Тайна квартиры Крупской: что искали у вдовы Ленина после ее смерти

Надежда Константиновна Крупская прожила жизнь, полную обысков. При царе — за подпольную деятельность. При советской власти — уже по другим причинам. Но самый странный обыск случился после её смерти. В марте 1939 года, через сутки после того, как вдова «вождя мирового пролетариата» отметила 70-летие и скоропостижно скончалась, чекисты нагрянули и в её квартиру, и на дачу. Что они искали у покойной? И что нашли?

Крупская vs Сталин: война нервов

Отношения между Надеждой Константиновной и Иосифом Сталиным никогда не были тёплыми. Но особенно накалились они в 1922 году, когда Сталину поручили следить за здоровьем Ленина. Генсек позволял себе грубости в адрес Крупской. Однажды она пожаловалась Каменеву — Сталину пришлось извиняться. Но ненадолго. Вскоре новая ссора, и Ленин лично потребовал извинений, пригрозив разрывом отношений.

После смерти Ильича конфликт не угас, а приобрёл новые формы. Крупская, например, выступила против выставления тела Ленина на всеобщее обозрение. Правда, историк Юрий Лопухин в книге «Как умер Ленин» утверждает, что документальных подтверждений этому нет. Более того, Крупская голосовала за строительство Мавзолея. Но сути это не меняет: она поддерживала Зиновьева и Каменева, а Сталин писал Молотову:

«Крупская — раскольница. Её и надо бить, как раскольницу...».

Как Сталин «приструнил» вдову

По свидетельству Ирины Сергиевской, автора книги «Пантеоны Кремля», после смерти Ленина обыски у Крупской стали регулярными. Ей недвусмысленно давали понять: никакой личной памяти о вожде у неё нет и быть не может. Изымали фотографии, письма, рукописи. Говорят, Надежда Константиновна даже вырезала снимки Ленина из газет и прятала их. Однажды, устав от бесконечных вторжений, она оставила в квартире записку для Сталина:

«Коба, у меня ничего нет. Я давно все отдала».

Но был и другой, более жёсткий способ воздействия. Историки Валерий Торчинов и Алексей Леонтюк в справочнике «Вокруг Сталина» пишут, что точных сведений о том, как именно Сталин «приструнил» Крупскую, нет. Однако Роберт Конквест в «Большом терроре» приводит слова самого Сталина: однажды он якобы пригрозил Крупской, что партия во всеуслышание объявит — настоящей женой Ленина была не она, а старая большевичка Елена Стасова.

«Да-да, партия все может», — добавил вождь.

Угроза подействовала: Крупская замолчала.

Последний обыск: что искали?

27 февраля 1939 года Крупская отмечала 70-летие. Гости позже вспоминали: она была настроена решительно, собиралась выступить на предстоящем съезде партии с разоблачениями репрессий. На следующий день ей стало плохо. Диагноз — острый аппендицит. Через сутки она скончалась.

Слухи поползли сразу. Говорили, что Сталин прислал к юбилею отравленный торт. Торт пробовали все, а плохо стало только Крупской. Так это или нет — теперь не узнать. Но факт остаётся фактом: через день после смерти на квартиру и дачу покойной нагрянули с обыском.

Рой Медведев в книге «К суду истории. О Сталине и сталинизме» пишет, что у Крупской изъяли архивы. Какие именно — не уточняется. Но историков до сих пор мучает вопрос: что там было?

Завещание Ленина и другие тайны

Самая популярная версия — Сталин искал «Завещание Ленина», где вождь предлагал сместить генсека с поста. Официально считалось, что Крупская передала все документы в Институт Ленина. Но вдруг что-то оставила? Ведь она вела дневники, делала заметки. Могла ли она записать что-то, что бросало тень на обстоятельства смерти мужа?

Версия о том, что Ленина убили, не нова. Сам Ильич, похоже, допускал такую возможность. В книге Н.В. Валентинова «Малознакомый Ленин» приводится записка Ульянова Каменеву:

«...если меня укокошат, я Вас прошу издать мою тетрадку "Маркс о государстве"».

Что это — паранойя или предчувствие?

Если у Крупской хранились какие-то документы, проливающие свет на истинную причину смерти Ленина, или бумаги, компрометирующие Сталина, её участь была предрешена. И обыск после смерти выглядит в этом свете не паранойей, а логичным завершением операции по зачистке следов.

Что именно забрали из квартиры Крупской в те мартовские дни 1939 года, мы, скорее всего, уже не узнаем. Архивы закрыты, документы засекречены или уничтожены. Ясно одно: даже мёртвая Крупская продолжала пугать Сталина. Потому что память о Ленине и знание его подлинной воли были страшнее любого политического завещания.