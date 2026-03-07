Что стало с Ворошиловым после смерти Сталина

В 1960 году Климент Ворошилов отправился на пенсию. Формально — с почетом, фактически — в опалу. Он поддержал заговор против Хрущева, но в отличие от Молотова, Маленкова и Кагановича, не только не потерял всё, но и сохранил баснословное содержание, дачу, прислугу и охрану. Как «первому маршалу» удалось выйти сухим из воды?

Нож в спину Хрущеву

К 1957 году Ворошилов занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР — номинально глава государства. Но настоящая власть была у Никиты Хрущева. Отношения между старым маршалом и энергичным Первым секретарем не сложились с самого начала. Слишком разными они были: Ворошилов — соратник Сталина, подписывавший расстрельные списки, Хрущев — разоблачитель культа личности.

Когда в июне 1957 года Молотов, Маленков и Каганович попытались скинуть Хрущева, Ворошилов встал на их сторону. Казалось, судьба его предрешена. Но произошло невероятное: на пленуме ЦК старый маршал публично покаялся. В отличие от остальных «антипартийцев», он не стал упорствовать, а признал ошибку и попросил прощения.

Это сработало. Хрущев, который безжалостно расправился с остальными заговорщиками, Ворошилова пощадил. Возможно, сказалось и то, что Климент Ефремович был для страны не просто политиком, а живым символом, легендой Гражданской войны. Трогать такого ветерана было рискованно даже для всесильного Хрущева.

Но доверия к нему больше не было. Ворошилова мягко, но настойчиво проводили на пенсию. В 1960 году он стал самым привилегированным пенсионером Советского Союза.

Жизнь на «золотом» обеспечении

30 июня 1960 года вышло специальное постановление Политбюро. Ворошилову назначили персональную пенсию — 9 тысяч рублей в месяц. Чтобы понять масштаб, достаточно вспомнить: рабочий тяжелой промышленности получал тогда в среднем 916 рублей. То есть пенсия маршала была в десять раз выше зарплаты квалифицированного пролетария.

Позже провели денежную реформу, обменяв старые купюры на новые в пропорции 10:1. Пенсия Ворошилова автоматически превратилась в 900 рублей «новыми». Для сравнения: минимальная зарплата по стране тогда колебалась от 27 до 35 рублей, и только планировалось поднять ее до 40–45.

Но деньги были далеко не главной привилегией. За Климентом Ефремовичем сохранилась государственная дача, персональный автомобиль с водителем, отдельная охрана из шести человек и целый штат прислуги. Повара, подавальщицы, истопники, дворники — все они продолжали работать на одного человека.

Как писал историк Дмитрий Волкогонов, до самой смерти Ворошилова в 1969 году никто не посмел тронуть ни один из атрибутов его былой власти. Он оставался последним маршалом из сталинской свиты, который жил по-царски.

Тень Сталина и прощание с эпохой

Формально Ворошилов оставался членом Верховного Совета, но на заседаниях появлялся редко. Его привычный маршрут пролегал между знаменитой библиотекой имени Ленина, где он работал над мемуарами, и рестораном «Прага» — излюбленным местом высших пенсионеров.

В своих воспоминаниях он упорно идеализировал Сталина. Однажды Микоян, прочитав рукопись, удивленно спросил: «Клим, как ты можешь так писать о нем после всего, что было?». Ворошилов вспылил:

«Я писал и буду писать так, как считаю нужным!».

Второй том мемуаров он закончить не успел. 2 декабря 1969 года Климент Ворошилов скончался. Ему было 88 лет.

Похороны стали событием политическим. Маршала погребли у Кремлевской стены, за Мавзолеем. Впервые за 20 лет — со времен похорон Жданова — там вырыли новую могилу (перезахоронение Сталина в 1961 году не считалось). Многие восприняли это как знак.

Декабрь 1969 года — это еще и 90-летие со дня рождения Иосифа Сталина. В кулуарах поговаривали, что Брежнев и Суслов готовили частичную реабилитацию вождя. И пышные похороны его ближайшего соратника выглядели как репетиция возвращения сталинской тени. Не случилось: против резко выступили компартии Польши, Венгрии и Италии. Но посыл был ясен — время Хрущева ушло, и старые маршалы снова в почете.

Ворошилов ушел из жизни последним из той когорты, кто сидел рядом со Сталиным, подписывал приговоры и получал награды. И умер он не опальным изгоем, а почетным членом Политбюро, с поварами, дачей и могилой у Кремлевской стены.