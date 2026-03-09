Сколько женщин покорили космос за всю историю человечества

Космос долгое время оставался территорией, где доминировали мужчины. Но с полета Валентины Терешковой в 1963 году ситуация начала постепенно меняться. Сегодня женщины управляют космическими миссиями, проводят исследования на орбите и выходят в открытый космос. Как менялась их роль в космонавтике и с какими трудностями им приходилось сталкиваться — рассказала ведущий методист нижегородского планетария им. Г.М.Гречко Ольга Молева в честь 8 марта.

Звезда по имени Сальма

Названия космических объектов — планет, созвездий, комет, астероидов и пр. — формировались постепенно на протяжении многих веков. Многие из них пришли из античной культуры. Это, к примеру, созвездие Андромеда — в честь героини древнегреческого мифа, спасённой Персеем; созвездие Кассиопея — царицы и матери Андромеды; Девы — одно из крупнейших зодиакальных созвездий, которое связывают с богинями справедливости и плодородия; и Волосы Вероники — созвездие, названное в честь египетской царицы Береники II.

Женскими именами называют и кратеры на Луне. К примеру, кратер Мейтнер — в честь физика Лизы Мейтнер, участвовавшей в открытии ядерного деления; а также кратер Кори, названный в честь биохимика Герти Кори, лауреата Нобелевской премии. Героини космоса на Земле Первые открытия в космонавтике женщины сделали еще будучи на Земле. Назовем несколько таких имен.

Гипатия Александрийская — одна из первых женщин-ученых. Преподавала философию, математику и астрономию, усовершенствовала карту звездного неба и изобрела много астрономических инструментов.

Катарина Эльжбета Гевелий — работала в обсерватории вместе со своим мужем, польским астрономом Яном Гавелием. С помощью секстантов, изобретенных и построенных самим Гевелием, наблюдали за звездами и описывали их в трактатах.

Каролина Гершель — сперва работала экономкой в доме своего брата Уильяма Гершеля, однако быстро стала его правой рукой, записывая данные его космических наблюдений. Сделала несколько астрономических открытий, редактировала звёздный каталог, который дополнил общеизвестный каталог небесных светил.

Мария Митчелл — первая профессиональная женщина-астроном в США. В 1847 году открыла комету, известную как «комета мисс Митчелл», за что получила золотую медаль от короля Дании. Людмила Черных — одна из лидеров по количеству открытых малых планет и астероидов (многие из них сегодня носят имена таких выдающихся личностей, как В. Высоцкий, В.Цой, Ю. Гагарин, А. Ахматова и др). Работала вместе с мужем.

Генриетта Левитт — одна из женщин-вычислителей, нанятых Эдвардом Пикерингом (их группа была известна в народе как «Гарем Пикеринга»). Работая в Гарвардской обсерватории, Левитт начала изучать переменные звёзды и открыла важную закономерность, по сей день помогающую астрономам измерять расстояние до звёзд.

Вера Рубин — «Мать темной материи». Она исследовала феномен вращения галактик и выявила расхождения между предсказанным круговым движением галактик и их наблюдаемым движением. Этот факт, получивший известность как «проблема вращения галактики», стал одним из основных свидетельств в пользу существования тёмной материи.

Джоселин Белл Бернелл — британский астрофизик, открывшая новый класс астрономических объектов — пульсаров. Во время исследований она обнаружила периодические сигналы пульсаций каждые 1,33 секунды. Сперва было предположение, что это послание от внеземных цивилизаций, однако потом выяснилось, что это — нейтронные звезды, пульсары.

Орбита равных возможностей

В середине XX века многие специалисты в сфере космонавтики считали, что организм женщины может хуже переносить перегрузки, невесомость и длительную изоляцию, поэтому дорога в космос для них долгое время оставалась закрытой.

Перелом произошёл в 1963 году, когда советская космонавтка Валентина Терешкова совершила полёт на корабле «Восток‑6». Она стала первой женщиной в истории, побывавшей на орбите Земли, и доказала, что женщины способны справляться с теми же задачами, что и мужчины. Этот полёт стал не только научным, но и символическим событием — он показал, что космос постепенно становится пространством равных возможностей.

Со временем женщин в космических программах из разных стран становилось всё больше. Они участвовали в экспедициях на орбитальные станции, проводили научные эксперименты и ставили новые рекорды пребывания в космосе. Например, астронавтка Кристина Кох провела на орбите почти год, а в 2019 году вместе с Джессикой Меир выполнила первый в истории полностью женский выход в открытый космос на Международной космической станции (МКС).

Всего в космосе побывали более 600 человек, из них почти 100 — это женщины. Больше всех орбиту покорили представительницы США (свыше 50), России, а также Канады, Китая, Японии, Италии, Великобритании и др.

Российский след в истории полетов в космос оставили шесть женщин: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова, Юлия Пересильд и Анна Кикина.

Валентина Терешкова

Первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова. Ее полет состоялся на корабле «Восток‑6» 16 июня 1963 года, а ей самой на тот момент было 26 лет.

Терешкова, родившись в небольшой деревне в Ярославской области, не получала образование летчика, однако в молодости регулярно прыгала с парашютом, совершив свыше 120 прыжков. Ей пришлось пройти немало испытаний, чтобы заслужить полет в космос в одиночку и стать вторым человеком после Юрия Гагарина, побывавшим на околоземной орбите.

