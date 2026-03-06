Как любимец Кремля обманул всех

Он был любимцем Кремля. Генеральный секретарь лично интересовался его опытами и выделял миллионы на исследования. Александр Богомолец обещал науке невозможное — продлить жизнь человека до полутора веков. Иосиф Сталин очень хотел в это верить. Но всё пошло не по плану. Буквально.

Рождённый в тюрьме

Будущий главный геронтолог СССР начал обманывать смерть ещё до своего первого вздоха. Его мать, революционерка и член руководства «Южно-русского рабочего союза», была приговорена к казни. Но приговор не привели в исполнение — женщина оказалась беременна. Казнь заменили каторгой. И в 1881 году в Киевской тюрьме на свет появился Александр Богомолец.

Судьба словно дала ему аванс. И он им воспользовался сполна.

Мальчик рос в атмосфере борьбы с режимом (отца тоже арестовывали) и уже в гимназии прослыл «опасным вольнодумцем» — за что и вылетел. Но упрямый юноша закончил другую гимназию, поступил в университет и в 28 лет стал самым молодым доктором медицины в Российской империи.

Гений, опередивший время

Богомолец не просто лечил — он мыслил масштабно. Его теория старения была революционной: учёный считал, что всему виной соединительная ткань, точнее — накопление в ней стабильных, необновляемых белков. Если «научить» организм вовремя избавляться от этого балласта, можно радикально продлить жизнь.

В Саратове он создал школу патофизиологов и разработал сыворотку, ускоряющую заживление ран и переломов. В годы войны она спасёт тысячи жизней, но это будет позже.

В Москве Богомолец развернулся ещё шире: основал первый в мире Институт гематологии и переливания крови. Между прочим, именно он придумал, как консервировать донорскую кровь, — методом пользуются до сих пор.

В поисках вечной жизни

Но главная страсть учёного — старение. В конце 1930-х Богомолец, уже директор Института физиологии в Киеве, снаряжает экспедиции в Абхазию и Грузию. Там, по данным переписей, существовали ареалы долголетия — люди жили невероятно долго. Богомолец изучал их быт, питание, привычки.

Вывод, к которому он пришёл, прозвучал как приговор смерти: человек способен жить до 150 лет. Нужен лишь комплексный подход — правильная сыворотка, переливание крови, особый образ жизни.

В 1939 году вышла брошюра «Продление жизни». Главным читателем стал Иосиф Сталин.

Любимец вождя

Сталин, который панически боялся старости и смерти, ухватился за идеи Богомольца как за спасательный круг. Учёный получил всё: неограниченное финансирование, Сталинскую премию за трёхтомник по патофизиологии, звание Героя Социалистического Труда. Его лаборатории не знали нужды.

Говорят, Богомолец не без гордости называл Сталина «самым компетентным читателем» своих трудов. Вождь вникал в детали, задавал вопросы, ждал результата. Он очень хотел дожить до 150.

Ирония судьбы

Александр Богомолец умер в 1946 году. Ему было 64 года.

Вся страна, привыкшая к победным реляциям о «продлении жизни», опешила. Как же так? Пророк долголетия не дожил даже до пенсии.

Правда вскрылась на вскрытии. Ещё в 1890 году юный Саша приехал на каторгу к умирающей матери. Она болела туберкулёзом, сын ухаживал за ней — и заразился. Болезнь дремала полвека, но в итоге всё же сломала гения. Слабое место — лёгкие — не выдержало.

«Вот жулик!»

Сталин, узнав о смерти Богомольца, отреагировал жёстко. По воспоминаниям современников, он сказал:

«Не дожил до своего 65-летия. Не сумел подтвердить свою теорию».

Некоторые утверждают, что в сердцах генсек бросил фразу, ставшую легендой:

«Вот жулик! Всех нас обманул!»

Историки спорят, говорил ли Сталин именно так. Но анекдот оказался живуч. Он слишком точно отражает суть: человек, обещавший победу над смертью, сам оказался смертным.

Парадокс в том, что Богомолец и не обманывал. Его теория не была шарлатанством. Он действительно искал путь к долголетию, просто туберкулёзная палочка оказалась сильнее. Но для вождя, который привык, что все обязаны исполнять обещания, смерть главного геронтолога страны стала личным предательством.

Так и живём до сих пор: одни обещают вечную жизнь, другие умирают, не дожив до пенсии, а третьи — обиженно клеймят их жуликами.