограде, входила в президиум Кронштадтского комитета партии, редактировала местную газету «Пролетарское дело». А после Октябрьского переворота стала членом Петроградского окружкома.

В это же время в столицу вернулся и Сталин. Их встреча была неизбежна. Иосиф Виссарионович, уже поднявшийся по партийной лестнице, снова приблизил к себе Людмилу. Он доверял ей самое сокровенное — свои тексты. Говорят, именно Сталь правила его статьи и учила будущего вождя чувствовать «силу и звучность русского языка». Многие историки полагают, что в этот период их отношения возобновились, но, скорее всего, перешли в сугубо деловое русло.

Имя в подарок

И тут возникает главный вопрос. Действительно ли псевдоним «Сталин» произошел от фамилии Людмилы Сталь?

Логика проста: в те времена многие революционеры брали себе «железные» псевдонимы, символизирующие твердость характера (Ленин, Троцкий, Молотов). Но Монтефиоре настаивает на личной подоплеке: Джугашвили мог взять имя женщины, которая была ему дорога, трансформировав его на мужской лад. Версия красивая и вполне жизнеспособная, тем более что их отношения пришлись как раз на тот период (начало 1900-х), когда будущий генсек впервые начал экспериментировать с партийными кличками.

Верный секретарь

К 1917 году Людмиле Сталь было уже за сорок. Юная Надежда Аллилуева, на которой Сталин женился в 1919-м, была моложе, красивее и не могла не вытеснить старшую подругу из личной жизни вождя. Однако Людмила Николаевна осталась рядом. Она работала личным секретарем Сталина, помогала с документами, занималась политпросветом в Красной Армии, трудилась в Коминтерне и Госиздате. За свои заслуги она была награждена Орденом Ленина.

Последние годы жизни Сталь посвятила работе в Музее революции. Она продолжала помогать Сталину: подбирала для него литературу, редактировала рукописи. Историк Андрей Колесников упоминает любопытный факт: Иосиф Виссарионович предлагал Людмиле ставить свою подпись под их совместными статьями, но она отказалась. Ей было достаточно роли серого кардинала.

Людмила Сталь умерла в 1939 году в возрасте 67 лет. Ее имя осталось в тени громкого псевдонима, который она, возможно, подарила миру. Но если версия Монтефиоре верна, то именно эта женщина дала имя одному из самых могущественных диктаторов в истории.