В космическое путешествие девушка отправилась под позывным «Чайка». Ее родные о предстоящем полете не знали: свою отлучку она объясняла соревнованиями по парашютному спорту, а о том, что их родственница в космосе, они уже узнали из новостей. Полет «Чайки» длился около трех суток, во время которого она вела бортовой дневник и фотографировала горизонт. Сделав 48 витков вокруг Земли, она вернулась обратно, однако во время приземления модуль отклонился от курса и приземлился в Алтайском крае.

Там Терешкову встретили местные жители, которые накормили героиню картошкой с квасом. Девушка была очень голодная, поэтому от настоящей еды вместо пищи в тюбиках не отказалась. Рассказывают, что после этого Сергей Королев, разозлившись на невыполненное Терешковой задание (ей нельзя было есть после приземления, чтобы можно было определить, как ведет себя организм), заявил в сердцах, что больше ни одна женщина не полетит в космос при нем.

Светлана Савицкая

Светлана Савицкая стала не только второй женщиной в мире, отправившейся в космос, но и первой, кто осмелился выйти в открытое пространство.

Ее отец был маршалом авиации, дважды — Герой Советского Союза, а мать — участница войны. Так что выбор профессии был определен. В подростковом возрасте Светлана занималась парашютным спортом, однажды совершила прыжок из стратосферы. После Московского авиационного института и Калужского авиационного училища стала летчиком-испытателем.

В 1979 году прошла информация, якобы американцы хотят отправить группу женщин в космос, и через три года к звездам отправилась сама Савицкая. При этом это был не единственный ее полет: уже в 1984 году женщина вновь полетит на орбиту, где впервые выйдет в открытый космос вместе с Владимиром Джанибековым. Там они несколько часов испытывали универсальный рабочий инструмент для резки, пайки и сварки металлов в условиях невесомости.

Кстати, ее именем назван астероид 4118 Sveta.

Елена Кондакова

Елена Кондакова заинтересовалась внеземными полетами еще в ракетно-космической корпорации «Энергия», куда устроилась работать после окончания училища имени Баумана. Ее муж — Валерий Рюмин — также был космонавтом и, узнав о намерении супруги податься в отряд астронавтов, спорить не стал.

Первый полёт Кондаковой состоялся в 1994 году. На орбитальной станции «Мир» она пробыла чуть более пяти месяцев, поставив рекорд по самому продолжительному нахождению в космосе среди женщин. Второй ее вылет случился в 1997 году на шаттле «Атлантис» — в этот раз космическое путешествие длилось всего девять дней.

Имеет звание Героя РФ.

Елена Серова

Елена Серова при выборе будущей профессии пошла по стопам отца. Он был военным летчиком. Долгое время она трудилась на инженерных должностях и лишь в 2006 году все-таки сумела добиться включения в отряд космонавтов.

Сперва Серову рассматривали только в качестве дублирующего космонавта, но в сентябре 2014 года выбор пал в ее пользу, и она отправилась в космос в составе международного экипажа, став 4‑ой женщиной-россиянкой в космосе.

Во время космической экспедиции Серова занимала должность бортинженера и устраняла проблемы с оборудованием. За 167 дней в орбитальном пространстве космонавтка и ее коллеги провели более 60 исследований в области биотехнологий, химии, астрофизики.

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд — первая в мире актриса, снявшаяся в художественном фильме в космосе. В октябре 2021 года она вместе с режиссером Климом Шипенко провела 12 дней на МКС, работая над фильмом «Вызов» (12+). В ходе миссии они отсняли около 35 минут экранного времени, а актриса сыграла роль торакального хирурга, спасающего космонавта. При этом второстепенные роли — самих себя — сыграли и российские космонавты, которые на тот момент находились на космической станции. Это Антон Шкаплеров (полетел вместе с «кинокомандой»), Олег Новицкий и Пётр Дубров.

Перед полетом Пересильд также проходила стандартную космическую подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полёты на самолёте в условиях невесомости, парашютная подготовка.

Анна Кикина

Анна Кикина родилась в Новосибирске и все детство занималась спортом, прошла курсы инструктора по обучению населения основам первой помощи при МЧС, а позже получила специальность инженера-гидротехника.

До 2012 года девушка работала радиоведущей. Затем узнала от своей коллеги, что Роскосмос запустил открытый конкурс для набора в отряд космонавтов России, и решила оставить свою работу и прежнюю жизнь, подавшись в новое для нее направление.

Спустя 10 лет общекосмической подготовки Анна наконец отправилась в космос — в составе экипажа Crew Dragon, в котором помимо нее была еще одна женщина — американка Николь Манн. На Землю Кикина вернулась в марте 2023 года.

Ad astra

От первого исторического полёта Валентины Терешковой до современных международных экспедиций прошло несколько десятилетий, за которые женщины доказали: космосу чужды предрассудки, и там «решают» только знания, выносливость и профессионализм.

Достижения космонавток стали важной частью истории освоения Вселенной и показали, что границы возможного постоянно расширяются. Вероятно, в будущем именно женщины будут среди тех, кто отправится к Марсу и еще более далеким целям, продолжая открывать для человечества новые горизонты космоса.

