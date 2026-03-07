Десант на Хоккайдо: почему Сталин передумал захватывать Японию

Вторая мировая война для Советского Союза завершилась не в мае 1945-го, а в сентябре — на Дальнем Востоке, где была разгромлена Квантунская армия Японии. В результате к СССР отошли Южный Сахалин и Курильские острова. В массовом сознании эти события меркнут на фоне грандиозных сражений Великой Отечественной. Но именно тогда, в августе 45-го, решалось, какой будет карта мира после войны. И мало кто знает, что в те дни советские генералы всерьёз готовили десант на японский остров Хоккайдо. А на картах могла появиться… Японская Советская Социалистическая Республика.

Что решили в Ялте

Февраль 1945 года. Ялтинская конференция. Рузвельт, Черчилль и Сталин делят послевоенный мир. Среди прочего союзники договариваются об участии СССР в войне с Японией. Рузвельт настаивает: Советский Союз должен вступить в войну не позднее чем через три месяца после капитуляции Германии. Плата за это — Южный Сахалин и Курильские острова.

Но у американцев были и более амбициозные планы. Они всерьёз рассматривали вариант раздела Японии по германскому образцу. Себе США намеревались забрать центр острова Хонсю — самую промышленно развитую часть. Англии предназначался остров Кюсю и кусок Хонсю. Китаю — Сикоку. А Советскому Союзу предлагали Хоккайдо, ближайший к Сахалину, и часть того же Хонсю.

Сталин об этих планах знал. И они ему нравились. В конце концов, у СССР были свои счёты к Японии: и 40 лет назад отторгнутые территории, и интервенция времён Гражданской войны. Так почему бы не закрепиться на Тихом океане основательно?

Десант на Хоккайдо: подготовка

После разгрома Квантунской армии и успешных операций на Сахалине и Курилах советский Генштаб приступил к планированию десанта на Хоккайдо. Две дивизии должны были высадиться на остров, занять его половину и принять капитуляцию японских войск.

20 августа 1945 года маршал Василевский докладывал Сталину:

«В настоящее время я и командование 1-го Дальневосточного фронта серьезно заняты подготовкой десантной операции на остров Хоккайдо. Сейчас ведем морскую разведку, готовим авиацию, артиллерию, пехоту и транспортные средства. С Вашего разрешения морскую операцию здесь начнем немедленно после занятия южной части Сахалина, ориентировочно 22.8.45 г…»

Разрешение было получено. Командиры приступили к непосредственной подготовке. Но буквально за несколько часов до старта из Москвы пришло распоряжение: «от операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться».

Что случилось?

Телеграммы Трумэна

Чтобы понять причину отмены десанта, нужно вспомнить: в апреле 1945 года умер Рузвельт. Президентом США стал Гарри Трумэн. И его взгляды на отношения с Советским Союзом были совсем иными.

В середине августа у Сталина состоялся обмен телеграммами с Трумэном. Именно в этом историки видят ключ к разгадке.

Трумэн сообщил, что он и главнокомандующий на Тихом океане генерал Макартур разработали порядок оккупации Японии. Речь шла об использовании «символических союзных вооруженных сил». Это вполне соответствовало планам десанта на Хоккайдо.

15 августа союзники получили из США проект порядка принятия капитуляции. Но в документе почему-то не было сказано, что японские гарнизоны на Курилах должны сдаваться советским войскам. Сталин в ответной телеграмме указал на эту странность и предложил включить в зону сдачи советским войскам также остров Хоккайдо.

Ответ Трумэна пришёл 18 августа. Американский президент категорически отверг вариант с Хоккайдо. Более того, он предложил Сталину предоставить США военную базу с аэродромом на острове Итуруп.

Тон, избранный Трумэном, был беспрецедентным. Так не разговаривают с союзниками. Так говорят с побеждёнными или с теми, кто не может защитить свои интересы. Сталин в ответной телеграмме обратил внимание американского президента на это обстоятельство и, разумеется, отказал в базе на Итурупе.

Атомный шантаж

У Трумэна был серьёзный козырь — атомная бомба. Хиросима и Нагасаки уже показали, как далеко готов зайти американский президент в стремлении к гегемонии.

В этой ситуации ввязываться в новый военный конфликт — теперь уже с вчерашними союзниками — было бы безумием. Сталин это понимал. И десант на Хоккайдо отменили.

Итог

СССР получил то, что было обещано в Ялте: Южный Сахалин и Курильские острова. Американцам пришлось поступиться своими планами полного контроля над Японией. Но советский флаг так и не был поднят над Хоккайдо.

История могла пойти иначе. Но не пошла. И теперь мы можем только гадать, как выглядела бы карта мира, если бы в августе 45-го две советские дивизии всё-таки высадились на японский берег.