Почему актера Георгия Юматова не посадили за убийство

Георгий Юматов — легенда советского кино. «Офицеры», «Судьба», «Петровка, 38» — его роли знала и любила вся страна. За глаза говорили: характерный актер с нехарактерно тяжелым характером. Мог выпить, мог сорвать съемки. Но когда в марте 1994 года грянула страшная новость — Юматов застрелил человека, — коллеги и поклонники отказывались верить. А когда открылись детали дела, история и вовсе перестала быть однозначной.

Собачьи похороны, ставшие роковыми

5 марта 1994 года в коммунальной квартире на ВДНХ, где жил 67-летний актер с женой Музой Крепкогорской, хоронили дворняжку Фросю. Для бездетной четы собака была не просто питомцем — настоящим членом семьи. Похороны решили провести по-человечески, с поминками. Копать могилу в мерзлой мартовской земле позвали дворника — азербайджанца Мадатова Хахид-оглы. Договорились: работа — 10 тысяч рублей.

Когда могилу вырыли, Юматов пригласил дворника в квартиру — отдать деньги и помянуть Фросю. Муза ушла в другую комнату, мужчины сели за стол. Актер выпил рюмку-другую — не больше 50 граммов, как позже установит следствие. Дворник пил охотнее.

С каждой рюмкой Мадатов становился развязнее. Сначала отпускал сальности в адрес жены Юматова. Актер осадил его, но тот не унимался. Потом перешел на личное: начал глумиться над военным прошлым Юматова. А ведь Георгий Александрович прошел всю Великую Отечественную, служил в ВМФ, был ранен, контужен, имел боевые награды. Для него это была святая тема.

Юматов не выдержал: упрекнул дворника в том, что тот укрылся в Москве, пока у него на родине стреляют и льется кровь. В ответ Мадатов схватил кухонный нож и метнул в актера. Лезвие рассекло Юматову кожу на голове.

В руках у Георгия Александровича в тот момент было охотничье ружье «Зауэр» — старая реликвия, из которой он не стрелял больше двадцати лет. Спусковой крючок нажался самопроизвольно — то ли от испуга, то ли от боли. Выстрел прозвучал оглушительно. Дворник упал замертво.

Следствие: формальность и странности

Дело сразу пошло наперекосяк. Адвокат Борис Кузнецов, которого попросили защищать Юматова коллеги-актеры (он вел процесс бесплатно), вспоминал: с самого начала было много несостыковок.

Явку с повинной оформили кое-как. Рана на голове Юматова — два шва в клинической больнице — толком не исследовали. Не выяснили, откуда она взялась. Первые показания актер давал прямо в больнице, и они были сбивчивыми.

Потом появились два протокола допросов. И они разнились. В одном Юматов говорил, что убил дворника, перезарядив ружье. В другом — что выстрел произошел случайно. Адвокат понял: подзащитный путается, каждый раз говорит неправду. Но почему? Потому ли, что виновен, или потому, что сам не понимает, как все случилось?

Кузнецов выяснил важную деталь: Юматов понятия не имел, заряжен ли его «Зауэр». Он не брал ружье в руки более 20 лет. Последний раз стрелял еще в молодости. Для него это была просто старая вещь, память. Он не знал, что в патроннике есть патрон.

Самооборона или убийство?

Защита собрала доказательства: нож, брошенный в актера, рана на голове, оскорбления, угрозы. Картина складывалась не в пользу версии о преднамеренном убийстве. Юматов дейовал спонтанно, в состоянии аффекта, защищая себя и честь жены. Выстрел был неумышленным.

Через два месяца после ареста актера выпустили из «Матросской тишины» под подписку о невыезде. Адвокату удалось убедить следствие: имела место необходимая оборона.

Амнистия и финал

Летом 1994 года должно было состояться судебное заседание. Но вмешался случай, который сам Юматов, наверное, считал судьбой или провидением. К 50-летию Великой Победы объявили амнистию. Ветерана войны Георгия Юматова освободили от уголовной ответственности.

Формально он стал свободен. Но, как вспоминал кинодраматург Виктор Мережко, близко знавший семью, эта история сломала актера. Он и раньше пил, но после выстрела в своей квартире будто надломился. Здоровье стремительно ухудшалось. Георгий Александрович прожил еще три года и умер в 1997-м, не дожив нескольких месяцев до 72-летия.

До сих пор спорят: был ли тот выстрел убийством или трагической случайностью? Следствие и суд выбрали вторую версию. Но для самого Юматова эта история стала личной катастрофой, из которой он так и не вышел победителем.