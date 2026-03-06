Как древнее проклятие помешало Сталину построить главный дворец СССР

В самом центре Москвы есть место, которое веками будоражит воображение мистиков, историков и политиков. Здесь стоял Храм Христа Спасителя, здесь планировали возвести грандиозный Дворец Советов со стометровым Лениным, а потом открыли огромный бассейн. И все три попытки закончились крахом. Местные старожилы знают: всему виной древнее проклятие.

© Пресс-служба Национального центра «Россия»

Чертов овраг

Задолго до появления Москвы на этом берегу Москвы-реки было капище язычников. Славяне приносили здесь жертвы Перуну — об этом пишет историк А.А. Васькин в книге «Волхонка. Знаменка. Ленивка. Прогулки по Чертолью». Но название закрепилось другое — Чертолье. Глубокий овраг, по дну которого бежал зловонный ручей, вызывал у людей отвращение. Поговаривали, будто овраг этот вырыла нечистая сила, и благочестивые христиане обходили его стороной.

При Иване Грозном сюда перенесли Алексеевский женский монастырь. Обитель пережила Смуту и простояла почти три столетия, пока в 1830-х годах Николай I не решил: именно здесь будет Храм Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном. Монастырь велели переместить в Красное Село.

И тут случилось то, что до сих пор передают из уст в уста.

Проклятие игуменьи

Игуменья Клавдия, узнав о планах императора, пришла в ярость. По легенде, она прилюдно прокляла это место, предсказав, что ничего хорошего здесь не построят. Официальных документов о проклятии не сохранилось, но дальнейшая история словно подтверждает слова старой монахини.

Храм Христа Спасителя, возведённый с невероятной пышностью, простоял чуть более полувека. В 1931 году большевики взорвали его до основания. На руинах они задумали возвести Дворец Советов — символ всемогущей коммунистической власти.

Сталинский зиккурат

Иосиф Сталин лично выбрал место для закладки первого камня. Проект поражал воображение: высота более 400 метров (выше любого небоскрёба того времени), объём 7 миллионов кубометров, а на вершине — стометровая фигура Ленина. Скульптор Г.И. Кепинов называл её неотъемлемой частью здания: без вождя Дворец терял смысл.

«Если пирамиды Египта — памятники рабства, то наш дворец войдёт в историю тысячелетий как памятник освобождённого труда, памятник сталинской эпохи», — вещал на пленуме архитектор А.М. Заславский.

К 1939 году фундамент был готов. Но тут грянула война. Металл с арматуры пустили на противотанковые ежи, а после победы оказалось, что масштаб проекта неподъёмен для разорённой страны. Дворец Советов так и остался на бумаге.

Бассейн на костях

При Хрущёве недостроенный котлован превратили в открытый бассейн «Москва». Казалось бы, нейтральная зона: плавай себе под открытым небом. Но и здесь место показало характер. Бассейн проработал чуть более 30 лет — постоянно текли трубы, вода испарялась, а зимой над ним висели такие туманы, что ближайшие дома страдали от сырости. В 1994 году бассейн закрыли.

Прощение игуменьи

В 1990-е встал вопрос о воссоздании Храма Христа Спасителя. Мэр Москвы Юрий Лужков, человек практичный, вдруг озаботился мистикой. В интервью «Комсомольской правде» в 2017 году он рассказал: «Мне пришла идея построить внизу, на фундаменте Дворца Советов, Храм Преображения Господня. Чтобы получить прощение игуменьи за святотатство XIX века, за вынужденное разрушение её намоленного храма».

Так под основным зданием появилась небольшая церковь — своеобразная «плата» за старые грехи. Лужков признался, что специально пошёл на этот обряд, чтобы снять проклятие.

Подземный ход и вавилонская башня

Но мистика на этом не заканчивается. В 1989 году журнал «Наука и жизнь» опубликовал статью инженера А.Ф. Иванова, изучавшего чертежи храма перед взрывом. Он утверждал, что обнаружил тайный подземный ход, ведущий от собора прямо в Кремль. Планировал ли Сталин использовать его в своих целях? Или, может, сам вождь верил в сверхъестественные свойства Чертолья?

Исследовательница И.Г. Сергиевская в книге «Москва таинственная» идёт дальше. По её версии, Дворец Советов задумывался как подобие вавилонского зиккурата Этеменанки — священной башни, с помощью которой жрецы обретали власть над миром. А семь сталинских высоток, построенных после войны, должны были стать многоступенчатыми пирамидами, образующими гигантский магический круг. Цель — воскрешение Ленина и Сталина, превращение их в богов новой эры.

Сегодня Храм Христа Спасителя восстановлен и стоит на прежнем месте. Тысячи туристов проходят мимо, не задумываясь, что под ногами — древнее капище, проклятое монахинями, недостроенный дворец вождя и остатки бассейна, который так и не стал популярным. Место, где Чертолье встречается с Кремлём, продолжает хранить свои тайны.