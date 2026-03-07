Охота на монстра: какие ошибки допустила советская милиция при поимке Чикатило
Тринадцать лет. Именно столько понадобилось лучшим следователям страны, чтобы поймать человека, чье имя стало синонимом слова «маньяк». За это время Андрей Чикатило убил больше полусотни человек. Но страшная правда в том, что годы бездействия — не вина рока, а результат системных ошибок, ложных версий и убитых горем невиновных, которых следствие назначило на роль «убийц».
«Дело дураков»: как правосудие само штамповало маньяков
Первая кровь — 9-летняя девочка из Шахт. И за это убийство сполна заплатили двое.
Александр Кравченко, уже имевший судимость за изнасилование и убийство, попал под подозрение. Следователям нужен был результат — его сломали на допросах, выбили признание и отправили на расстрел. Анатолий Григорьев, работник трамвайного парка, в пьяном угаре похвастался коллегам, что это он убил ребенка. Когда до него дошло, что шутки кончились, страх оказался сильнее — он повесился, так и не дождавшись ареста.
Эти две смерти стали прологом к целой эпохе следственного абсурда, которую позже назовут «Делом дураков». Схема была проста до цинизма: милиция задерживала психически нездоровых или слабоумных людей, легко выбивала из них признания в серийных убийствах и закрывала дело. Чем больше настоящих жертв оставлял Чикатило, тем больше «дураков» оказывалось за решеткой по его статье.
Это был замкнутый круг: настоящий маньяк гулял на свободе, а правосудие торжествовало, штампуя приговоры тем, кто не мог защищаться. Переломить ситуацию удалось лишь в середине 80-х, когда расследование возглавил Исса Костоев. Он выпустил всех «дураков», кроме одного, не дожившего до суда в СИЗО. Но драгоценное время было упущено.
Призрак на вокзале и версия про «голубых»
1983 год. Чикатило убивает 22-летнюю девушку с олигофренией. Милиционеры скрывают факт преступления, а когда спохватываются — труп уже разложился, улики потеряны. Знаменитый психиатр Александр Бухановский составляет словесный портрет убийцы. Бесполезно.
1984 год. Ростовский автовокзал. В руках у Чикатило чемодан с набором садистских инструментов и приспособлений для убийств. За плечами — 15 загубленных жизней. Его задерживают, проверяют... и отпускают. Он легко объясняет наличие странных предметов: работа, командировки, нужен инструмент. Милиция верит.
Следователи в отчаянии. Они консультируются даже с заключенными маньяками. Один из убийц, изучив почерк Чикатило, разводит руками:
«Я не знаю, кто это. У него свой, особый стиль».
Тогда следствие заходит на очередной ложный круг. Анализ преступлений наводит на мысль: возможно, убийца — гомосексуал. Начинаются облавы. По всему региону задерживают, допрашивают, прессуют представителей сексуальных меньшинств. Через руки следователей проходят около 400 человек. Несколько из них, не выдержав давления и позора, кончают с собой или умирают от инфарктов. А Чикатило продолжает убивать.
«Лесополоса» и роковой блокнот
1986 год. Государство бросает на поимку маньяка почти 10 миллионов рублей. Масштабная операция «Лесополоса» прочесывает местность, выставляет засады, проверяет сотни тысяч человек. Бюджет огромный, результат — нулевой.
Более того, Андрей Чикатило, уже будучи членом партии и примерным семьянином, надевает повязку дружинника и лично участвует в патрулировании лесополос. Он помогает милиции искать... себя. Сослуживцы по дружине вспоминали: мужик спокойный, исполнительный, комаря не обидит.
Финал наступил случайно. В 1990 году после очередного убийства сержант милиции заметил подозрительного мужчину, выходящего из леса. Документы в порядке, лицо обычное. Но милиционер делает то, что спасет десятки жизней: записывает фамилию в блокнот.
Когда находят труп и начинают сверять показания всех дежурных нарядов, фамилия Чикатило всплывает. За ним устанавливают слежку. В ноябре 1990 года его арестовывают.
Следователь Исса Костоев, вспоминая те дни, признавался: мы искали его вслепую, отбрасывая варианты, пока не остался один-единственный. Чикатило, который 13 лет дурачил систему, кормил ее «дураками» и уходил сквозь пальцы, наконец сломался и начал признаваться.
Но цена этой победы — десятки замученных людей, самоубийства невиновных, изувеченные судьбы четырехсот человек, попавших под подозрение только за свою ориентацию. Чикатило поймали. Но система, которая его так долго искала не там, так и не признала своих ошибок.