Почему репарации за войну полностью выплатила только одна страна

Вопрос репараций с побежденной Германии был одним из ключевых на финальных конференциях союзников — в Ялте и Потсдаме. Именно там решалась судьба послевоенного мира и цена, которую предстояло заплатить нацистскому режиму.

Политика милосердия

Интересно, что Советский Союз, понесший самые тяжелые потери в войне, занял на удивление сдержанную позицию. На Ялтинской конференции предварительно обсуждалась сумма в 20 миллиардов долларов (около 20 тысяч тонн золота) в качестве общей контрибуции. Для сравнения: после Первой мировой войны победители требовали с Германии в пять раз больше — эквивалент 100 тысяч тонн золота.

Почему Сталин не стал настаивать на максимальном наказании? Историки полагают, что советский лидер хорошо усвоил уроки прошлого. Униженная и разоренная Версальским договором Германия стала идеальной почвой для реваншизма и прихода к власти нацистов. Жестокая контрибуция могла снова породить чудовище. Проявив сдержанность, СССР не только заработал политический капитал, но и заложил фундамент для будущего влияния в Европе. Это было тем более важно на фоне приближающейся холодной войны.

Цена победы для Германии

Изначально предполагалось, что СССР получит половину от общей суммы репараций — 10 миллиардов долларов. Однако настоящие баталии развернулись в Потсдаме летом 1945 года.

США предложили простой принцип: каждая страна-победительница взимает репарации только в своей оккупационной зоне. Это было катастрофой для СССР: Восточная Германия была аграрной и промышленно слабой, в то время как основная мощь Рейха была сосредоточена на западе, в Рурской области.

Советская дипломатия в лице Молотова сумела отстоять иной подход. В обмен на отказ от фиксированной суммы в 10 миллиардов и согласие на "зональный принцип", СССР выторговал право на 25% репараций из западных зон, включая богатый Рур.

В итоге конкретная цифра репараций с Германии больше никогда не озвучивалась. СССР предпочел получать возмещение не деньгами, а "натурой". В Советский Союз эшелонами поехали станки, оборудование, материалы. Было демонтировано почти 4400 заводов, вывезены сотни тысяч тонн металлов, тысячи вагонов стройматериалов.

Но даже эти гигантские объемы покрыли менее 15% прямого ущерба, нанесенного СССР войной. К тому же демонтаж предприятий парализовал жизнь в Восточной Германии, создавая социальную напряженность. Поэтому к 1947 году Москва свернула эту практику, предпочтя создавать совместные акционерные общества на базе немецких заводов.

А в 1949 году, когда на карте мира появились ФРГ и ГДР, политика окончательно взяла верх над экономикой. Восточная Германия должна была стать "витриной социализма". В 1954 году СССР безвозмездно передал ГДР все активы совместных предприятий, фактически закрыв вопрос о репарациях для немецкого государства.

Что заплатили союзники Гитлера

СССР воевал не только с Германией. Под знамена Рейха встали Венгрия, Италия, Румыния и другие. С них тоже спросили, но, как и в случае с Германией, счет был скорее символическим.

Италия должна была выплатить 100 миллионов долларов — менее 5% от нанесенного ущерба. Но и эти деньги из-за начала холодной войны поступили не полностью.

Венгрия обязалась выплатить 200 миллионов. Однако уже в 1948 году СССР сократил долг вдвое, а затем и вовсе простил его, передав Будапешту германские активы на своей территории.

Румыния получила счет на 300 миллионов, но после жалоб Бухареста сумма была уменьшена, а тема репараций быстро сошла на нет в контексте строительства социалистического блока.

Единственный должник, заплативший сполна

Удивительно, но единственной страной, которая полностью и в срок рассчиталась с Советским Союзом, стала Финляндия. По условиям мирного договора 1944 года, Хельсинки должны были выплатить 300 миллионов долларов.

И здесь сработало несколько факторов. Во-первых, Финляндия, в отличие от Германии, не была полностью оккупирована и сохранила свою экономику. Во-вторых, финны с присущей им педантичностью подошли к выполнению обязательств. СССР вновь согласился на товарную форму оплаты: в Союз пошли бумага, целлюлоза, фанера, кабель и даже сборные дома.

Срок выплат был продлен с 6 до 8 лет, а общая сумма сократилась до 226,5 миллионов. Но к 1952 году Финляндия закрыла все счета. Сами финны позже признают: необходимость платить репарации парадоксальным образом стала драйвером для их промышленного роста и модернизации экономики.